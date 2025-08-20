Борг України зрівнявся з ВВП: нардеп попередив про кризу, Мінфін назвав цифри

Державний борг України досяг 100% від валового внутрішнього продукту. Народний депутат Михайло Цимбалюк заявив, що такого рівня країна ще не мала, а Міністерство фінансів України оприлюднило актуальні дані про боргові зобов’язання.

Related video

Як випливає зі слів Михайла Цимбалюка та інформації Міністерства фінансів України, нинішній рівень боргу дорівнює обсягу економіки держави і свідчить про критичні тенденції у фінансовій системі.

"100% ВВП України зараз — це борги. Такого ніколи не було. За економічними показниками — ми банкрути", – вважає Михайло Цимбалюк.

Політик також підкреслив, що уряд можна критикувати, але попри складну ситуацію держава своєчасно виконує соціальні зобов’язання, зокрема пенсійні, зарплатні та стипендіальні виплати.

"Уряд можна критикувати, і є за що критикувати, але держава виконує свої зобов'язання соціально: тобто вчасно виплачуємо пенсії. Можна дискутувати про їхній рівень, – вони низькі, так висока інфляція. Індексація не покриває інфляцію і ріст споживчих цін, але вчасно виплачуються зарплати, виплачується стипендії, інші соціальні виплати, і дуже важливо щоб і надалі на наступний рік це держава зберегла, – зазначив народний депутат Михайло Цимбалюк.

За даними Міністерства фінансів України, станом на 30 червня 2025 року державний та гарантований державою борг становив 7,69 трлн грн, або 184,84 млрд доларів США. З цієї суми зовнішні зобов’язання склали 138,70 млрд доларів, а внутрішні – 46,14 млрд доларів.

Безпосередньо державний борг України становить 177,77 млрд доларів, із них 133,57 млрд доларів – зовнішній, 44,20 млрд доларів – внутрішній. Гарантований державою борг дорівнює 7,07 млрд доларів.

У відомстві додали, що лише протягом червня 2025 року загальний борг зріс на 181,73 млрд грн, що еквівалентно 3,9 млрд доларів США.

Нагадаємо, державний борг розраховується як непогашена номінальна вартість зобов’язань у валюті кредиту за курсом НБУ на кінець звітного періоду.

Чи означає держборг у 100% ВВП катастрофу

У світі чимало країн мають значно вищі показники державного боргу, ніж нинішній рівень України. Наприклад, у Японії цей показник перевищує 250%, у Греції — близько 150%, а у Франції, Італії та Великій Британії також зафіксовано перевищення межі у 100% від ВВП.

Вирішальним чинником у таких умовах залишаються відсоткові ставки за кредитами: чим вони нижчі, тим легше країні обслуговувати зобов’язання. В Україні ж ситуація із зростанням боргу значною мірою пов’язана з війною проти держави-агресора, економіка якої у десять разів перевищує українську.

Як повідомив виданню "Телеграф" експерт з економіки та координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман, частина допомоги (близько 40 мільярдів доларів на рік) надходить безповоротно, а кредити беруться під дуже низькі відсотки з поверненням через 20 років.

"Нам просто необхідно було брати гроші будь-де, щоб озброїти армію. Всі податки ми витрачали на озброєння, а за рахунок міжнародної допомоги фінансували нашу "соціалку"", — пояснив військові витрати Гетман.

За оцінкою фахівця, українська економіка почувається краще за російську через проблеми РФ з ціною на нафту та структурними проблемами.

Нагадаємо, напочатку червня Фокус писав про технічний дефолт в Україні. Лише за місяць державний борг зріс на 1 млрд доларів.

Як повідомляв Фокус, протягом семи місяців 2025 року далекобійні удари Сил оборони України зменшили рівень виробництва РФ на 74 мільярди доларів.