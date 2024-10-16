Работника Черкасской прокуратуры задержали за сексуальное насилие над ребенком (фото)

Известно, что задержанного работника прокуратуры подозревают сразу в трех сексуальных преступлениях.

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Сегодня, 16 октября, в Черкассах работники ГБР вместе с другими правоохранителями при оперативном сопровождении работников Киберполиции задержали подозреваемого в педофилии. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

Информацию подтвердил городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко.

"Новости на ночь не очень, но телефон красный. Возле 17-й школы по улице героев Небесной сотни в городе Черкассы работниками ГБР совместно с другими правоохранителями задержан работник прокуратуры по подозрению в педофилии. Дело в том, что я как отец также хожу там со своими детьми... Надеюсь этого п*** долго на свободе не увидим", — написал мэр и опубликовал фото, которое уже разошлось по СМИ и соцсетям.

Фото, опубликованное городским головой Черкасс Фото: Facebook Анатолій Бондаренко

"Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении и обращении в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что фигуранта подозревают в преступлениях, предусмотренных за:

ч. 2 ст. 155 (совершение действий сексуального характера близкими родственниками или членами семьи с лицом, не достигшим 16-летнего возраста);

ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста);

ч. 3 ст. 156-1 (домогательство ребенка для сексуальных целей, совершенное повторно) УК Украины.

Сейчас решается вопрос о сообщение прокурору о подозрении и избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту Офис Генерального прокурора 07.10.2024 начал досудебное расследование, проведение которого было поручено Главному следственному управлению Государственного бюро расследований.

Напомним, в Закарпатской области задержали ректора частного университета, а также бывшего проректора и работника военной службы правопорядка. Подозреваемые организовали коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста за 1500 евро получали статус "соискателя образования", и отсрочку от мобилизации за 500-1000 долларов.