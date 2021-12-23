Все, чего хочет МВФ. Что пообещала Украина Международному валютному фонду, подписав новый меморандум

Украина 24 ноября 2021 года получила от МВФ второй транш $700 млн в рамках действующей программы stand-by на $5 млрд, утвержденной 9 июня 2020-го. Рассчитанную на 18 месяцев программу МВФ продлил до конца июня 2022 года, так что есть вероятность получения еще более $2 млрд.

К слову, в конце лета МВФ всем странам-членам безвозмездно выделил $650 млрд, из которых Украине достались $2,7 млрд. Принимая этот "подарок" от фонда, Украина не брала на себя никаких дополнительных обязательств. Однако получение финансирования в рамках программы stand-by предполагает подписание Меморандума о финансовой и экономической политике, которую страна должна реализовывать до конца действия программы.

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Жить по указке. Какие условия выдвигает МВФ, предоставляя кредиты

Каждая программа, подписанная с МВФ, содержит условия, под которые страна берет кредиты фонда. Как правило, речь идет о монетарной политике, управлении госдолгом, реформах в финансовом, налоговом секторах, а также параметрах борьбы с коррупцией. Нынешний документ "Меморандум об экономической и финансовой политике" от 8 ноября 2021 года (далее — меморандум) также содержит условия, выполнить которые обязалась Украина.

Один из ключевых вопросов — проблемные банки. Новый меморандум предполагает продолжение работы госорганов над возвратом активов банков, выведенных с рынка в 2014–2016 годах

Как отмечает Мария Репко, замдиректора "Центра экономической стратегии" (ЦЭС), фонд имеет мандат рекомендовать реформы развивающимся странам для улучшения их экономического положения и, как любой кредитор, заинтересован в возврате долга. Соответственно, по мнению Репко, фонд прилагает усилия, чтобы страна в кризисных обстоятельствах обратилась к экономическим политикам устойчивого развития, закрыла потенциально опасные "дыры" в публичных финансах или монетарной политике и стала сильнее.

По мнению адвоката ЮК Stron Legal Services Екатерины Струковой, предусмотренные меморандумом с МВФ структурные реформы налогово-бюджетной, денежно-кредитной и валютно-курсовой политик, а также изменения в финансовом секторе, управлении гос­предприятиями и борьба с коррупцией должны способствовать улучшению ситуации в стране и жизни граждан.

Однако влияние МВФ на политику и экономику не всегда воспринимается позитивно.

"Это меморандум какой-то долговой колонии, — считает Вячеслав Черкашин, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации. — У документа очень жесткая и несправедливая идеология. Он ограничивает право Украины быстро развиваться и расти, есть признаки урезания нашего фискального суверенитета". По мнению Черкашина, постепенный рост налогового и административного давления, поиск новых источников наполнения бюджета, в частности за счет косвенных методов контроля доходов граждан, выльются в торможение экономического восстановления.

Налоговый акцент. Меморандум с МВФ и налоговые реформы

Новый меморандум с фондом много внимания уделяет налоговой политике, именно эти аспекты критикуют некоторые эксперты. В частности, Вячеслав Черкашин указывает на запрет замены устаревшего налога на прибыль на инновационный налог на выведенный капитал (ННВК) и ограничение возможностей введения каких-либо антикризисных преференций для упрощенной системы налогообложения. Напомним, введение ННВК обсуждается в Украине еще со времен президентства Петра Порошенко. Идея в том, что прибыль, инвестированная в производство, не будет облагаться налогом, теоретически это должно стимулировать реинвестирование в развитие бизнеса в стране.

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Черкашин также подчеркивает, что Украину в меморандуме обязали увеличить налоги на 0,5% от ВВП, ради чего парламент проголосовал "ресурсный" законопроект №5600.

"Он запускает рост налогового давления на сельское хозяйство с акцентом на малый бизнес и граждан — собственников и пользователей сельхозземель, — уточняет Черкашин. — Реформа пенсионной системы повлечет увеличение социальных отчислений с зарплат (к 22% ЕСВ, скорее всего, добавят еще 2–3%), это коснется всех наемных работников. Также в налоговой планируется создание подразделения для контроля доходов состоятельных граждан".

