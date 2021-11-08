Гуртом i батька легше бити. Какой сигнал послал Аваков Зеленскому в интервью каналу Ахметова

О возможных досрочных парламентских выборах в Украине говорится уже не первый месяц. Однако, именно с большого интервью экс-главы МВД Арсена Авакова можно, в принципе, начинать отсчет до этого момента.

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Как минимум, потому, что до этого момента никакой оппозиционной коалиции нынешней власти не просматривалось, а рассчитывать на самостоятельную победу на внеочередных выборах в парламент (даже если предположить, что их удалось каким-то чудом объявить, распустив Раду 9-го созыва) ни одна из нынешних политических сил не может.

Кто же составит костяк такой коалиции "антислуг"? Обратимся к цитате экс-министра:

"Я отвергаю крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую. Я — центрист. Но признаю, что есть левые центристы — такие, как, например, Разумков… Есть правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми. Есть Ляшко — он просто есть. Есть Смешко… Наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, не альянс — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься".

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Отрицательная величина. Почему отсутствие Авакова во власти будет заметнее его присутствия

Очевидно, что Арсен Борисович видит себя в качестве координатора и связующего звена между этими самими "правыми" и "левыми", которые, по его словам, могут создать "альянс" на основании общности в центристских позициях.

Возможен ли такой вариант? В краткосрочной перспективе, скорее всего — да, возможен.

Как минимум, потому, что со всеми вышеназванными политиками Аваков всегда находил общий язык, даже когда между собою они не сильно ладили.

Да и общая цель в виде как роста присутствия в парламенте (для Тимошенко) так и возвращения туда (Гройсман, Яценюк) и т.д. вполне ясно просматривается. А заключать ситуационные союзы против общей внешней угрозы наши политики умеют достаточно хорошо.

При этом, интерес самого Арсена Борисовича также просматривается очень явно. Ведь "ушли" его с должности весьма нелицеприятным способом, а именно — вынуждением.

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Сложно не согласиться с его утверждением о том, что "Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите". Да и реплика о наличии даже не профессиональных, а мировоззренческих расхождений с президентом Зеленским, тоже показательна. "Баланс — моя религия, и именно из-за нарушения баланса, — говорит Аваков, — он был вынужден уйти из Кабмина".

Станет ли баланс политической религией Верховной Рады 10-го созыва, сказать сложно, но вот то, что монобольшинства в ней больше не будет, а состав фракций станет более равномерным по численности — это уже предсказуемо сейчас.

Так что не исключено, что и следующее правительство будет коалиционным и… однозначно более профессиональным, чем нынешнее. Ну, как минимум, в силу конкуренции за место в Кабмине.

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