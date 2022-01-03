Дороги, кредиты, няни. Насколько результативными были президентские госпрограммы в 2021 году

В течение последних двух лет масштабное инфраструктурное строительство кипит по всей стране. Власть называет это одним из своих главных достижений.

Работы ведутся под вывеской президентской программы "Большая стройка", которая стартовала в 2020 году. Тогда построили более 6,5 тыс. км дорог, сотни мостов и путепроводов, школ, спортивных объектов. В 2021-м программа не сбавляет оборотов.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Большая стройка": освоить миллиарды

На инфраструктурном строительстве компании-подрядчики осваивают колоссальные по украинским масштабам финансовые ресурсы. Как отмечает Владимир Ахундов, эксперт "Лиги антитраста", проект финансируется за счет госбюджета, фонда регионального развития, кредитов госбанков и пр. На это направление перебрасываются любые свободные средства. Например, в начале декабря 2021 года Верховная Рада в очередной раз выделила на "Большую стройку" 19 млрд грн за счет возросших поступлений от ренты за газ. Напомним, в госбюджете на 2021 год под этот проект сначала заложили 89 млрд грн.

Миллиарды, которые льются из госбюджета в инфраструк­туру, с одной стороны, дают поддержку ВВП страны, а с другой — позволяют выигрывать в тендерах "нужным компаниям"

Частично инфраструктуру строят в долг. В конце августа 2021 года Укравтодор подписал договор консорциумного кредита на $376 млн с шестью украинскими банками. А благодаря внесенным в 2020 году изменениям в Бюджетный кодекс кредиты на ремонт дорог под госгарантии могут брать и областные советы.

"Последние два года Укравтодор получает больше госгарантий без обеспечения и платы за их предоставление, — продолжает Богдан Прохоров, экономист ЦЭС. — Причем у Укравтодора нет собственных источников финансирования, поэтому возвращать долги придется из бюджета". То есть за все снова заплатят налогоплательщики.

Эффективность использования финансирования вызывает немало вопросов. По подсчетам "Лиги антитраста", Украина переплачивает за ремонт и строительство 1 км дороги 20–40% от его стоимости из-за дискриминационных практик Укравтодора. Владимир Ахундов уточняет, что госагентство не допускает к тендерам значительное количество компаний и ограничивает конкуренцию, а от этого напрямую зависит экономия средств.

Важно

Дорогие дороги. Почему "Большое строительство" в этом году может забуксовать

"С назначением в мае 2021 года Александра Кубракова на должность министра инфраструктуры дискриминационные практики начали распространяться на другие сферы: закупку новых электровозов Укрзализныци, строительство и реконструкцию региональных аэропортов", — продолжает Ахундов. В пример собеседник Фокуса приводит замену подрядчика на строительстве аэропорта "Днепр" на турецкую компанию Onur и разрешение Верховной Рады не проводить тендер в системе Prozorro для строительства Киевской окружной дороги (тендеры по дороге вокруг Киева проводит самостоятельно Укравтодор). Ориентировочная стоимость проекта по строительству окружной — 85 млрд грн.

"Доступные кредиты". Счастливые цифры 5-7-9

В феврале 2020 года в Украине стартовала госпрограмма "Доступные кредиты 5–7–9%", предназначенная для поддержки представителей малого и среднего бизнеса (МСБ). Разницу между льготными ставками в размере 5, 7 или 9% и рыночным уровнем банкам — участникам программы государство компенсирует через Фонд развития предпринимательства. Поначалу многие оценили программу скептически. Однако инициатива, что называется, "выстрелила" — с момента ее старта МСБ получил кредиты на сумму более 75 млрд грн.

До внедрения этой программы заемное финансирование для бизнеса, особенно малого и среднего, было труднодоступным. "Начиная с 2016 года, Нацбанк перешел в режим инфляционного таргетирования, ключевой особенностью которого стало поддержание сверхвысоких ставок, — напоминает Виталий Ломакович, советник министра финансов, основатель Growford Institute. — Тогда же приняли постановление НБУ №351, которое ввело для банков жесткие требования к оценке кредитных рисков. В комплексе это демотивировало банки кредитовать бизнес".