Фактически экономически активных украинцев (средний класс) ждет эра агрессивного взимания платежей под флагом детенизации. В то же время, согласно меморандуму, поступления от роста налогов направят на про­едание.

"Мы планируем направить дополнительные доходы на капитальные расходы и на увеличение ассигнований на программы субсидий по оплате ЖКХ, когда весной будут пересмотрены контракты на поставки газа по фиксированной цене", — отмечено в документе.

Меморандум с МВФ и Нацбанк: контроль и реформы

Одной из ключевых тем меморандума с МВФ стала деятельность НБУ.

"Именно в реформе Нацбанка фонд видел наибольшие достижения прошлых программ. Постоянство монетарной политики не подвергается сомнению, поэтому мы и получили новый транш", — говорит Мария Репко.

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Напомним, в начале 2021 года миссия МВФ завершилась ничем, вплоть до конца ноября финансирование стояло на паузе. По словам Репко, теперь МВФ рекомендует институциональное усиление сотрудников банковского надзора. То есть фонд дает понять, что следить за Нацбанком будут особенно пристально. В то же время Украина обещает сохранить независимость Нацбанка. "Мы будем избегать каких-либо действий, которые могут означать политическое вмешательство в независимость НБУ", — говорится в документе.

О госбанках в МВФ также не забывают. Репко подчеркивает, что в качестве структурных маяков, от свое­временного выполнения которых зависит продолжение финансирования, выступают усиление набсоветов госбанков и дорожные карты приватизации всех государственных финучреждений.

"Для дальнейшего снижения доли государства в банках мы обеспечим разработку и принятие ПриватБанком и Ощадбанком до конца 2021 года в сотрудничестве с Министерством финансов дорожной карты, которая будет определять шаги, необходимые для вывода каждого из этих банков на рынок для частичной или полной приватизации, будет определять законодательные изменения, которые могут понадобиться для осуществления представленных вариантов разгосударствления. Эти планы будут приняты Кабинетом Министров до конца января 2022 года", — отмечено в меморандуме.

Новый меморандум предполагает продолжение работы госорганов над возвратом активов банков, выведенных с рынка в течение банкопада 2014–2016 годов. Председатель правления Growford Institute Виталий Ломакович указывает на обязательство Украины в документе принять комплексную стратегию и план действий по возврату активов обанкротившихся банков: "Если все вышеназванные меры претворят в жизнь, выиграют и граждане, и бизнес, и госбюджет".

Украина и МВФ: новшества для энергетики

Еще одним из структурных маяков меморандума стали корпоратизация "Энергоатома" и публикация отчетности этого госпредприятия по международным стандартам. Напомним, убытки компании, на которую возложено обязательство обеспечивать электроэнергией население по цене ниже рыночной, в 2020 году составили 4,8 млрд грн.

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Теперь власть обещает фонду стабилизацию состояния госкомпании — в меморандуме говорится, что НАЭК "Энергоатом" будет поддерживать уровень доходов, покрывающих расходы на производство электроэнергии и основные инвестиционные потребности после выплаты компенсации (ПСО).

"Мы будем внимательно следить за платежной дисциплиной между поставщиками универсальных услуг, обл­энерго, ГП "Гарантированный покупатель" и "Энергоатомом" и "Укргидро­энерго", — пообещали фонду в правительстве.

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Также правительство обещает внедрить меры по усилению корпоративного управления "Энергоатома" — до конца мая создать набсовет компании. Изменения обещаны и в отношении производителей зеленой электроэнергии. По данным меморандума, "Гарантированный покупатель" с 2022 года больше не будет накапливать задолженность перед производителями ВИЭ. С этой целью регулятор ­(НКРЭКУ) установит тариф на передачу электроэнергии оператору системы передачи ("Укрэнерго") на уровне, достаточном для покрытия всех обязательств перед производителями", — сказано в меморандуме. К слову, НКРЭКУ уже одобрила проект постановления об увеличении в 2022 году тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии на 11,4%, до 327,49 грн/МВт-час.

