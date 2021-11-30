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Рейтинг эффективности украинских министров от Focus.ua
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Рейтинг министров. Как эксперты оценили деятельность правительства Дениса Шмыгаля за год

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Проходной двор. Как Кабмин Дениса Шмыгаля отработал еще один год

Год назад, когда Фокус также в конце ноября подводил итоги работы правительства, мы не выставили оценки вице-премьеру — министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегу Урускому по простой причине: его только назначили на должность, а его министерство лишь начало формироваться. Но в этом году мы снова не смогли оценить Олега Уруского — по другой простой причине: он уже уволился. Вот так год прошел, министр работал, а следа вроде никакого не оставил — и если бы это была единичная история.

Министры в этом году падали стремительно, как усохшая хвоя с новогодней елки. Особенно "удачным" стало 3 ноября, когда ушли сразу пять министров, а на следующий день замену нашли только четырем. ИТОГО за год в Кабмине сменились 11 из 22 министров! Ровно половина! Это еще не считая мечущегося Александра Ткаченко, который сначала на всех обиделся и "ушел в отставку" в Facebook, а потом вроде бы дал себя уговорить остаться в должности министра культуры.

Говорить об успехах, когда в твоем офисе такой проходной двор чиновников, несколько неуместно. Сам Денис Шмыгаль 31 августа на съезде партии "Слуга народа" высказался о самооценке работы правительства под его руководством, отметив, что оценивать, скорее всего, будет некорректно, ведь всегда хочется большего. "Но это точно не двойка", — резюмировал глава действующего Кабмина.

Точно, не двойка: по сравнению с предыдущим годом общая оценка Кабинета даже выросла с 5 до 5,4 балла. Несмотря на ушедшего после семи лет в должности Арсена Авакова, в Кабмине еще остались "столпы", которые "держат марку". Среди таковых эксперты назвали министра финансов Сергея Марченко, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра развития территорий Алексея Чернышова. Есть и откровенно провальные комментарии, как, например, с уже упоминавшимся министром Уруским. Многие эксперты до сих не понимают смысла в создании управляемого им министерства.

Кстати, мы все-таки не оставили его и его ведомство без оценки. Редакция решила оценить работу пяти министров (и их ведомств), которые ушли в отставку 3 ноября. Это не всегда приятные оценки, зато честные.

В целом мы имеем постоянно очень средние показатели. В 2019 году Кабинет Алексея Гончарука получил от наших экспертов средние 5 баллов из 10, в 2020-м уже правительство Дениса Шмыгаля вышло на те же 5 баллов. Сегодня имеем 5,4 балла. Очень хочется, чтобы в последующие годы начались рост оценок, благосклонность экспертов и реальный рост экономики и социального достатка в государстве. Ну и чтобы граждане успевали запоминать своих министров.

Алексей Газубей, главный редактор журнала "Фокус", редактор журнала Фокус

Алексей Газубей, главный редактор Фокуса

Рейтинг эффективности работы министров. Как мы считали

Оценить эффективность работы министров (и их предшественников в случае с уволенными 3 ноября 2021 года) мы попросили профильных экспертов по 10-балльной шкале. Затем баллы суммировались и делились на число экспертов по каждому фигуранту рейтинга. В итоге получился среднеарифметический балл. Не оценивалась деятельность министра Кабинета министров Олега Немчинова из-за невозможности проанализировать его влияние на процессы в стране.

Также в рейтинге мы оценили работу руководителей четырех важных ведомств, которые не входят в состав правительства, но значительно влияют на различные сферы жизни в стране: СБУ, НБУ, НАБУ и Государственного космического агентства.

Оценку главе правительства Денису Шмыгалю вывели как среднюю экспертную оценку Кабинета министров (без учета оценок ведомств).

