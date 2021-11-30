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Рейтинг ефективності українських міністрів від Focus.ua
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Рейтинг міністрів. Як експерти оцінили діяльність уряду Дениса Шмигаля за рік

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Прохідний двір. Як Кабмін Дениса Шмигаля відпрацював ще один рік

Рік тому, коли Фокус також наприкінці листопада підбивав підсумки роботи уряду, ми не виставили оцінки віцепрем'єру — міністру з питань стратегічних галузей промисловості Олегу Уруському з простої причини: його тільки призначили на посаду, а його міністерство лише почало формуватися. Але цього року ми знову не змогли оцінити Олега Уруського з іншої простої причини: він уже звільнився. Ось так рік минув, міністр працював, а сліду начебто ніякого не залишив — і якби ж це була поодинока історія.

Міністри цього року падали стрімко, як суха хвоя з новорічної ялинки. Особливо "вдалим" стало 3 листопада, коли пішли одразу п'ять міністрів, а наступного дня заміну знайшли лише чотирьом. ЗАГАЛОМ за рік у Кабміні змінилися 11 із 22 міністрів! Рівно половина! Це ще не рахуючи Олександра Ткаченка, який мечеться і спочатку на всіх образився і "пішов у відставку" у Facebook, а потім начебто дав себе умовити залишитися на посаді міністра культури.

Говорити про успіхи, коли у твоєму офісі такий прохідний двір чиновників трохи недоречно. Сам Денис Шмигаль 31 серпня на з'їзді партії "Слуга народу" висловився про самооцінку роботи уряду під його керівництвом, зазначивши, що оцінювати, швидше за все, буде некоректно, адже завжди хочеться більшого. "Але це точно не двійка", — резюмував глава Кабміну.

Точно не двійка: порівняно з попереднім роком загальна оцінка Кабінету навіть зросла з 5 до 5,4 бала. Незважаючи на Арсена Авакова, який пішов після семи років, у Кабміні ще залишилися "стовпи", які "тримають марку". Серед таких експерти назвали міністра фінансів Сергія Марченка, міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, главу МЗС Дмитра Кулебу, міністра розвитку територій Олексія Чернишова. Є й відверто провальні коментарі, як, наприклад, із уже згадуваним міністром Уруським. Багато експертів досі не розуміють сенсу у створенні керованого ним міністерства.

До речі, ми таки не залишили його та його відомство без оцінки. Редакція вирішила оцінити роботу п'яти міністрів (і їхніх відомств), які пішли у відставку 3 листопада. Це не завжди приємні оцінки, але принаймні чесні.

Загалом ми маємо завжди дуже середні показники. У 2019 році Кабінет Олексія Гончарука отримав від наших експертів середні 5 балів із 10, 2020-го вже уряд Дениса Шмигаля вийшов на ті ж 5 балів. Сьогодні маємо 5,4 бала. Дуже хочеться, щоб у наступні роки почалися зростання оцінок, прихильність експертів та реальне зростання економіки та соціального достатку у державі. Та й щоб громадяни встигали запам'ятовувати своїх міністрів.

Олексій Газубей, головний редактор журналу "Фокус", редактор журналу "Фокус"
Олексій Газубей, головний редактор журналу "Фокус"

Олексій Газубей, головний редактор Фокуса

Рейтинг ефективності роботи міністрів. Як ми рахували

Оцінити ефективність роботи міністрів (та їхніх попередників у випадку зі звільненими 3 листопада 2021 року) ми попросили профільних експертів за 10-бальною шкалою. Потім бали підсумовувалися і ділилися на кількість експертів по кожному з фігурантів рейтингу. У результаті вийшов середньоарифметичний бал. Не оцінювали діяльність міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова через неможливість проаналізувати його вплив на процеси в країні.

Також у рейтингу ми оцінили роботу керівників чотирьох важливих відомств, які не входять до складу уряду, але значно впливають на різні сфери життя у країні: СБУ, НБУ, НАБУ та Державного космічного агентства.

Оцінку главі уряду Денису Шмигалю вивели як середню експертну оцінку Кабінету міністрів (без урахування оцінок відомств).

