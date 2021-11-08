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Гуртом i батька легше бити. Какой сигнал послал Аваков Зеленскому в интервью каналу Ахметова

Недавнее большое интервью экс-главы МВД Украины Арсена Авакова каналу "Украина 24" дало старт процессу, итогом которого, вероятно, станут досрочные выборы Верховной Рады Украины. Какие же политсилы могут составить костяк будущей коалиции "антислуг"?

Юрий Гаврилечко
Юрий Гаврилечко
эксперт "Украинской фабрики мысли"
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экс-министр МВД Арсен Аваков
О возможных досрочных выборах в Украине говорится уже не первый месяц. Однако, именно с большого интервью экс-главы МВД Арсена Авакова можно, в принципе, начинать отсчет до этого момента.

О возможных досрочных парламентских выборах в Украине говорится уже не первый месяц. Однако, именно с большого интервью экс-главы МВД Арсена Авакова можно, в принципе, начинать отсчет до этого момента.

Как минимум, потому, что до этого момента никакой оппозиционной коалиции нынешней власти не просматривалось, а рассчитывать на самостоятельную победу на внеочередных выборах в парламент (даже если предположить, что их удалось каким-то чудом объявить, распустив Раду 9-го созыва) ни одна из нынешних политических сил не может.

Кто же составит костяк такой коалиции "антислуг"? Обратимся к цитате экс-министра:

"Я отвергаю крайние точки зрения — крайне правую, крайне левую. Я — центрист. Но признаю, что есть левые центристы — такие, как, например, Разумков… Есть правые центристы — Владимир Гройсман, Арсений Яценюк. Есть Юлия Тимошенко — она находится над всеми. Есть Ляшко — он просто есть. Есть Смешко… Наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем о том, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать вот такой альянс, не альянс — мне все равно, — который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Вот это то, чем я хочу заниматься. Да, это политика. Да, это будет. И от этого никуда не деться, я этим буду заниматься".

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Очевидно, что Арсен Борисович видит себя в качестве координатора и связующего звена между этими самими "правыми" и "левыми", которые, по его словам, могут создать "альянс" на основании общности в центристских позициях.

Возможен ли такой вариант? В краткосрочной перспективе, скорее всего — да, возможен.

Как минимум, потому, что со всеми вышеназванными политиками Аваков всегда находил общий язык, даже когда между собою они не сильно ладили.

Да и общая цель в виде как роста присутствия в парламенте (для Тимошенко) так и возвращения туда (Гройсман, Яценюк) и т.д. вполне ясно просматривается. А заключать ситуационные союзы против общей внешней угрозы наши политики умеют достаточно хорошо.

При этом, интерес самого Арсена Борисовича также просматривается очень явно. Ведь "ушли" его с должности весьма нелицеприятным способом, а именно — вынуждением.

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Сложно не согласиться с его утверждением о том, что "Министр внутренних дел не должен быть министром "чего изволите". Да и реплика о наличии даже не профессиональных, а мировоззренческих расхождений с президентом Зеленским, тоже показательна. "Баланс — моя религия, и именно из-за нарушения баланса, — говорит Аваков, — он был вынужден уйти из Кабмина".

Станет ли баланс политической религией Верховной Рады 10-го созыва, сказать сложно, но вот то, что монобольшинства в ней больше не будет, а состав фракций станет более равномерным по численности — это уже предсказуемо сейчас.

Так что не исключено, что и следующее правительство будет коалиционным и… однозначно более профессиональным, чем нынешнее. Ну, как минимум, в силу конкуренции за место в Кабмине.

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