Рейтинг министров. Как эксперты оценили деятельность правительства Дениса Шмыгаля за год

Проходной двор. Как Кабмин Дениса Шмыгаля отработал еще один год

Год назад, когда Фокус также в конце ноября подводил итоги работы правительства, мы не выставили оценки вице-премьеру — министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому по простой причине: его только назначили на должность, а его министерство лишь начало формироваться. Но в этом году мы снова не смогли оценить Олега Уруского — по другой простой причине: он уже уволился. Вот так год прошел, министр работал, а следа вроде никакого не оставил — и если бы это была единичная история.

Министры в этом году падали стремительно, как усохшая хвоя с новогодней елки. Особенно "удачным" стало 3 ноября, когда ушли сразу пять министров, а на следующий день замену нашли только четырем. ИТОГО за год в Кабмине сменились 11 из 22 министров! Ровно половина! Это еще не считая мечущегося Александра Ткаченко, который сначала на всех обиделся и "ушел в отставку" в Facebook, а потом вроде бы дал себя уговорить остаться в должности министра культуры.

Говорить об успехах, когда в твоем офисе такой проходной двор чиновников, несколько неуместно. Сам Денис Шмыгаль 31 августа на съезде партии "Слуга народа" высказался о самооценке работы правительства под его руководством, отметив, что оценивать, скорее всего, будет некорректно, ведь всегда хочется большего. "Но это точно не двойка", — резюмировал глава действующего Кабмина.

Точно, не двойка: по сравнению с предыдущим годом общая оценка Кабинета даже выросла с 5 до 5,4 балла. Несмотря на ушедшего после семи лет в должности Арсена Авакова, в Кабмине еще остались "столпы", которые "держат марку". Среди таковых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышова. Есть и откровенно провальные комментарии, как, например, с уже упоминавшимся министром Уруским. Многие эксперты до сих не понимают смысла в создании управляемого им министерства.

Кстати, мы все-таки не оставили его и его ведомство без оценки. Редакция решила оценить работу пяти министров (и их ведомств), которые ушли в отставку 3 ноября. Это не всегда приятные оценки, зато честные.

В целом мы имеем постоянно очень средние показатели. В 2019 году Кабинет Алексея Гончарука получил от наших экспертов средние 5 баллов из 10, в 2020-м уже правительство Дениса Шмыгаля вышло на те же 5 баллов. Сегодня имеем 5,4 балла. Очень хочется, чтобы в последующие годы начались рост оценок, благосклонность экспертов и реальный рост экономики и социального достатка в государстве. Ну и чтобы граждане успевали запоминать своих министров.

Алексей Газубей, главный редактор Фокуса

Рейтинг эффективности работы министров. Как мы считали

Оценить эффективность работы министров (и их предшественников в случае с уволенными 3 ноября 2021 года) мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Не оценивалась деятельность министра Кабинета министров Олега Немчинова из-за невозможности проанализировать его влияние на процессы в стране.

Также в рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства, но значительно влияют на различные сферы жизни в стране: СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку Кабинета министров (без учета оценок ведомств).