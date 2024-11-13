Архієпископ Кентерберійський, який вінчав принца Гаррі, йде з посади після скандалу з педофілом

Глава Англіканської церкви йде у відставку на піку скандалу про сексуальне насильство в християнських літніх таборах.

Архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, глава Англіканської церкви, оголосив про свою відставку 12 листопада, на тлі скандалу про педофіла і волонтера християнської організації Джона Смайта. Про це пише The Guardian.

Джастін Велбі йде за кілька днів після того, як незалежна перевірка дійшла висновку, що він зробив менше, ніж міг у ситуації, що склалася, не провів розслідування і не допоміг затримати людину, яку вважають "найпліднішим" серійним насильником, пов'язаним з Англіканською церквою".

У своїй заяві про відставку Велбі сказав, що опублікований у четвер звіт "викрив давню змову мовчання про огидні зловживання Джона Смайта, яка давно зберігалася".

Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський Фото: Getty Images

У доповіді йдеться про те, що Смайт, як вважають, протягом п'яти десятиліть зґвалтував понад 100 хлопчиків і молодих чоловіків у Великобританії, Південній Африці та Зімбабве, піддаючи їх "травматичним фізичним, сексуальним, психологічним і духовним нападам".

Велбі сказав, що дізнався про ці заяви 2013 року, за кілька місяців після того, як став архієпископом — найвисокопоставленішим священнослужителем Церкви Англії і духовним лідером 85 мільйонів англійців по всьому світу.

"Коли у 2013 році мені повідомили і сказали, що поліція повідомлена, я помилково вважав, що буде відповідна резолюція. Цілком очевидно, що я повинен узяти на себе особисту та інституційну відповідальність за довгий і ретравматизуючий період між 2013 і 2024 роками", — написав Велбі у вівторок у своїй заяві про відставку.

68-річний Велбі був одним із головних релігійних лідерів на планеті і він відігравав центральну роль у державних заходах, включно з коронацією короля Чарльза III і похоронами королеви Єлизавети II. Він також провів весілля принца Гаррі та Меган Маркл у 2018 році.

Він мав вийти на пенсію у 2026 році.

Тепер він став, мабуть, найбільш високопоставленим лідером великої історичної церкви, який пішов у відставку через скандали, пов'язані з сексуальним насильством.

Християнство має у Великій Британії набагато меншу силу, ніж у Сполучених Штатах, але національна церква, як і раніше, відіграє певну роль (у широкому сенсі) в питаннях ідентичності та цінностей.

Джастін Велбі — колишній керівник нафтової компанії, який, будучи церковним лідером, не соромився висловлюватися з політичних питань, починаючи від лихварів і закінчуючи зміною клімату та політикою Великої Британії щодо прохачів притулку.

Джастін Велбі, архієпископ Кентерберійський, і Папа Римський Фото: Getty Images

Під час свого перебування на цій посаді він щосили намагався об'єднати церкву, розділену з питання одностатевих шлюбів — священнослужителям дозволено благословляти одностатеві союзи, але вони не можуть вінчати одностатеві пари. Раніше цього місяця Велбі зіткнувся з негативною реакцією через свої коментарі щодо одностатевих стосунків, які здалися більш ліберальними, ніж офіційна позиція церкви. Може пройти багато місяців, перш ніж з'явиться наступник. Архієпископ офіційно призначається британським монархом, який консультується з прем'єр-міністром, який консультується з комісією Церкви Англії.

Що відомо про справу Джона Смайта

Джон Смайт був юристом і євангельським християнином, який обіймав керівну посаду в благодійній організації, що організовувала літні табори для молодих християн у Британії. Він також виступав в університетах і приватних школах.

Джон Смайт Фото: Скриншот

Він, як стверджується, поглумився над 30 хлопчиками в Британії в 1970-х і 1980-х роках. Його жертви кажуть, що він їх жорстоко бив, використовуючи цитати з Біблії, щоб пояснити насильство.

На початку 1980-х років Iwerne Trust провів внутрішнє розслідування звинувачень і попередив Winchester College, приватну школу, яку відвідували багато хто з жертв. Однак у той час звинувачення не були передані в поліцію.

У 1984 році Смайта перевели до Зімбабве, а потім до Південної Африки, де, як повідомляється у звіті, він, як стверджується, вчинив насильство над 85-100 хлопчиками.

Велбі перепросив у 2017 році, після того, як Channel 4 показав документальний фільм про зловживання Смайта, і він приніс вибачення знову минулого тижня, заявивши, що не зміг забезпечити "енергійне розслідування" заяв. Спочатку Велбі сказав, що не збирається йти у відставку, але передумав після того, як високопоставлені особи в церкві і жертви закликали його піти. Петиція, ініційована членами Генерального синоду, парламенту церкви, зібрала понад 14 000 підписів.

Річард Гіттінс, який зустрівся зі Смайтом після виступу в християнському товаристві Кембриджського університету, розповів Channel 4, що його били кожні три тижні, завдаючи по сотні ударів. Деяким із його жертв доводилося носити підгузки для дорослих через кровотечу.

Марк Стіббе був серед учнів школи-інтернату, яких Смайт запрошував до себе додому на недільні обіди, ставши свого роду духовним батьком. Стіббе розповів BBC, що Сміт використовував "контролюючу релігійну мову" і бив його палицею так, що юнак думав, що не виживе.

Нагадаємо, 6 жовтня, у Черкасах працівники ДБР разом із іншими правоохоронцями затримали працівника прокуратури, підозрюваного в педофілії.