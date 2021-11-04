Міністр без форми. Сильні та слабкі сторони нового голови Міноборони Олексія Резнікова

Чому пішов попередній міністр Андрій Таран, що чекає на оборонне відомство тепер і в чому інтерес Зеленського.

У середу Верховна Рада звільнила Олексія Резнікова з посади міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій, а вже наступного дня дозволила йому зайняти інше крісло в Кабміні.

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Кандидатуру Резнікова представив особисто президент Володимир Зеленський, це призначення – його квота.

"За" проголосували 273 депутати фракції "Слуга народу", групи "Довіра" та "За майбутнє".

Виступаючи перед депутатами, Резніков намагався бути переконливим. Говорив, що забезпечить ефективну роботу Міністерства оборони, Генерального штабу, профільного парламентського комітету та Міністерства розвитку стратегічних галузей промисловості. Працюватиме з міжнародними партнерами для посилення можливості протиповітряної та протиракетної оборони України, авіації та флоту. Серед ключових країн-партнерів бачить США, Велику Британію, Канаду, Польщу, Туреччину, Румунію та країни Балтії. Намагатиметься змінити підходи до кадрової політики в Збройних Силах та дасть бій "українській паперовій армії".

Чому пішов Андрій Таран

Причина відставки попередника Резнікова Андрія Тарана – стан здоров'я. Але вона не головна. Насправді кадрові ротації в міністерстві оборони та генеральному штабі анонсували ще влітку. Першим на вихід вказали головнокомандувачу Збройних Сил Руслану Хомчаку. Його місце зайняв Валерій Залужний, командувач військ оперативного командування "Північ". Тоді членкиня парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук пояснила: "Президент хоче більше динаміки, чітких та продуманих дій, конкретних результатів. Припускаю, що стиль роботи Міноборони був дещо млявий для Володимира Зеленського. Тому відбулася кадрова ротація".

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Оборонні замовлення і "кадровий почерк Зеленського". Що стало причиною заміни Хомчака на Залужного

По-перше, Хомчак демонстрував небажання проводити реформи. "Це ж Хомчак до кінця 2023 року розтягнув перехід до професійної армії, а до 2022-го – на натовські процедури організації, планування та ведення бойових дій", – каже військовий експерт Олег Жданов.

По-друге, працювати заважав конфлікт головнокомандувача та міністра оборони (через заборону Тарану використовувати літаки ЗСУ для комерційних вантажних перевезень за кордоном). Одразу після звільнення Хомчака заговорили і про можливий відхід міністра Тарана. Більше того, з липня той був змушений працювати без трьох своїх заступників, які відповідали за тендери та закупівлі, озброєння армії та інформаційну політику.

"У Зеленського роблять все, щоб дисциплінувати команду"

Якийсь час на посаду голови оборонного відомства пророкували Ірину Верещук. Та й сама вона в коментарях журналістам не приховувала, що готова обійняти цю посаду. Кажуть, навіть проводила частковий аудит у відомстві. Але опісля "слуги" погодили перехід Олексія Резнікова на посаду міністра оборони, а Ірині Верещук запропонували замість нього місце в Міністерстві реінтеграції.

Турборежим для Міноборони: як призначення Резнікова пов'язане з питанням оборонних закупівель

Глава фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія пояснює: Резніков довів свій професіоналізм і заробив хорошу репутацію серед міжнародних партнерів, тож йому запропонували крісло міністра оборони. "Зараз Міністерство оборони потребує багатьох швидких змін… Потрібно було шукати досвідченого менеджера, який міг би очолити міністерство та здійснювати всі ці зміни", – сказав нардеп.

[ + – ] Давид Арахамія: "Зараз Міністерство оборони потребує багатьох швидких змін" Фото: liga.net

Нагадаємо, у вересні 2019 року Володимир Зеленський призначив Олексія Резнікова представником України в мінській тристоронній контактній групі щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, він увійшов до політичної підгрупи. Саме йому, як Резніков зізнавався раніше, належить ідея створення Консультативної ради за участю представників ОРДЛО як дорадчого органу. Її активно лобіював голова офісу президента України Андрій Єрмак. Ця ідея викликала обурення в суспільстві та критику експертів. Пізніше Резніков сказав, що ідею сприйняли неправильно.

"З одного боку, призначення Резнікова — ознака стабільності влади. З іншого — попри всі позитивні оцінки, на старому місці Резніков не досягнув особливих висот. Можна згадати про нову дорогу в Станиці Луганській, пропускні пункти, але кардинальних, стратегічних переміщень не відбулося. Благо, не стало гіршого – за попередників проводилася політика виштовхування Донбасу з України», – каже політолог Андрій Золотарьов.

В Офісі ж президента сподіваються, що Резніков запустить турборежим у Міністерстві оборони. І насамперед у питанні оборонних закупівель.

"Коли звільнили заступників Тарана, говорили, що одна з причин кадрових чисток – проблема з оборонним замовленням, до кінця року залишаються колосальні незасвоєні кошти, – продовжує Золотарьов. – І ця проблема наразі не вирішена. Призначення Резнікова пов'язане з намірами вирішити проблеми освоєння бюджетних коштів".

Політика президента: "сколочування військ". Чому Тарана змінили на Резнікова

"У зв'язку з падінням рейтингів Зеленського та майбутніми можливими потрясіннями в Україні, відбувається "сколочування військ" – спроба досягти взаємодії між усіма гілками, підрозділами – урядом, парламентом, офісом президента, – упевнений політконсультант Віктор Бобиренко. – У Зеленського роблять все, щоб дисциплінувати команду, тож тих, хто випадав – змінили на інших”.

Але основний критерій вибору – це лояльність та готовність чітко і швидко виконувати прямі накази президента, вчасно звітувати.

"Тому Тарана як мало популярного та некерованого змінили на того, хто, на думку Зеленського, буде чітко реагувати на меседжі з Офісу президента. Резніков абсолютно відданий президенту, і він у дружніх стосунках з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Важливо, що Резніков готовий брати на себе відповідальність за непопулярні рішення, як це було в разі Консультативної ради за участю представників ОРДЛО", – упевнений Бобиренко.

У зоні компетенції. Чому важливо, що Резніков — "цивільний" міністр оборони

"Головнокомандувачу і міністру не доведеться "мірятися лампасами", – так ще говорять про призначення Резнікова експерти. Багато хто зазначає, Олексій Резніков може бути більш ефективним, ніж його попередник, адже він не має потенційних конфліктів з військовими, і він не втручатиметься в справи головнокомандувача.

[ + – ] Кандидатуру Резнікова презентував особисто президент Володимир Зеленський Фото: Виктор Ковальчук

Резніков – друга людина не із системи і по-справжньому цивільний міністр (після Андрія Загороднюка, міністра в уряді Олексія Гончарука).

Нагадаємо, у 2018 році було ухвалено закон про національну безпеку України, який мав наблизити Україну до стандартів НАТО. Згідно з ним, посаду голови МО, як і його заступників, має обіймати цивільна людина. Нею може бути політик, добрий адміністратор. У зоні його компетенції – організаційні питання – оборонне планування та розподіл ресурсів в армії, армійські питання поділяють між собою Головнокомандувач Збройних Сил та начальник Генштабу.

Експерти кажуть, сьогодні Резнікову важливо зібрати команду із заступників, здатних кожен у своїй галузі вирішувати завдання.