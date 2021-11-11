Чертова дюжина. Почему в Кабмине не прекращаются отставки

Если спросить у прохожих на улице, кто в стране министр экономики, финансов, обороны или любого другого министерства, их фамилии вспомнят единицы. С марта прошлого года в правительстве сменились 13 членов Кабмина.

Кресла покинули: два министра здравоохранения, два — экономики, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, министры инфраструктуры, обороны, реинтеграции временно оккупированных территорий, финансов, внутренних дел, защиты окружающей среды, по делам ветеранов и по вопросам стратегических отраслей промышленности.

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Пятерых из них в отставку Верховная Рада отправила на прошлой неделе, после чего глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия заявил, что это не предел и в ближайшее время свои кресла покинут еще два министра.

Команда мечты. Меняют тех, кто не готов четко выполнять приказы Зеленского

Кадровые чистки в правительстве Дениса Шмыгаля стартовали спустя 26 дней с начала работы Кабмина. В марте 2020-го уволили двух министров: Игоря Уманского, возглавлявшего Министерство финансов, и министра здравоохранения Илью Емца. На их места назначили соответственно Сергея Марченко, который до сих пор сохраняет должность, и Максима Степанова — его отправили в отставку через год и один месяц работы, заменив Виктором Ляшко. То есть с марта ­2020-го это уже третий глава Минздрава.

Я слишком сильный и слишком независимый министр. Умею говорить "нет", а это не всем нравится Арсен Аваков

В июне прошлого года вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко сменили на Ольгу Стефанишину. В мае ­2021-го министра инфраструктуры Владислава Криклия — на Александра Кубракова, а спустя два месяца вместо Арсена Авакова министром внутренних дел стал Денис Монастырский.

Сильнее других штормило Министерство экономики: в марте 2020-го его возглавил Игорь Петрашко, в мае ­2021-го — Алексей Любченко, а неделю назад — Юлия Свириденко, которая также стала первым вице-премьером.

[ + – ] Считается, что президента полностью устраивает премьер Денис Шмыгаль — лояльный и неконфликтный Фото: пресс-служба Кабмина

Кадровые перестановки коснулись и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, где вместо Олега Урусского министром назначили Павла Рябикина, а также Министерства обороны, где Андрея Тарана заменили на Алексея Резникова, экс-вице-премьера — министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Должность последнего получила Ирина Верещук, бывший нардеп от СН.

Уволили также министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского, временно исполняющим обязанности главы ведомства назначен Руслан Стрелец.

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Эксперты не раз отмечали, что точечные замены в Кабмине — особая стратегия Владимира Зеленского. Менять правительство целиком он не хочет, поскольку его полностью устраивает премьер Денис Шмыгаль — лояльный, неконфликтный и, в отличие от его предшественника Алексея Гончарука, не стремящийся конкурировать с главой государства. В общем, убирают только тех, с кем президент и его ближайшее окружение не сработались. По этой причине, считает политолог Александр Кочетков, сняли министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского: "Он не из "95-го квартала", не из КВН. С ним некомфортно работать".

По той же причине должности лишился Арсен Аваков. "Я слишком сильный и слишком независимый министр. Умею говорить "нет", а это не всем нравится", — прокомментировал Аваков свою отставку с поста министра внутренних дел в эфире телепрограммы "Народ против власти".

Политконсультант Виктор Бобыренко считает, что частые перестановки в Кабмине связаны с падением электорального рейтинга Зеленского.

"Происходит "сколачивание войск", попытка добиться взаимодействия между всеми ветвями, подразделениями — правительством, парламентом, Офисом президента", — комментирует Фокусу Бобыренко. По его словам, у Зеленского делают все, чтобы дисциплинировать команду, поэтому тех, кто не готов четко выполнять приказы президента, меняют.

За "неудачных" министров отвечать будет партия "Слуга народа"

"Если какой-то из министров завалил работу, не может выполнять своих обязанностей, я как президент буду влиять, буду делать все, чтобы того или иного министра меняли на другого. И будем мы это делать до того момента, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте", — говорил в апреле ­2020-го Владимир Зеленский, тем самым подтвердив, что лично согласовывает все важные кандидатуры на должности министров. Так было, например, с главой МВД Денисом Монастырским, а также с новым министром обороны Алексеем Резниковым, полностью разделяющим президентскую стратегию относительно правительства.

[ + – ] Владимир Зеленский: "Будем менять министров, пока не сделаем идеальное правительство, когда каждый человек, каждый министр находится на своем месте" Фото: president.gov.ua

"Когда становится понятно, что тот или иной министр недотягивает до уровня ожиданий, нужно искать новых. Я всю жизнь был в адвокатском бизнесе, у нас был стандарт — up или out. Либо ты растешь и делаешь, либо уходишь", — говорит Резников Фокусу. Он также добавил, что именно президент убедил его занять должность министра обороны.

Эксперты считают, что частые перестановки в правительстве тормозят развитие страны, поскольку министр получает должность ненадолго, а значит, все его слова и долгосрочные обещания ничего не стоят. При этом общество зачастую не знает, за что увольняют того или иного министра, ведь на ковер в Верховную Раду их перед отставкой редко вызывают. Например, Владислав Криклий, экс-министр инфраструктуры, говорит, что на выход ему указал президент. Так, во время заседания Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, который рассматривал вопрос об отставке Криклия, чиновник подтвердил, что написать заявление его попросил Зеленский.

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"Мы абсолютно не знаем, с чем приходят министры, что они выполнили и не выполнили, почему их убирают", — добавляет политолог Александр Кочетков. По его словам, в депутатских кулуарах перешептываются, что против бывшего министра экономики Алексея Любченко готовят уголовное дело, поэтому его и поменяли на Юлию Свириденко. Отметим, что накануне отставки Любченко НАБУ и СБУ явились с обыском в офис Государственной налоговой службы. По данным "Украинской правды", активность силовиков якобы связана с расследованием финансовых махинаций в период, когда налоговую возглавлял Любченко. В пресс-службе последнего информацию об обысках отрицают.

Александр Кочетков отмечает, что в теории точечная стратегия Зеленского предусматривает выполнение назначенным министром конкретных показателей за строго отведенное время. Если министр не справляется, срывает сроки, его меняют. Перед отставкой министры также должны представить в ВР отчет о проделанной работе, но ни Алексей Любченко, ни Олег Урусский не отчитывались, что возмутило некоторых народных депутатов. После этого в "Европейской солидарности" заявили, что ключевые должности раздают случайным людям.

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В "Слуге народа" с такой позицией не согласны. Новый министр реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук говорит Фокусу, что для нее нынешняя должность — большая честь и ответственность, и обещает в ближайшее время провести аудит в министерстве, съездить на Донбасс, после чего определить конкретные рабочие задачи. Похожие слова звучат у нового министра обороны Алексея Резникова. Он обещает встретиться со своими замами и руководителями департаментов и служб в Минобороны, провести аудит и организовать вместе с главой Генштаба Валерием Залужным синергию между двумя ведомствами, за отсутствие которой предположительно отправили в отставку Андрея Тарана.

Глава фракции СН Давид Арахамия, объясняя последние ротации в Кабмине, отмечает, что политическую ответственность за деятельность министров несет партия и что это он просил их не приходить и не отчитываться перед Верховной Радой, чтобы не тратить драгоценное время, выделенное депутатам на законопроекты. При этом Арахамия анонсировал, что через полгода в Кабмине будут новые перестановки, но называть имена претендентов на вылет отказался.