Архиепископ Кентерберийский, венчавший принца Гарри, уходит с поста после скандала с педофилом

Глава Англиканской церкви уходит в отставку на пике скандала о сексуальном насилии в христианских летних лагерях.

Архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, глава Англиканской церкви объявил о своей отставке 12 ноября, на фоне скандала о педофиле и волонтере христианской организации Джоне Смайте. Об этом пишет The Guardian.

Джастин Уэлби уходит спустя несколько дней после того, как независимая проверка пришла к выводу, что он сделал меньше чем мог в сложившейся ситуации, не провел расследование и не помог задержать человека, которого считают "самым "плодовитым" серийным насильником, связанным с Англиканской церковью".

В своем заявлении об отставке Уэлби сказал, что опубликованный в четверг отчет "разоблачил давно сохранявшийся заговор молчания об отвратительных злоупотреблениях Джона Смайта".

Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский Фото: Getty Images

В докладе говорится, что Смайт, как полагают, на протяжении пяти десятилетий изнасиловал более 100 мальчиков и молодых мужчин в Великобритании, Южной Африке и Зимбабве, подвергая их "травматическим физическим, сексуальным, психологическим и духовным нападениям".

Уэлби сказал, что узнал об этих заявлениях в 2013 году, через несколько месяцев после того, как стал архиепископом — самым высокопоставленным священнослужителем Церкви Англии и духовным лидером 85 миллионов англикан по всему миру.

"Когда в 2013 году мне сообщили и сказали, что полиция уведомлена, я ошибочно полагал, что последует соответствующая резолюция. Совершенно очевидно, что я должен взять на себя личную и институциональную ответственность за долгий и ретравматизирующий период между 2013 и 2024 годами", — написал Уэлби во вторник в своем заявлении об отставке.

68-летний Уэлби был одним из главных религиозных лидеров на планете, и он играл центральную роль в государственных мероприятиях, включая коронацию короля Чарльза III и похороны королевы Елизаветы II. Он также провел свадьбу принца Гарри и Меган Маркл в 2018 году.

Он должен был выйти на пенсию в 2026 году.

Теперь он стал, пожалуй, самым высокопоставленным лидером крупной исторической церкви, ушедшим в отставку в связи со скандалами, связанными с сексуальным насилием.

Христианство имеет в Великобритании гораздо меньшую силу, чем в Соединенных Штатах, но национальная церковь по-прежнему играет определенную роль (в широком смысле) в вопросах идентичности и ценностей.

Джастин Уэлби — бывший руководитель нефтяной компании, который, будучи церковным лидером, не стеснялся высказываться по политическим вопросам, начиная от ростовщиков и заканчивая изменением климата и политикой Великобритании в отношении просителей убежища.

Джастин Уэлби, архиепископ Кентерберийский, и Папа Римский Фото: Getty Images

Во время своего пребывания на этом посту он изо всех сил пытался объединить церковь, разделенную по вопросу однополых браков — священнослужителям разрешено благословлять однополые союзы, но они не могут венчать однополые пары. Ранее в этом месяце Уэлби столкнулся с негативной реакцией из-за своих комментариев об однополых отношениях, которые показались более либеральными, чем официальная позиция церкви. Может пройти много месяцев, прежде чем появится преемник. Архиепископ официально назначается британским монархом, который консультируется с премьер-министром, который консультируется с комиссией Церкви Англии.

Что известно о деле Джона Смайта

Джон Смайт был юристом и евангельским христианином, который занимал руководящую должность в благотворительной организации, которая организовывала летние лагеря для молодых христиан в Британии. Он также выступал в университетах и ​​частных школах.

Джон Смайт Фото: Скриншот

Он, как утверждается, надругался над 30 мальчиками в Британии в 1970-х и 1980-х годах. Его жертвы говорят, что он их жестоко избивал, используя цитаты из Библии, чтобы объяснить насилие.

В начале 1980-х годов Iwerne Trust провел внутреннее расследование обвинений и предупредил Winchester College, частную школу, которую посещали многие из жертв. Однако в то время обвинения не были переданы в полицию.

В 1984 году Смайта перевели в Зимбабве, а затем в Южную Африку, где, как сообщается в отчете, он, как утверждается, совершил насилие над 85–100 мальчиками.

Уэлби извинился в 2017 году, после того как Channel 4 показал документальный фильм о злоупотреблениях Смайта, и он извинился снова на прошлой неделе, заявив, что не смог обеспечить "энергичное расследование" заявлений. Сначала Уэлби сказал, что не собирается уходить в отставку, но передумал после того, как высокопоставленные лица в церкви и жертвы призвали его уйти. Петиция, инициированная членами Генерального синода, парламента церкви, собрала более 14 000 подписей.

Ричард Гиттинс, который встретился со Смайтом после выступления в христианском обществе Кембриджского университета, рассказал Channel 4, что его избивали каждые три недели, нанося по сотни ударов. Некоторым из его жертв приходилось носить подгузники для взрослых из-за кровотечения.

Марк Стиббе был среди учеников школы-интерната, которых Смайт приглашал к себе домой на воскресные обеды, став своего рода духовным отцом. Стиббе рассказал BBC, что Смит использовал "контролирующий религиозный язык" и избивал его палкой так, что юноша думал, что не выживет.

Напомним, 6 октября, в Черкассах работники ГБР вместе с другими правоохранителями задержали работника прокуратуры, подозреваемого в педофилии.