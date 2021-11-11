Чортова дюжина. Чому у Кабміні не припиняються відставки

Якщо спитати у перехожих на вулиці, хто в країні міністр економіки, фінансів, оборони чи будь-якого іншого міністерства, їхні прізвища згадають одиниці. З березня минулого року в уряді змінилося 13 членів Кабміну.

Крісла залишили: два міністри охорони здоров'я, два — економіки, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністри інфраструктури, оборони, реінтеграції тимчасово окупованих територій, фінансів, внутрішніх справ, захисту довкілля, у справах ветеранів та з питань стратегічних галузей промисловості.

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П'ятьох із них у відставку Верховна Рада відправила минулого тижня, після чого голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія заявив, що це не межа і найближчим часом свої крісла покинуть ще два міністри.

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Кадрові чистки в уряді Дениса Шмигаля стартували через 26 днів із початку роботи Кабміну. У березні 2020-го звільнили двох міністрів: Ігоря Уманського, який очолював Міністерство фінансів, та міністра охорони здоров'я Іллю Ємця. На їхні місця призначили відповідно Сергія Марченка, який досі зберігає посаду, та Максима Степанова — його відправили у відставку за рік та один місяць роботи, замінивши Віктором Ляшком. Тобто з березня 2020 року це вже третій глава МОЗ.

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У червні минулого року віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка змінили на Ольгу Стефанішину. У травні 2021-го міністра інфраструктури Владислава Криклія — на Олександра Кубракова, а за два місяці замість Арсена Авакова міністром внутрішніх справ став Денис Монастирський.

Сильніше за інших штормило Міністерство економіки: у березні 2020-го його очолив Ігор Петрашко, у травні 2021-го — Олексій Любченко, а тиждень тому — Юлія Свириденко, яка також стала першим віцепрем'єром.

[ + – ] Вважається, що президента повністю влаштовує прем'єр Денис Шмигаль — лояльний та неконфліктний Фото: пресс-служба Кабмина

Кадрові перестановки торкнулися і Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, де замість Олега Уруського міністром призначили Павла Рябікіна, а також Міністерства оборони, де Андрія Тарана замінили на Олексія Резнікова, ексвіце-прем'єра — міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Посаду останнього отримала Ірина Верещук, колишній нардеп від СН.

Звільнили також міністра захисту навколишнього середовища Романа Абрамовського, тимчасово виконуючим обов'язки голови відомства призначено Руслана Стрілецького.

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Експерти неодноразово зазначали, що точкові заміни в Кабміні — особлива стратегія Володимира Зеленського. Міняти уряд цілком він не хоче, оскільки його повністю влаштовує прем'єр Денис Шмигаль — лояльний, неконфліктний і, на відміну від його попередника Олексія Гончарука, який не прагне конкурувати з главою держави. Загалом, прибирають лише тих, з ким президент та його найближче оточення не спрацювалися. З цієї причини, вважає політолог Олександр Кочетков, зняли міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського: "Він не з "95-го кварталу", не з КВК. З ним некомфортно працювати".

З тієї ж причини посаду втратив Арсен Аваков. "Я надто сильний і надто незалежний міністр. Вмію говорити "ні", а це не всім подобається", — прокоментував Аваков свою відставку з посади міністра внутрішніх справ в ефірі телепрограми "Народ проти влади".

Політконсультант Віктор Бобиренко вважає, що часті перестановки у Кабміні пов'язані із падінням електорального рейтингу Зеленського.

"Відбувається "сколочування військ", спроба досягти взаємодії між усіма гілками, підрозділами — урядом, парламентом, Офісом президента", — коментує Фокусу Бобиренко. За його словами, у Зеленського роблять все, щоб дисциплінувати команду, тому тих, хто не готовий чітко виконувати накази президента, змінюють.

