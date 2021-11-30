Монастырский вместо Авакова, Резников вместо Тарана и три скандала с СБУ: итоги года у силовиков
За год сменились министры внутренних дел и обороны – не оправдали ожиданий, а позиция друга детства президента Владимира Зеленского – Ивана Баканова существенно пошатнулась.
Министр МВД новый – политика старая
В 2020-м казалось, что Арсену Авакову удалось не просто поменять статус с "временного" министра на "постоянного", но стать тем членом правительства, которого невозможно отстранить от должности без согласия многих участников политического процесса. Но уже спустя восемь месяцев – в июле 2021 года — Аваков неожиданно написал заявление об отставке. Причины такого шага не известны до сих пор. На его место пришел народный депутат, глава профильного комитета Денис Монастырский.
Но после смены руководителей, по оценкам экспертов, изменений в ведомстве пока не произошло.
"Министерство внутренних дел скорее законсервировалось, чем что-либо изменило в своей работе", – говорит Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ.Важно
Во-первых, нет обновления кадров. Первым заместителем стал Евгений Енин, который работал в Институте будущего, где ранее и Монастырский. Антон Геращенко хотя и уволился с должности заместителя, но остался советником. Яркое увольнение Крищенко с должности главного полицейского Киева объясняется скорее войнами Банковой с Кличко, чем решениями на Богомольца.
"Исключение – отстранение от должности руководителей криминального блока, на совести которых задержание так называемых фигурантов "дела Шеремета", а также формирование сомнительного списка "воров в законе", часть из которых оказались невинными людьми", – говорит Константин Батозский — политолог, директор Агентства развития Приазовья.
Во-вторых, Монастырский продолжает политику Авакова.
"Он уже защищает систему: еще в первые дни в должности заверил, что не позволит разделить МВД или переподчинить Национальную гвардию, сравнив МВД со сжатым кулаком", – говорит Михаил Каменев, исполнительный директор ОО "Правозащитная инициатива".
И если в прошлом году эксперты оценивали работу Министерства внутренних дел на "8", то ныне – только на "6" баллов.
По мнению Евгения Крапивина, самым большим вызовом для полиции и Нацгвардии остается обеспечение соблюдения правил карантина и правопорядка в сфере здравоохранения.
"Так как это не приоритет для МВД, сфера сильно проседает. Из 120 тыс. протоколов, составленных на нарушителей правил карантина, лишь на 6% нарушителей суды наложили штрафы, в основном из-за некачественных материалов, предоставленных полицией", – уточняет Крапивин. Но наибольший кризис ведомства может еще быть впереди – потенциальная проблема с беженцами и мигрантами на границе с Беларусью, за контроль над которой отвечает Госпогранслужба, может сильно потрясти МВД и "испытать на мощь" нового министра.
Минобороны и скандальная репутация
А вот Министерство обороны в 2021 получило на один балл больше – не "4", а "5". Не в последнюю очередь потому, что у ведомства появился новый руководитель – на смену Андрею Тарану пришел Алексей Резников, на которого эксперты возлагают надежды.Важно
По мнению опрошенных Фокусом экспертов, Таран не стал успешным руководителем из-за неумения разделить полномочия. Поэтому в оборонной сфере и разразился скандал между министром и главнокомандующим Русланом Хомчаком. В результате оба лишились должностей.
"Зеленский понял, что противостояние вообще недопустимо во время гибридной войны", – уверен Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.
"Есть надежда, что Резников не будет "мериться статусом и лампасами" с главкомом и вмешиваться в непосредственную деятельность армии", – добавляет Олег Стариков, военный эксперт. Резникова сегодня называют хорошим менеджером, имеющим опыт руководства министерством, поэтому ожидают изменения подходов к закупкам оружия и оснащению армии. Кроме того, ему предстоит провести аудит и разобраться с оборонным заказом, потратив на армию до конца года до 15 миллиардов гривен.
Служба безопасности Украины: в оппозиции к реформе
Сколько бы ни говорили о возможном увольнении с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, тот все еще возглавляет ведомство. И его работу эксперты два года подряд оценивают на четверку. Они все еще считают, что СБУ — по-прежнему не спецслужба, сконцентрированная на контрразведке, а орган, который проводит досудебное расследование и ищет коррупционеров в регионах. Депутаты готовятся изменить ситуацию – подготовили законопроект. Согласно документу, который подготовлен ко второму чтению, в ближайшие четыре года СБУ могут лишить функций следствия, борьбы с экономическими и организованной преступностью. Кроме того службу ждет существенное сокращение штата. Но идею широкомасштабной реформизмы СБУ не поддерживает лично Иван Баканов и активно ее критикует.
Тем временем Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего, говорит о трех скандалах, которые повлияли на имидж СБУ.
Первый – "громкое покушение". В самом начале года СБУ отрапортовала о предотвращении беспрецедентного покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ бригадного генерала – Андрея Наумова.
"В качестве заказчика данного преступления был назван бывший первый заместитель главы СБ Украины полковник – Дмитрий Нескоромный. Однако, несмотря на весь резонанс события, он по не известным причинам так и не был задержан", – уточняет Иван Ступак.
Второй скандал – "громкое похищение". Речь идет о судье Николае Чаусе. Именно из-за него стал публичным конфликт между Национальным антикорупционным бюро и СБУ. Впоследствии первое ведомство назовет беглого судью подозреваемым в деле о взяточничестве, а второе – потерпевшим в деле о похищении.
Третий скандал – "громкое увольнение". "Эпоха Владимира Зеленского ознаменовалась тем, что в структуре СБУ появился человек, который несмотря на всю свою довольно скромную должность, получил просто-таки демоническое влияние. Речь снова идет о Наумове. В структуре службы он – первый после первого и его слово местами значит больше, чем даже слово Ивана Баканова. Все существенные кадровые расстановки в системе происходили только после его согласования", – продолжает Ступак. Даже после увольнения этот человек сохраняет влияние на ведомство.
Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский уволил главу контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака. Накануне глава государства сделал заявление о том, что в стране готовится госпереворот.Важно