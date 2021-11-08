Гуртом і батька легше бити. Який сигнал надіслав Аваков Зеленському в інтерв'ю каналу Ахметова

Про можливі дострокові парламентські вибори в Україні йдеться вже не перший місяць. Проте саме з великого інтерв'ю ексглави МВС Арсена Авакова можна, в принципі, починати відлік до цього моменту.

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Як мінімум, тому, що до цього моменту жодної опозиційної коаліції нинішній владі не проглядалося, а розраховувати на самостійну перемогу на позачергових виборах до парламенту (навіть якщо припустити, що їх удалося якимось дивом оголосити, розпустивши Раду 9-го скликання) жодна із нинішніх політичних сил не може.

Хто ж складе кістяк такої коаліції "антислуг"? Звернемося до цитати ексміністра:

"Я відкидаю крайні точки зору — вкрай праву, вкрай ліву. Я — центрист. Але визнаю, що є ліві центристи — такі, як, наприклад, Разумков… Є праві центристи — Володимир Гройсман, Арсеній Яценюк. Є Юлія Тимошенко — вона перебуває над усіма… Є Ляшко — він просто є… Є Смешко… Напевно, з'являться інші люди. Давайте подумаємо про те, щоб усі ці розумні та різні люди спробували зробити ось такий альянс, не альянс — мені все одно, — який дозволить зробити баланс, який би рухав нашу країну вперед. Ось це те, чим я хочу займатися. Так, це політика. Так, це буде. І від цього нікуди не подітися, я цим займатимуся".

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Очевидно, що Арсен Борисович бачить себе координатором і сполучною ланкою між цими самими "правими" та "лівими", які, за його словами, можуть створити "альянс" на підставі спільності в центристських позиціях.

Чи можливий такий варіант? У короткостроковій перспективі, швидше за все, так, можливий.

Як мінімум, тому, що з усіма вищезгаданими політиками Аваков завжди знаходив спільну мову, навіть коли вони між собою не сильно ладнали.

Та й загальна мета у вигляді зростання присутності в парламенті (для Тимошенко), так і повернення туди (Гройсман, Яценюк) тощо цілком ясно проглядається. А укладати ситуаційні союзи проти спільної зовнішньої загрози наші політики вміють досить добре.

При цьому інтерес самого Арсена Борисовича також проглядається дуже явно. Адже "пішли" його з посади вельми неприємним способом, а саме — вимушеним.

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Складно не погодитися з його твердженням про те, що "Міністр внутрішніх справ не повинен бути міністром "чого бажаєте". Та й репліка про наявність навіть не професійних, а світоглядних розбіжностей із президентом Зеленським теж показова. "Баланс — моя релігія, і саме через порушення балансу, – каже Аваков, – він був змушений піти з Кабміну".

Чи стане баланс політичною релігією Верховної Ради 10-го скликання, сказати складно, але те, що монобільшості в ній більше не буде, а склад фракцій стане рівномірнішим за чисельністю — це вже передбачувано зараз.

Тож не виключено, що й наступний уряд буде коаліційним і однозначно професійнішим, ніж нинішній. Ну, як мінімум, через конкуренцію за місце в Кабміні.

Першоджерело.