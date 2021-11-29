Зеленський залишив контррозвідку СБУ без начальства

Президент звільнив генерал-майора Руснака, якого сам призначив на цю посаду понад два роки тому.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерал-майора Служби безпеки України, начальника Департаменту контррозвідки СБУ Олександра Руснака. Про це повідомляється на сайті глави держави.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Звільнити Руснака Олександра Васильовича з посади начальника Департаменту контррозвідки Служби безпеки України", — йдеться в указі президента від 29 листопада.

Причину такого рішення в документі не вказано.

Зеленський призначив Руснака на цю посаду 11 вересня 2019 року. 23 серпня 2020 року президент надав тодішньому полковнику звання генерал-майора.

Нагадаємо, на початку листопада президент звільнив начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.

А 5 серпня минулого року Зеленський двома указами змінив начальника Головного управління розвідки Міноборони України. Замість Василя Бурби на цю посаду було призначено Кирила Буданова. Через рік на своєму пресмарафоні президент пояснив, що саме Бурба ініціював проведення фінального етапу операції з упіймання "вагнерівців", яка в результаті була провалена. Також Зеленський сказав, що Бурба не розвідник, а співробітник СБУ, котрий під час Майдану керував блокуванням транспортом. Крім того, ексголову ГУР МО глава держави звинуватив у зароблянні грошей через торгівлю інформацією.

У свою чергу ексначальник ГУР Міноборони заявив про намір звернутися до суду через звинувачення на свою адресу.