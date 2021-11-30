Монастырский вместо Авакова, Резников вместо Тарана и три скандала с СБУ: итоги года у силовиков

За год сменились министры внутренних дел и обороны – не оправдали ожиданий, а позиция друга детства президента Владимира Зеленского – Ивана Баканова существенно пошатнулась.

Министр МВД новый – политика старая

В 2020-м казалось, что Арсену Авакову удалось не просто поменять статус с "временного" министра на "постоянного", но стать тем членом правительства, которого невозможно отстранить от должности без согласия многих участников политического процесса. Но уже спустя восемь месяцев – в июле 2021 года — Аваков неожиданно написал заявление об отставке. Причины такого шага не известны до сих пор. На его место пришел народный депутат, глава профильного комитета Денис Монастырский.

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Но после смены руководителей, по оценкам экспертов, изменений в ведомстве пока не произошло.

"Министерство внутренних дел скорее законсервировалось, чем что-либо изменило в своей работе", – говорит Евгений Крапивин, эксперт Центра политико-правовых реформ.

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Во-первых, нет обновления кадров. Первым заместителем стал Евгений Енин, который работал в Институте будущего, где ранее и Монастырский. Антон Геращенко хотя и уволился с должности заместителя, но остался советником. Яркое увольнение Крищенко с должности главного полицейского Киева объясняется скорее войнами Банковой с Кличко, чем решениями на Богомольца.

"Исключение – отстранение от должности руководителей криминального блока, на совести которых задержание так называемых фигурантов "дела Шеремета", а также формирование сомнительного списка "воров в законе", часть из которых оказались невинными людьми", – говорит Константин Батозский — политолог, директор Агентства развития Приазовья.

[ + – ] Денис Монастырский сменил на посту главы МВД Арсена Авакова и, как считают комментаторы, продолжает его политику Фото: LIGA.net

Во-вторых, Монастырский продолжает политику Авакова.

"Он уже защищает систему: еще в первые дни в должности заверил, что не позволит разделить МВД или переподчинить Национальную гвардию, сравнив МВД со сжатым кулаком", – говорит Михаил Каменев, исполнительный директор ОО "Правозащитная инициатива".

И если в прошлом году эксперты оценивали работу Министерства внутренних дел на "8", то ныне – только на "6" баллов.

По мнению Евгения Крапивина, самым большим вызовом для полиции и Нацгвардии остается обеспечение соблюдения правил карантина и правопорядка в сфере здравоохранения.

"Так как это не приоритет для МВД, сфера сильно проседает. Из 120 тыс. протоколов, составленных на нарушителей правил карантина, лишь на 6% нарушителей суды наложили штрафы, в основном из-за некачественных материалов, предоставленных полицией", – уточняет Крапивин. Но наибольший кризис ведомства может еще быть впереди – потенциальная проблема с беженцами и мигрантами на границе с Беларусью, за контроль над которой отвечает Госпогранслужба, может сильно потрясти МВД и "испытать на мощь" нового министра.

Минобороны и скандальная репутация

А вот Министерство обороны в 2021 получило на один балл больше – не "4", а "5". Не в последнюю очередь потому, что у ведомства появился новый руководитель – на смену Андрею Тарану пришел Алексей Резников, на которого эксперты возлагают надежды.

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По мнению опрошенных Фокусом экспертов, Таран не стал успешным руководителем из-за неумения разделить полномочия. Поэтому в оборонной сфере и разразился скандал между министром и главнокомандующим Русланом Хомчаком. В результате оба лишились должностей.

"Зеленский понял, что противостояние вообще недопустимо во время гибридной войны", – уверен Игорь Романенко, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

[ + – ] Алексея Резникова называют хорошим менеджером и ждут от него аудита оборонных заказов Фото: Виктор Ковальчук

"Есть надежда, что Резников не будет "мериться статусом и лампасами" с главкомом и вмешиваться в непосредственную деятельность армии", – добавляет Олег Стариков, военный эксперт. Резникова сегодня называют хорошим менеджером, имеющим опыт руководства министерством, поэтому ожидают изменения подходов к закупкам оружия и оснащению армии. Кроме того, ему предстоит провести аудит и разобраться с оборонным заказом, потратив на армию до конца года до 15 миллиардов гривен.

Служба безопасности Украины: в оппозиции к реформе

Сколько бы ни говорили о возможном увольнении с поста главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова, тот все еще возглавляет ведомство. И его работу эксперты два года подряд оценивают на четверку. Они все еще считают, что СБУ — по-прежнему не спецслужба, сконцентрированная на контрразведке, а орган, который проводит досудебное расследование и ищет коррупционеров в регионах. Депутаты готовятся изменить ситуацию – подготовили законопроект. Согласно документу, который подготовлен ко второму чтению, в ближайшие четыре года СБУ могут лишить функций следствия, борьбы с экономическими и организованной преступностью. Кроме того службу ждет существенное сокращение штата. Но идею широкомасштабной реформизмы СБУ не поддерживает лично Иван Баканов и активно ее критикует.

[ + – ] Глава СБУ Иван Баканов идею широкомасштабной реформы спецслужбы не поддерживает и активно ее критикует

Тем временем Иван Ступак, эксперт Украинского института будущего, говорит о трех скандалах, которые повлияли на имидж СБУ.

Первый – "громкое покушение". В самом начале года СБУ отрапортовала о предотвращении беспрецедентного покушения на начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ бригадного генерала – Андрея Наумова.

"В качестве заказчика данного преступления был назван бывший первый заместитель главы СБ Украины полковник – Дмитрий Нескоромный. Однако, несмотря на весь резонанс события, он по не известным причинам так и не был задержан", – уточняет Иван Ступак.

Второй скандал – "громкое похищение". Речь идет о судье Николае Чаусе. Именно из-за него стал публичным конфликт между Национальным антикорупционным бюро и СБУ. Впоследствии первое ведомство назовет беглого судью подозреваемым в деле о взяточничестве, а второе – потерпевшим в деле о похищении.

Третий скандал – "громкое увольнение". "Эпоха Владимира Зеленского ознаменовалась тем, что в структуре СБУ появился человек, который несмотря на всю свою довольно скромную должность, получил просто-таки демоническое влияние. Речь снова идет о Наумове. В структуре службы он – первый после первого и его слово местами значит больше, чем даже слово Ивана Баканова. Все существенные кадровые расстановки в системе происходили только после его согласования", – продолжает Ступак. Даже после увольнения этот человек сохраняет влияние на ведомство.

Напомним, 29 ноября Владимир Зеленский уволил главу контрразведки СБУ генерал-майора Александра Руснака. Накануне глава государства сделал заявление о том, что в стране готовится госпереворот.

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