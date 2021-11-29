Зеленский оставил контрразведку СБУ без начальства

Президент уволил генерал-майора Руснака, которого сам назначил на эту должность более двух лет назад.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении генерал-майора Службы безопасности Украины, начальника Департамента контрразведки СБУ Александра Руснака. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Уволить Руснака Александра Васильевича с поста начальника Департамента контрразведки Службы безопасности Украины", — говорится в указе президента от 29 ноября.

Причина такого решения в документе не указана.

Зеленский назначил Руснака на эту должность 11 сентября 2019 года. 23 августа 2020 года президент присвоил тогдашнему полковнику звание генерал-майора.

Напомним, в начале ноября президент уволил начальника Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы Украины Вячеслава Демченко.

А 5 августа прошлого года Зеленский двумя указами сменил начальника Главного управления разведки Минобороны Украины. Вместо Василия Бурбы на эту должность был назначен Кирилл Буданов. Спустя год на своем пресс-марафоне президент объяснил, что именно Бурба инициировал проведение финального этапа операции по поимке "вагнеровцев", которая в результате была провалена. Также Зеленский сказал, что Бурба не разведчик, а сотрудник СБУ, который во время Майдана управлял блокировкой транспортом. Кроме того, экс-главу ГУР МО глава государства обвинил в зарабатывании денег посредством торговли информацией.

В свою очередь экс-начальник ГУР Минобороны заявил о намерении обратиться в суд из-за обвинений в свой адрес.