Выполнить невыполнимое. Как будет развиваться сотрудничество с МВФ

Как правило, каждый меморандум Украины и МВФ наполнен прекрасными обещаниями, что не верить в светлое будущее просто невозможно. Через подписание этого документа власть традиционно подает мировому сообществу и партнерам сигнал, что ситуация в стране под полным контролем, реформы продолжаются. Тем не менее выполнять обещания Украина не спешит.

"История наших отношений с МВФ полна политических измен, интриг и обманов. С одной стороны, мы не очень надежный парт­нер, с другой — Украина никогда не умела защищать себя, в том числе путем трудных переговоров и ответственных решений", — описывает ситуацию Вячеслав Черкашин. Красноречивым примером здесь служат многократные обещания введения рыночной цены на газ для населения, от выполнения которых украинская власть раз за разом отступает, опасаясь народного недовольства.

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Свежий пример обещаний, которых "три года ждут", — приватизация. В ноябрьском меморандуме сказано, что "мы введем в действие законодательство, которое упростит передачу активов в Фонд государственного имущества (ФГИ), упростит процесс приватизации… Параллельно мы продолжим наши усилия по укреплению институциональной способности ФГИ".

А еще власть пообещала, что объявит до конца декабря 2021 года тендеры на продажу не менее трех крупных государственных предприятий. Речь идет о ПКМЗ, "Президент-отеле" и ОГХК. ПКМЗ (он же "Большевик") продали, по этому объекту обещание МВФ можно считать выполненным. По двум другим есть серьезные сомнения. Приватизация ОГХК уже дважды не состоялась из-за отсутствия конкурса, а подготовка к приватизации отеля длится три года, в числе проблем для его продажи эксперты называют договор аренды с частной структурой, который действует до 2034 года.

"Полностью Украина не выполняла ни одного меморандума из более чем десяти программ сотрудничества с МВФ, начиная с 1994 года. Однако это не так плохо, иначе было бы сложно спорить с приверженцами теорий о внешнем управлении", — говорит Виталий Ломакович. Собеседник Фокуса подчеркивает, что говорить нужно о выполнении Украиной взятых обязательств, а не всего меморандума дословно, который выступает декларацией о намерениях.

Следующие пересмотры программы запланированы на март и июнь 2022 года. По мнению Марии Репко, еще один транш по нынешней программе наша страна может получить в том случае, если Фонд признает, что по состоянию на декабрь 2021-го Украина прошла структурные маяки. Первым было принятие бюджета на следующий год до конца ноября, остальные обещания на этом этапе выполнить несложно.

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По оценке Черкашина, тарифная, фискальная и социальная составляющие договоренностей находятся под постоянным риском невыполнения или пересмотра. Кроме того, во второй половине президентского срока борьба с коррупцией традиционно сходит на нет, вне зависимости от фигуры у руля.

Как считает Мария Репко, наибольших усилий от власти потребуют создание набсовета "Энергоатома", завершение проектов в сфере антикоррупции (работа Этического совета при Высшем совете правосудия, внесение изменений в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре — структурный маяк на конец марта 2022-го), а также публикация базы данных потребителей природного газа. Репко указывает на опасность резкого отката других важных для фонда реформ, в том числе в сферах фискальной устойчивости, налогообложения и независимости НБУ.

Не исключено, что власть сосредоточится на ужесточении налоговой политики ради наполнения госбюджета и снижения его дефицита, а другие важные моменты меморандума проигнорирует. Но и в этом случае прекращения сотрудничества с фондом не будет.

"Для разрыва отношений нет ни желания, ни смелости. Объемы долга близки к опасным, а большинство путей дешевых заимствований перекрыты. По­этому власть под давлением главного кредитора будет выполнять свою домашнюю работу", — заключает Черкашин.