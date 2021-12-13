Законы низкого качества. Чем Раде мешает работа Главного научно-экспертного управления

Зачастую выводы ГНЭУ становятся разгромными для авторов законопроектов, демонстрируя как законотворцам, так и общественности риски очередной инициативы.

Руководство Верховной Рады в лице главы парламента Руслана Стефанчука и его первого заместителя Александра Корниенко собирается реформировать ВР. Детали реформы еще обсуждаются, но в "Слуге народа" уже заговорили о трансформации Главного научно-экспертного управления (ГНЭУ), дающего оценку качеству каждого законопроекта. Его замечания нередко раздражают депутатов.

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Неудобное управление

На вопрос, какая судьба ждет Главное научно-экспертное управление и выведут ли его за пределы аппарата ВР, Александр Корниенко отвечает, что это еще обсуждается.

"Как бы мы ни относились к ГНЭУ — а рядовые депутаты на него постоянно оглядываются, — оно все-таки выполняет исторически важную функцию и накопило базу информации. Поэтому точно с плеча никто рубить не будет", — заявляет он.

Опрошенные Фокусом эксперты обращают внимание, что информация о ликвидации ГНЭУ появилась в телеграм-каналах параллельно с намеками руководства парламента о реформировании управления, и называют это попыткой протестировать реакцию депутатов на такое решение.

Оппозиция парламента говорит, что поддержит реформи­рование, которое улучшит управление, но ликвиди­ровать его не даст

Несмотря на то что выводы экспертного управления носят рекомендательный характер, многим депутатам критический разбор их законотворчества не по душе. В "Слуге народа" считают, что такое количество замечаний мешает проводить реформы. Ведь зачастую выводы ГНЭУ становятся разгромными для авторов законопроектов, демонстрируя как законотворцам, так и общественности риски очередной инициативы.

"Это очень важный орган, оценивающий концептуальный уровень законопроектов, социально-экономические и политические последствия их принятия, а также на соответствие Конституции. ГНЭУ нередко давало критические замечания и моим законопроектам, но я прислушивался, потому что там сидят профессионалы. Я понимаю, что в турборежиме есть желание принимать законы без всякой дискуссии и критики, чтобы голосовали за то, что кто-то написал на коленке", — рассказывает Фокусу Иван Крулько, нардеп от "Батькивщины".

Константин Матвиенко, политический эксперт, отмечает, что попытка ликвидировать ГНЭУ или вывести его за пределы аппарата ВР может обернуться низким качеством законопроектов, на которое и так указывают аналитики.

"Когда я работал в аппарате ВР, все избегали конфликтов с ГНЭУ, потому что это влияло на качество законопроектов. Опасаюсь, что если они пойдут на это, его начнут финансировать по остаточному принципу; во-вторых, будут ли сотрудники управления иметь статус госслужащего, потому что это влияет на зарплату, пенсию и престиж данной профессии, соответственно, и на качество специалистов, которые будут там работать. А в итоге — на качество законов, по которым нам всем жить", — говорит Матвиенко.

Борьба за функции

После появления сообщений в СМИ, что ГНЭУ в ближайшее время ликвидируют и заменят другим органом, в аппарате ВР эту информацию опровергли.

"Подчеркиваем, что никоим образом у парламента нет намерений ликвидировать ГНЭУ. Речь об этом ни на одном заседании не шла. Его мнение всегда важно при принятии ключевых решений Верховной Рады в законодательном поле", — сказано в заявлении.

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Однако в разговоре с Фокусом народные депутаты от "Слуги народа" подтверждают, что ГНЭУ неизбежно ждут изменения. Рассматривается возможность создать на базе Института законодательства Рады исследовательскую службу, которая заберет функционал ГНЭУ.

"Нареканий на работу ГНЭУ было много, так как их работа тормозила принятие ряда решений, какие-то решения оспаривались. У нового руководства парламента есть идея трансформировать этот орган, сохранив ценных специалистов. Как вариант — создать экспертный орган, предоставляющий аналитику более широкого спектра, чем только юридическую оценку, как делает ГНЭУ. В том числе шла речь о том, может ли такой орган выполнять и функции Бюджетного офиса. Но, как показывает практика развитых стран Европы и мира, Бюджетный офис должен быть отдельной, независимой структурой при парламенте, тогда он работает максимально эффективно", — рассказывает Фокусу Юрий Аристов, народный депутат от СН, глава Бюджетного комитета ВР.

В пресс-службе ВР отмечают, что исследовательская служба будет создана либо на базе Института законодательства ВР, либо как самостоятельное подразделение в структуре аппарата Верховной Рады, но о ликвидации ГНЭУ речь не идет. Офф рекордс в аппарате ВР рассказали Фокусу, что любые попытки убрать ГНЭУ будут пресекать, как и попытки лишить его функций и статуса.

Конструктивная критика

Ярослав Железняк, глава фракции "Голос", подчеркивает, что не каждый депутат может прочесть и вникнуть во все законопроекты, которые регистрируются в стенах Верховной Рады. Разобраться помогают в этом выводы ГНЭУ, указывающие на недостатки и нестыковки с уже действующими законами, а также на несоответствие их Конституции.

К примеру, один из самых громких выводов ГНЭУ в этом году был по президентскому законопроекту об олигархах. В заключении было указано, что законопроект нарушает конституционные права граждан, расширяет полномочия президента и СНБО за обозначенные Основным Законом пределы и содержит другие недостатки и риски.

"Главное управление считает основную идею законопроекта и, соответственно, все его положения в целом сомнительными с точки зрения их соответствия статьям 8, 19, 106 и 107 Конституции Украины", — указано в выводе, где также сказано, что бороться с олигархами нужно посредством демонополизации и создания экономической конкуренции.

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Оппозиция парламента говорит, что поддержит реформирование, направленное на улучшение управления, но выступит в защиту при попытке его ликвидировать.

"За этот созыв наша фракция сделала девять представлений в КС по поводу неконституционности различных законов. Конституционный Суд, который сейчас находится под серьезной атакой, это единственный орган, который может определить, что закон не соответствует Конституции, может перебить решение ВР и подпись закона президентом. С чем в итоге мы останемся, если уберут ГНЭУ? Там работают люди, которые пережили многих президентов, глав парламента, они видели все. Но даже в самые тяжелые времена никто не пытался их убрать", — поясняет Крулько.

Эксперты обращают внимание, что если народные депутаты отказываются вносить нужные правки, то это может сделать как раз Конституционный Суд. В этом случае выводы ГНЭУ служат дополнительным фактором для вынесения того или иного решения.

Несмотря на то что сейчас многие законопроекты принимаются в турборежиме и нардепы не принимают во внимание экспертизу ГНЭУ, в будущем это может привести к отмене таких законов. Как, например, про­изошло с законом о референдуме от четвертого президента Виктора Януковича. Документ принят Верховной Радой 6 ноября 2012 года, однако выводы Главного научного-экспертного управления стали основой для того, чтобы в 2018 году этот закон отменил Конституционный Суд.