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"Якщо якийсь із міністрів завалив роботу, не може виконувати своїх обов'язків, я як президент впливатиму, робитиму все, щоб того чи іншого міністра змінювали на іншого. І будемо ми це робити до того моменту, поки не зробимо ідеальний уряд, коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці", — говорив у квітні 2020-го Володимир Зеленський, тим самим підтвердивши, що особисто узгоджує усі важливі кандидатури на посади міністрів. Так було, наприклад, з головою МВС Денисом Монастирським, а також з новим міністром оборони Олексієм Резніковим, який повністю розділяє президентську стратегію щодо уряду.

[ + – ] Володимир Зеленський: "Мінятимемо міністрів, поки не зробимо ідеальний уряд, коли кожна людина, кожен міністр перебуває на своєму місці" Фото: president.gov.ua

"Коли стає зрозуміло, що той чи інший міністр недотягує до рівня очікувань, потрібно шукати нових. Я все життя був в адвокатському бізнесі, у нас був стандарт — up або out. Або ти ростеш і робиш, або йдеш", — каже Резніков Фокусу. Він також додав, що саме президент переконав його обійняти посаду міністра оборони.

Експерти вважають, що часті перестановки в уряді гальмують розвиток країни, оскільки міністр отримує посаду ненадовго, а отже, всі його слова та довгострокові обіцянки нічого не варті. При цьому суспільство найчастіше не знає, за що звільняють того чи іншого міністра, адже на килим до Верховної Ради їх перед відставкою рідко викликають. Наприклад, Владислав Криклій, ексміністр інфраструктури, каже, що на вихід йому вказав президент. Так, під час засідання Комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, який розглядав питання щодо відставки Криклія, чиновник підтвердив, що написати заяву його попросив Зеленський.

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"Ми абсолютно не знаємо, з чим приходять міністри, що вони виконали і не виконали, чому їх прибирають ", — додає політолог Олександр Кочетков. За його словами, у депутатських кулуарах перешіптуються, що проти колишнього міністра економіки Олексія Любченка готують кримінальну справу, тому його й поміняли на Юлію Свириденко. Зазначимо, що напередодні відставки Любченка НАБУ та СБУ з'явилися з обшуком до офісу Державної податкової служби. За даними "Української правди", активність силовиків нібито пов'язана з розслідуванням фінансових махінацій у період, коли очолював податкову Любченко. У пресслужбі останнього інформацію про обшуки заперечують.

Олександр Кочетков зазначає, що теоретично стратегія Зеленського передбачає виконання призначеним міністром конкретних показників за чітко відведений час. Якщо міністр не справляється, зриває терміни, його змінюють. Перед відставкою міністри також мають подати до ВР звіт про виконану роботу, але ні Олексій Любченко, ні Олег Уруський не звітували, що обурило деяких народних депутатів. Після цього у "Європейській солідарності" заявили, що ключові посади роздають випадковим людям.

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У "Слузі народу" з такою позицією не погоджуються. Новий міністр реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук каже Фокусу, що для неї нинішня посада — велика честь та відповідальність, і обіцяє найближчим часом провести аудит у міністерстві, поїхати на Донбас, після чого визначити конкретні робочі завдання. Схожі слова звучать у нового міністра оборони Олексія Резнікова. Він обіцяє зустрітися зі своїми заступниками та керівниками департаментів та служб у Міноборони, провести аудит та організувати разом із головою Генштабу Валерієм Залужним синергію між двома відомствами, за відсутність якої, ймовірно, відправили у відставку Андрія Тарана.

Глава фракції СН Давид Арахамія, пояснюючи останні ротації в Кабміні, зазначає, що політичну відповідальність за діяльність міністрів несе партія і що він просив їх не приходити і не звітувати перед Верховною Радою, щоб не витрачати дорогоцінний час, виділений депутатам на законопроекти. При цьому Арахамія анонсував, що за пів року в Кабміні будуть нові перестановки, але називати імена претендентів на виліт відмовився.