"Вынужден обратится в суд": Бурба ответил Зеленскому на обвинения (видео)

Экс-глава разведки завтра намерен обратиться в суд из-за обвинений президента в торговле информацией. При этом военный "впервые услышал" о спецоперации по вакцине.

Бывший руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Василий Бурба намерен завтра обратиться в суд после обвинений президент Владимира Зеленского в торговле информацией. Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

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"Я вынужден с завтрашнего дня обратиться в суд. Пусть суд поставит точку в этом вопросе. Это вопрос не мне – торгует ли Бурба информацией. Это вопрос доверия наших партнеров", — сказал он.

В то же время Бурба уточнил, что четыре года возглавлял разведывательное ведомство и в рамках своих обязанностей взаимодействовал с иностранными партнерами.

"Что касается торговли документами или материалами за вознаграждение. Уважаемый господин президент – хочу вас сказать, что наши иностранные партнеры, слушая эти слова, были удивлены. Потому что каждый день почти 4 года я был руководителем военной разведки, и мы обменивались информацией. Если не знаете, я вам скажу. Они доверяют, но проверяют", — уточнил он.

При этом Бурба подтвердил, что действительно проживал в Конча-Заспе и делал в доме ремонт. Но это якобы было вынужденной мерой, поскольку здание находилось в аварийном состоянии.

"Да, я в 2018 году проживал со своей семьей в государственном доме. На момент поселения он находился в аварийном состоянии, поэтому мне пришлось вкладывать средства. Не просто для того, чтобы я хорошо жил, а в рамках безопасности. Начиная от ограды и заканчивая домом для охраны. И это сумма не в 11 миллионов, как говорит президент. Чтобы было понятно – я за свои средства отремонтировал. И когда меня с семьей выгнали оттуда – дом остался государству. То есть, все средства с документами я передал государственному управлению делами. И там это все приняли", — уточнил разведчик.

А вот про спецоперацию по коронавирусу Бурба якобы не знал.

"Что касается коронавируса и спецоперации по вакцине. Я впервые об этом слышу. Господин президент, для меня это странно. Единственное, что меня объединяет с ковидом, это то, что я вакцинированный двумя дозами", — резюмировал он.

Напомним, во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский резко ответил журналистам касательно Василия Бурбы и ситуации с "вагнеровцами". По его словам, Бурба — не разведчик, а сотрудник СБУ и во время Майдана управлял блокировкой транспортом. Кроме того, экс-главу ГУР МО обвинили в зарабатывании денег с помощью торговли информацией. Также Зеленский уточнил, что Бурба сделал в Конча-Заспе ремонт дома за 11 млн гривен.

Отдельно гарант акцентировал внимание на ситуации, когда бывший глава разведки пришел к нему с якобы вакциной от коронавируса. Но когда информацию передали медикам, те сказали, что это "полный ноль".