Кто он/она Средняя оценка
Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль
 		Премьер-министр. Занимает должность с 4 марта 2020 года 5,4 Подробнее об участнике
Юлия Свириденко
Юлия Свириденко
 		Первый вице-премьер-министр — министр экономики. Занимает должность с 4 ноября 2021 года. Алексей Любченко занимал должность с 20 мая 2021 года по 3 ноября 2021 года 5 Подробнее об участнике
Михаил Федоров
Михаил Федоров
 		Вице-премьер министр — министр цифровой трансформации. Занимает должность с 29 августа 2019 года. Член Совета национальной безопасности и обороны с 19 марта 2021 года 7,2 Подробнее об участнике
Павел Рябикин
Павел Рябикин
 		Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Назначен 4 ноября 2021 года. Ранее — министр Олег Уруский. Занимал должность с 16 июля 2020 года по 3 ноября 2021 года 3,2 Подробнее об участнике
Ольга Стефанишина
Ольга Стефанишина
 		Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Назначена 4 июня 2020 года 6,6 Подробнее об участнике
Ирина Верещук
Ирина Верещук
 		Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Назначена 4 ноября 2021 года. Сменила Алексея Резникова (был в должности с 4 марта 2020-го по 3 ноября 2021-го) 7 Подробнее об участнике
Сергей Марченко
Сергей Марченко
 		Министр финансов. Занимает должность с 30 марта 2020 года 7,4 Подробнее об участнике
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба
 		Министр иностранных дел. Занимает должность с 4 марта 2020 года 8,2 Подробнее об участнике
Алексей Резников
Алексей Резников
 		Министр обороны. Назначен на должность 4 ноября 2021 года, ранее — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Сменил на должности Андрея Тарана (министр с 4 марта 2020-го по 3 ноября 2021-го) 5,5 Подробнее об участнике
Денис Монастырский
Денис Монастырский
 		Министр внутренних дел. Назначен 16 июля 2021 года. Сменил на посту Арсена Авакова, который возглавлял МВД более семи лет — с 27 февраля 2014-го по 15 июля 2021-го 6 Подробнее об участнике
Алексей Чернышов
Алексей Чернышов
 		Министр развития территорий и общин. Занимает должность с 4 марта 2020 года 6,2 Подробнее об участнике
Денис Малюська
Денис Малюська
 		Министр юстиции. Назначен 29 августа 2019 года 4,8 Подробнее об участнике
Александр Кубраков
Александр Кубраков
 		Министр инфраструктуры. Занимает должность с 20 мая 2021 года 5,6 Подробнее об участнике
Герман Галущенко
Герман Галущенко
 		Министр энергетики. Занимает должность с 29 апреля 2021 года 3,8 Подробнее об участнике
Роман Лещенко
Роман Лещенко
 		Министр аграрной политики и продовольствия. Занимает должность с 17 декабря 2020 года 5 Подробнее об участнике
Марина Лазебная
Марина Лазебная
 		Министр социальной политики. Занимает должность с 4 марта 2020 года 6,6 Подробнее об участнике
Виктор Ляшко
Виктор Ляшко
 		Министр здравоохранения. Занимает должность с 20 мая 2021 года 4,6 Подробнее об участнике
Сергей Шкарлет
Сергей Шкарлет
 		Министр образования и науки. Занимает должность с 17 декабря 2020 года 4,6 Подробнее об участнике
Юлия Лапутина
Юлия Лапутина
 		Министр по делам ветеранов. Занимает должность с 18 декабря 2020 года 3,2 Подробнее об участнике
Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт
 		Министр молодежи и спорта. Занимает должность с 4 марта 2020 года 7 Подробнее об участнике
Александр Ткаченко
Александр Ткаченко
 		Министр культуры и информационной политики. Занимает должность с 4 июня 2020 года 5,4 Подробнее об участнике
Роман Абрамовский
Роман Абрамовский
 		Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов. Находился на посту с 19 июня 2020 по 3 ноября 2021 года 6 Подробнее об участнике
Иван Баканов
Иван Баканов
 		Глава Службы безопасности Украины. Назначен 29 августа 2019 года 4 Подробнее об участнике
Артем Сытник
Артем Сытник
 		Директор НАБУ. Занимает должность с 16 апреля 2015 года 7 Подробнее об участнике
Кирилл Шевченко
Кирилл Шевченко
 		Глава Национального банка. Занимает должность с 16 июля 2020 года 6,7 Подробнее об участнике
Владимир Тафтай
Владимир Тафтай
 		Глава Государственного космического агентства. Занимает должность с 24 февраля 2021 года 5,2 Подробнее об участнике
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