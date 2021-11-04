Министр без формы. Сильные и слабые стороны нового главы Минобороны Алексея Резникова

Почему ушел предыдущий министр Андрей Таран, что ждет оборонное ведомство теперь и в чем интерес Зеленского.

В среду Верховная Рада уволила Алексея Резникова с должности министра реинтеграции временно оккупированных территорий, а уже на следующий день позволила ему занять другое кресло в Кабмине.

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Кандидатуру Резникова представил лично президент Владимир Зеленский, данное назначение – его квота.

"За" проголосовали 273 депутата фракций "Слуга народа", группы "Доверие" и "За будущее".

Выступая перед депутатами, Резников старался быть убедительным. Говорил, что обеспечит эффективную работу Министерства обороны, Генерального штаба, профильного парламентского комитета и Министерства по развитию стратегических отраслей промышленности. Будет работать с международными партнерами для усиления возможности противовоздушной и противоракетной обороны Украины, авиации и флота. Среди ключевых стран-партнеров видит США, Великобританию, Канаду, Польшу, Турцию, Румынию и страны Балтии. Постарается изменить подходы к кадровой политике в Вооруженных Силах и даст бой "украинской бумажной армии".

Почему ушел Андрей Таран

Причина отставки предшественники Резникова Андрея Тарана – состояние здоровья. Но она далеко не главная. На самом деле кадровые ротации в министерстве обороны и генеральном штабе анонсировали еще летом. Первым на выход указали главнокомандующему Вооруженных сил Руслану Хомчаку. Его место занял Валерий Залужный, командующий войсками оперативного командования "Север". Тогда член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук пояснила: "Президент хочет больше динамики, четких и продуманных действий, конкретных результатов. Допускаю, что стиль работы Минобороны был несколько вялый для Владимира Зеленского. Поэтому произошла кадровая ротация".

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Во-первых, Хомчак демонстрировал нежелание проводить реформы. "Это же Хомчак до конца 2023 года растянул переход к профессиональной армии, а до 2022-го – на натовские процедуры организации, планирования и ведения боевых действий", – говорит военный эксперт Олег Жданов.

Во-вторых, работать мешал конфликт главнокомандующего и министра обороны (из-за запрета Тарана использовать самолеты ВСУ для коммерческих грузовых перевозок за рубежом). Сразу после увольнения Хомчака заговорили и о возможном уходе министра Тарана. Более того с июля тот был вынужден работать без трех своих заместителей, которые отвечали за тендеры и закупки, вооружение армии и информационную политику.

"У Зеленского делают все, чтобы дисциплинировать команду"

Некоторое время на пост главы оборонного ведомства пророчили Ирину Верещук. Да и сама она в комментариях журналистам не скрывала, что готова занять эту должность. Говорят, даже проводила частичный аудит в ведомстве. Но после "слуги" согласовали переход Алексея Резникова на должность министра обороны, а Ирине Верещук предложили вместо него место в Министерстве реинтеграции.

Турборежим для Минобороны: как назначение Резникова связано с вопросом оборонных закупок

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия объясняет: Резников доказал свой профессионализм и заработал хорошую репутацию среди международных партнеров, поэтому ему предложили кресло министра обороны. "Сейчас Министерство обороны нуждается во многих быстрых изменениях… Нужно было искать опытного менеджера, который мог бы возглавить министерство и осуществлять все эти изменения", – сказал нардеп.

[ + – ] Давид Арахамия: "Сейчас Министерство обороны нуждается во многих быстрых изменениях" Фото: liga.net

Напомним, в сентябре 2019 года Владимир Зеленский назначил Алексея Резникова представителем Украины в минской трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, он вошел в политическую подгруппу. Именно ему, как Резников признавался ранее, принадлежит идея создание Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО как совещательного органа. Ее активно лоббировал глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Эта идея вызвала возмущение в обществе и критику экспертов. Позднее Резников сказал, что идею восприняли неправильно.

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"С одной стороны, назначение Резникова – признак стабильности власти. С другой – несмотря на все позитивные оценки, на старом месте Резников не достиг особых высот. Можно вспомнить о новой дороге в Станице Луганской, пропускных пунктах, но кардинальных, стратегических подвижек не произошло. Благо, не стало хуже – при предшественниках проводилась политика выталкивания Донбасса из Украины", – говорит политолог Андрей Золотарев.

В Офисе же президента надеются, что Резников запустит турборежим в Министерстве обороны. И в первую очередь в вопросе оборонных закупок.

"Когда уволили заместителей Тарана, говорили, что одна из причин кадровых чисток – проблема с оборонзаказом, к концу года остаются колоссальные неосвоенные средства, – продолжает Золоторев. ­– И эта проблема сейчас не решена. Назначение Резникова связано с намерениями решить проблемы освоения бюджетных средств".

Политика президента: "сколачивание войск". Почему Тарана поменяли на Резникова

"В связи с падением рейтингов Зеленского и грядущими возможными потрясениями в Украине, происходит "сколачивание войск" – попытка добиться взаимодействия между всеми ветвями, подразделениями – правительством, парламентом, офисом президента, – уверен политконсультант Виктор Бобыренко. – У Зеленского делают все, чтобы дисциплинировать команду, поэтому тех, кто выпадал – поменяли на других".

Но основной критерий выбора – это лояльность и готовность четко и быстро выполнять прямые приказы президента, вовремя отчитываться.

"Поэтому Тарана, как мало популярного и неуправляемого, поменяли на того, кто, по мнению Зеленского, будет четко будет реагировать на посылы из Офиса президента. Резников абсолютно предан президенту, и он в дружеских отношениях с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Важно, что Резников готов брать на себя ответственность за непопулярные решения, как это было в случае Консультативного совета с участием представителей ОРДЛО", – уверен Бобыренко.

В зоне компетенции. Почему важно, что Резников — "гражданский" министр обороны

"Главнокомандующему и министру не придется "меряться лампасами", – так еще говорят о назначении Резникова эксперты. Многие отмечают, Алексей Резников может быть более эффективным, чем его предшественник, ведь у него нет потенциальных конфликтов с военными, и он не будет вмешивать в дела главнокомандующего.

[ + – ] Кандидатуру Резникова представил лично президент Владимир Зеленский Фото: Виктор Ковальчук

Резников – второй человек не из системы и по-настоящему гражданский министр (после Андрея Загороднюка, министра в правительстве Алексея Гончарука).

Напомним, в 2018 году был принят закон о национальной безопасности Украины, который должен был приблизить Украину к стандартам НАТО. Согласно ему, должность главы МО, как и его заместителей, должен занимать гражданский человек. Им может быть политик, хороший администратор. В зоне его компетенции – организационные вопросы – оборонное планирование и распределение ресурсов в армии, армейские вопросы разделяют между собой Главнокомандующий Вооруженными силами и начальник Генштаба.

Эксперты говорят, сегодня Резникову важно собрать команду из заместителей, способных каждый в своей области решать задачи.