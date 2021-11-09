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Машина без тормозов. Почему Ахметов с Аваковым хотят сломать турборежим Зеленского-Ермака

"В настоящее время украинская модель власти — это машина без тормозов. Именно поэтому "коалиция Ахметова-Авакова" решила сломать кран или остановить турборежим Зеленского-Ермака". Мнение.

Геннадий Друзенко
Геннадий Друзенко
украинский правовед, публицист
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Президент Владимир Зеленский, бизнесмен Ринат Ахметов и экс-глава МВД Арсен Аваков
"Коалиция Ахметова-Авакова" решила остановить турборежим Зеленского-Ермака.

Вызвавшее столько шума интервью Арсена Авакова с Натальей Влащенко — не просто перчатка, которую бывший министр внутренних дел бросил в лицо президенту Владимиру Зеленскому. Это напоминание о системных проблемах конституционной архитектуры Украины.

Отсутствие сдержек и противовесов в системе управления, которая является слишком персонализированной и, следовательно, слишком зависимой от того, с какой ноги встает один человек и кто имеет доступ к его ушам.

В настоящее время украинская модель власти — это машина без тормозов. Именно поэтому "коалиция Ахметова-Авакова" решила сломать стоп-кран, чтобы остановить турборежим Зеленского-Ермака.

К сожалению, величие Соединенных Штатов соблазняет многих американской системой правления. Но ирония заключается в том, что приверженцы президентской формы правления не очень хорошо понимают американский конституционализм. Потому что президентство задумывалось отцами-основателями США как некий антипод привычке популярных ныне президентов.

Согласно американской конституции, президент — это точно не народный избранник, избранный для нападок на коррумпированные элиты от имени "простых людей" (или, как выразился Трамп, "осушения вашингтонского болота").

Институт выборщиков был задуман как гарантия от президента-популиста. Как ворота, защищавшие конституционную архитектуру Соединенных Штатов от крайностей народной любви, голосующей сердцем, а не разумом.

Избиратели (или, согласно другому правописанию, выборщики), которых в соответствии с Конституцией США НАЗНАЧАЕТ (не избирает!) "каждый штат способом, установленным законодательным собранием штата", по замыслу отцов-основателей должны были быть моральными авторитетами, а не политиками или проводниками народной воли. Вот почему избирателями не могут быть "ни сенаторы, ни представители, ни кто-либо другой, занимающий оплачиваемую или общественную должность в госаппарате США".

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Таким образом, после смерти Вашингтона избирательная система США стала политизированной, а избиратели стали проводниками партийных интересов. Но в 19-м и начале 20 века, до Франклина Рузвельта, США были государством, где главным центром управления был Конгресс, а не Белый дом.

Достаточно сравнить символическую архитектуру правительственных зданий американской столицы, чтобы понять, какая роль отводилась законодательному органу и главе исполнительной власти. Недаром Вудро Вильсон, два срока которого на посту президента США состоялись в 1913-1921 годах, называл американскую форму правления "правительством Конгресса" — парламентским правительством.

Еще одной гарантией от президента-популиста было групповое выдвижение кандидатов, выбранных патриархальными элитами из числа опытных политиков, со всеми амбициями войти в Белый дом в таких ресурсоемких областях.

Одним словом, хотя американская модель стала архетипом президентской формы правления, долгое время она гораздо больше напоминала европейскую модель подбора премьер-министра политичекими элитами, чем политическую элиту, а не латиноамериканскую популистскую модель, в которой между избирателями и президентом стояли только избирательные урны и никаких меритократичесских шлюзов.

Таким образом, у политических экстремистов, таких как Джозеф Маккарти, долгое время не было шансов стать президентом Соединенных Штатов, а откровенные популисты, такие как Хуан Доминго Перон, дважды становились президентом Аргентины.

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А теперь вернемся к вызову Авакова, брошенного президенту Зеленскому. Меня интересует, в основном, цель этого демарша: в украинских элитах сформировался заппрос на изменение конституционной архитектуры государства, призванной сделать ее более сбалансированной и менее популистской? Или же они (элиты) стремятся лишь приструнить (или заменить) амбициозного президента, вышедшего из-под их контроля? Если второе, то рано или поздно они получат украинского Лукашенко, который не терпит никаких других центров власти в стране, кроме самого себя.

Потому что такой "царский синдром" заложен в самой системе президентского правления, когда человек, за которого, как правило, проголосовало менее половины избирателей (потому что явка всегда далека от 100%), получает право говорить от имени нации и считать себя олицетворением народного представительства и действовать "в интересах простых людей".

Ахметова и Авакова можно много в чем упрекнуть. Но в чем их упрекнуть нельзя, так это в недостатке системности. Поэтому крайне интересно, готовы ли они лоббировать системные изменения в самом здании украинского государства. Потому что в Украине пора требовать смены системы, а не президента.

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