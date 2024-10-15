В Ужгороді затримали керівництво університету за фіктивне навчання 300 чоловіків, — журналіст

Чоловіки призовного віку за 1500 євро отримували статус "здобувача освіти". В результаті обшуків вилучено понад 4,5 млн грн у різній валюті.

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У Закарпатській області затримали ректора приватного університету, а також колишнього проректора й працівника військової служби правопорядку. Про це інформує місцевий журналіст Віталій Глагола.

Як зазначає журналіст, підозрювані організували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку за 1500 євро отримували статус "здобувача освіти", і відстрочку від мобілізації за 500-1000 доларів.

В результаті обшуків вилучено понад 4,5 мільйона гривень у різній валюті.

Даною схемою, повідомляє журналіст, змогли скористуватися близько 300 осіб призовного віку.

Також Віталій Глагола повідомив, що за його інформацією, правоохоронці затримали ректорку Східно-європейського слов’янського університету Людмилу Несух.

Заклад вищої освіти "Східно-європейський слов’янський університет" створений у серпні 2012 року на базі реорганізованої Закарпатської філії Київського славістичного університету (2000-2012 рр.). Минулого року Державна служба якості освіти внесла Східно-європейський слов'янський університет до ВНЗ з високим ступенем ризику, який впливає на періодичність планових перевірок.

У серпні міністр освіти України Оксен Лісовий повідомив, що майже 200 тисяч чоловіків призовного віку вступають до вищих навчальних закладів для фіктивного навчання.

Також Фокус писав, що студента другого курсу львівського Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку засудили за ухилення від мобілізації.