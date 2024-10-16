Працівника Черкаської прокуратури затримали за сексуальне насильство над дитиною (фото)

Відомо, що затриманого працівника прокуратури підозрюють одразу у трьох сексуальних злочинах.

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Сьогодні, 16 жовтня, у Черкасах працівники ДБР разом із іншими правоохоронцями за оперативного супроводу працівників Кіберполіції затримали підозрюваного у педофілії. Про це повідомили у Офісі Генпрокурора.

Інформацію підтвердив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Новини на ніч не дуже, але телефон червоний. Біля 17-ї школи по вулиці героїв Небесної сотні в місті Черкаси працівниками ДБР спільно з іншими правоохоронцями затриманий працівник прокуратури за підозрою в педофілії. Річ у тому що я як батько також ходжу там зі своїми дітьми… Надіюся цього п*** довго на волі не побачимо", — написав мер та опублікував фото, яке вже розійшлось по ЗМІ та соцмережам.

Фото, опубліковане міським головою Черкас Фото: Facebook Анатолій Бондаренко

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та звернення до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фігуранта підозрюють у злочинах, передбачених за:

ч. 2 ст. 155 (вчинення дій сексуального характеру близькими родичами або членами сім'ї з особою, яка не досягла 16-річного віку);

ч. 1 ст. 156 (вчинення розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку);

ч. 3 ст. 156-1 (домагання дитини для сексуальних цілей, вчинене повторно) КК України.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення прокурору про підозру та обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За цим фактом Офіс Генерального прокурора 07.10.2024 розпочав досудове розслідування, проведення якого було доручено Головному слідчому управлінню Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, у Закарпатській області затримали ректора приватного університету, а також колишнього проректора й працівника військової служби правопорядку. Підозрювані організували корупційну схему, за якою чоловіки призовного віку за 1500 євро отримували статус "здобувача освіти", і відстрочку від мобілізації за 500-1000 доларів.