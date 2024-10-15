В Ужгороде задержали руководство университета за фиктивное обучение 300 мужчин, — журналист

Мужчины призывного возраста за 1500 евро получали статус "соискателя образования". В результате обысков изъято более 4,5 млн грн в разной валюте.

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В Закарпатской области задержали ректора частного университета, а также бывшего проректора и работника военной службы правопорядка. Об этом информирует местный журналист Виталий Глагола.

Как отмечает журналист, подозреваемые организовали коррупционную схему, по которой мужчины призывного возраста за 1500 евро получали статус "соискателя образования", и отсрочку от мобилизации за 500-1000 долларов.

В результате обысков изъято более 4,5 миллиона гривен в разной валюте.

Данной схемой, сообщает журналист, смогли воспользоваться около 300 человек призывного возраста.

Также Виталий Глагола сообщил, что по его информации, правоохранители задержали ректора Восточно-европейского славянского университета Людмилу Несух.

Заведение высшего образования "Восточно-европейский славянский университет" создан в августе 2012 года на базе реорганизованного Закарпатского филиала Киевского славистического университета (2000-2012 гг.). В прошлом году Государственная служба качества образования внесла Восточно-европейский славянский университет в вузы с высокой степенью риска, который влияет на периодичность плановых проверок.

В августе министр образования Украины Оксен Лисовой сообщил, что почти 200 тысяч мужчин призывного возраста поступают в высшие учебные заведения для фиктивного обучения.

Также Фокус писал, что студента второго курса львовского Государственного университета интеллектуальных технологий и связи осудили за уклонение от мобилизации.