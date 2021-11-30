Рейтинг міністрів. Як експерти оцінили діяльність уряду Дениса Шмигаля за рік

Прохідний двір. Як Кабмін Дениса Шмигаля відпрацював ще один рік

Рік тому, коли Фокус також наприкінці листопада підбивав підсумки роботи уряду, ми не виставили оцінки віцепрем'єру — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському з простої причини: його тільки призначили на посаду, а його міністерство лише почало формуватися. Але цього року ми знову не змогли оцінити Олега Уруського з іншої простої причини: він уже звільнився. Ось так рік минув, міністр працював, а сліду начебто ніякого не залишив — і якби ж це була поодинока історія.

Міністри цього року падали стрімко, як суха хвоя з новорічної ялинки. Особливо "вдалим" стало 3 листопада, коли пішли одразу п'ять міністрів, а наступного дня заміну знайшли лише чотирьом. ЗАГАЛОМ за рік у Кабміні змінилися 11 із 22 міністрів! Рівно половина! Це ще не рахуючи Олександра Ткаченка, який мечеться і спочатку на всіх образився і "пішов у відставку" у Facebook, а потім начебто дав себе умовити залишитися на посаді міністра культури.

Говорити про успіхи, коли у твоєму офісі такий прохідний двір чиновників трохи недоречно. Сам Денис Шмигаль 31 серпня на з'їзді партії "Слуга народу" висловився про самооцінку роботи уряду під його керівництвом, зазначивши, що оцінювати, швидше за все, буде некоректно, адже завжди хочеться більшого. "Але це точно не двійка", — резюмував глава Кабміну.

Точно не двійка: порівняно з попереднім роком загальна оцінка Кабінету навіть зросла з 5 до 5,4 бала. Незважаючи на Арсена Авакова, який пішов після семи років, у Кабміні ще залишилися "стовпи", які "тримають марку". Серед таких експерти назвали міністра фінансів Сергія Марченка, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, главу МЗС Дмитра Кулебу, міністра розвитку територій Олексія Чернишова. Є й відверто провальні коментарі, як, наприклад, із уже згадуваним міністром Уруським. Багато експертів досі не розуміють сенсу у створенні керованого ним міністерства.

До речі, ми таки не залишили його та його відомство без оцінки. Редакція вирішила оцінити роботу п'яти міністрів (і їхніх відомств), які пішли у відставку 3 листопада. Це не завжди приємні оцінки, але принаймні чесні.

Загалом ми маємо завжди дуже середні показники. У 2019 році Кабінет Олексія Гончарука отримав від наших експертів середні 5 балів із 10, 2020-го вже уряд Дениса Шмигаля вийшов на ті ж 5 балів. Сьогодні маємо 5,4 бала. Дуже хочеться, щоб у наступні роки почалися зростання оцінок, прихильність експертів та реальне зростання економіки та соціального достатку у державі. Та й щоб громадяни встигали запам'ятовувати своїх міністрів.

[ + – ] Олексій Газубей, головний редактор журналу "Фокус"

Олексій Газубей, головний редактор Фокуса

Рейтинг ефективності роботи міністрів. Як ми рахували

Оцінити ефективність роботи міністрів (та їхніх попередників у випадку зі звільненими 3 листопада 2021 року) ми попросили профільних експертів за 10-бальною шкалою. Потім бали підсумовувалися і ділилися на кількість експертів по кожному з фігурантів рейтингу. У результаті вийшов середньоарифметичний бал. Не оцінювали діяльність міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова через неможливість проаналізувати його вплив на процеси в країні.

Також у рейтингу ми оцінили роботу керівників чотирьох важливих відомств, які не входять до складу уряду, але значно впливають на різні сфери життя у країні: СБУ, НБУ, НАБУ та Державного космічного агентства.

Оцінку главі уряду Денису Шмигалю вивели як середню експертну оцінку Кабінету міністрів (без урахування оцінок відомств).