Хто він/вона Середня оцінка
Денис Шмигаль
Денис Шмигаль
 		Прем'єр-міністр. Займає посаду з 4 березня 2020 року 5,4 Детальніше про учасника
Юлія Свириденко
Юлія Свириденко
 		Перший віцепрем'єр-міністр — міністр економіки. Займає посаду з 4 листопада 2021 року. Олексій Любченко займав посаду з 20 травня 2021 року по 3 листопада 2021 року 5 Детальніше про учасника
Михайло Федоров
Михайло Федоров
 		Віцепрем'єр-міністр — міністр цифрової трансформації. Займає посаду з 29 серпня 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони з 19 березня 2021 року 7,2 Детальніше про учасника
Павло Рябікін
Павло Рябікін
 		Міністр з питань стратегічних галузей промисловості. Призначений 4 листопада 2021 року. Раніше — міністр Олег Уруський. Займав посаду з 16 липня 2020 року по 3 листопада 2021 року 3,2 Детальніше про учасника
Ольга Стефанішина
Ольга Стефанішина
 		Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Призначена 4 червня 2020 року 6,6 Детальніше про учасника
Ірина Верещук
Ірина Верещук
 		Віцепрем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Призначена 4 листопада 2021 року. Змінила Олексія Резнікова (був на посаді з 4 березня 2020-го по 3 листопада 2021-го) 7 Детальніше про учасника
Сергій Марченко
Сергій Марченко
 		Міністр фінансів. Займає посаду з 30 березня 2020 року 7,4 Детальніше про учасника
Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба
 		Міністр закордонних справ. Займає посаду з 4 березня 2020 року 8,2 Детальніше про учасника
Олексій Резніков
Олексій Резніков
 		Міністр оборони. Призначений на посаду 4 листопада 2021-го року, раніше — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Змінив на посаді Андрія Тарана (міністр з 4 березня 2020-го по 3 листопада 2021-го) 5,5 Детальніше про учасника
Денис Монастирський
Денис Монастирський
 		Міністр внутрішніх справ. Призначений 16 липня 2021 року. Змінив на посту Арсена Авакова, який очолював МВС більше семи років — з 27 лютого 2014-го по 15 липня 2021-го 6 Детальніше про учасника
Олексій Чернишов
Олексій Чернишов
 		Міністр розвитку територій та громад. Займає посаду з 4 березня 2020 року 6,2 Детальніше про учасника
Денис Малюська
Денис Малюська
 		Міністр юстиції. Призначени 29 серпня 2019 року 4,8 Детальніше про учасника
Олександр Кубраков
Олександр Кубраков
 		Міністр інфраструктури. Займає посаду з 20 травня 2021 року 5,6 Детальніше про учасника
Герман Галущенко
Герман Галущенко
 		Міністр енергетики. Займає посаду з 29 серпня 2021 року 3,8 Детальніше про учасника
Роман Лещенко
Роман Лещенко
 		Міністр аграрної політики та продовольства. Займає посаду з 17 грудня 2020 року 5 Детальніше про учасника
Марина Лазебна
Марина Лазебна
 		Міністр соціальної політики. Займає посаду з 4 березня 2020 року 6,6 Детальніше про учасника
Віктор Ляшко
Віктор Ляшко
 		Міністр охорони здоров'я. Займає посаду з 20 травня 2021 року 4,6 Детальніше про учасника
Сергій Шкарлет
Сергій Шкарлет
 		Міністр освіти і науки. Займає посаду з 17 грудня 2020 року 4,6 Детальніше про учасника
Юлія Лапутіна
Юлія Лапутіна
 		Міністр у справах ветеранів. Займає посаду з 18 січня 2020 року 3,2 Детальніше про учасника
Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт
 		Міністр молоді і спорту. Займає посаду з 4 березня 2020 року 7 Детальніше про учасника
Олександр Ткаченко
Олександр Ткаченко
 		Міністр культури і інформаційної політики. Займає посаду з 4 липня 2020 року 5,4 Детальніше про учасника
Роман Абрамовський
Роман Абрамовський
 		Міністр захисту довкілля та природних ресурсів. Знаходився на посту з 19 червня 2020 по 3 листопада2021 року 6 Детальніше про учасника
Іван Баканов
Іван Баканов
 		Глава Служби безпеки України. Призначений 29 серпня 2019 року 4 Детальніше про учасника
Артем Ситник
Артем Ситник
 		Директор НАБУ. Займає посад з 16 квітня 2015 року 7 Детальніше про учасника
Кирило Шевченко
Кирило Шевченко
 		Голова Національного банку. Займає посаду з 16 липня 2020 року 6,7 Детальніше про учасника
Володимир Тафтай
Володимир Тафтай
 		Голова Державного космічного агентства. Займає посаду з 24 лютого 2021 року 5,2 Детальніше про учасника
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