[ + – ] БЛАГО КРЕДИТНОЕ. Лучшей госпрограммой 2020 и 2021 года остается кредитная "5-7-9%"

Коррективы в программу "5-7-­9%" внес коронакризис, когда механизм льготных кредитов задействовали для поддержки пострадавших от карантинных ограничений предприятий. В течение 2020 года преимущественно на рефинансирование ранее полученных займов выдали 7,6 тыс. грн кредитов на сумму 17,4 млрд грн. За это программу не раз критиковали, ведь рефинансирование прошлых займов за счет более выгодной льготной программы не ведет к новым инвестиционным проектам и развитию бизнеса, а лишь позволяет компаниям меньше платить по долгам.

Важно

Ипотеку желаете? Почему госпрограмма льготной покупки жилья не поможет "среднему украинцу"

В 2021 году объемы кредитования по госпрограмме увеличились втрое. По мнению Ломаковича, этому поспособствовало распространение ее действия на большее количество потенциальных клиентов за счет увеличения лимита годового дохода с €10 млн до €20 млн, а также смягчение условий на период карантина.

"В первой половине 2021 года в отдельные месяцы на программу "Доступные кредиты 5-7-9%" приходилось 70–80% новых кредитов бизнеса. Ближе к концу года банки начали предоставлять больше рыночных займов, и теперь "кредиты 5-7-9%" составляют около 30–35%", — говорит Евгений Дубогрыз, ассоциированный эксперт Case Украина. По его мнению, программа послужила катализатором кредитования, сейчас банки стабильно кредитуют уже без ее помощи.

Ипотека возвращается

Результаты госпрограммы "Доступная ипотека 7%", которая стартовала в марте 2021 года, выглядят скромнее бизнес-кредитования. Объем выданных населению займов едва превысил 1 млрд грн. Как и в случае с программой для МСБ, разницу между рыночной и льготной ставками компенсирует Фонд развития предпринимательства. По данным НБУ, средневзвешенная эффективная ставка по ипотечным кредитам в октябре 2021 года составила 14,9% на первичном рынке и 13,5% — на вторичном. То есть разница между рынком и льготной программой — 6,5–7,9%.

Льготная ипотека оказалась доступной для единиц, ведь банки жестко проверяют заемщиков, а необ­хо­димый официальный доход показать могут не все клиенты

"Небольшое количество кредитов обусловлено слишком жесткими требованиями к предмету ипотеки (жилье не старше трех лет), — говорит Виталий Ломакович. — Однако в конце октября 2021 года правительство ослабило ограничения, сохранив требования к возрасту жилья (не старше 10 лет) только для городов-миллионников". Собеседник Фокуса надеется, что благодаря этому выдача льготных ипотечных кредитов пойдет вверх.

"Условия программы таковы, что невозврат кредита влечет расходы для банка, а не для государства. Поэтому финучреждения тщательно контролируют должников и не выдают заоблачных сумм", — комментирует Евгений Дубогрыз. Так что при максимальном размере кредита 2,5 млн грн средний заем составляет около 800 тыс. грн. Как отмечает собеседник Фокуса, благодаря доступной ипотеке, на рынок кредитования жилья вернулись банки, покинувшие его после кризиса 2008–2009 годов. Общее доверие к ипотеке восстанавливается как среди клиентов, так и в банковском секторе.

Няни и кластеры — для привлечения инвестиций

Одним из символов президентства Владимира Зеленского стали инвестиционные няни, которых он обещал предоставить тем, кто готов вложить в экономику Украины от $100 тыс. Функция сопровождения инвесторов возложена на Офис поддержки инвестиций UkraineInvest. Правовую основу для его деятельности создал принятый в 2021 году закон "О господдержке инвестпроектов со значительными инвестициями".

"Сомнения в эффективности работы инвестнянь есть как у инвесторов, так и у юристов. Ведь инвесторов интересуют четкое нормативно-правовое регулирование и прозрачные правила игры, а не сопровождение работников UkraineInvest", — говорит Максим Андреев, управляющий партнер АО "АС Легал". Эксперт подчеркивает, что инвестняня — лишь дополнительная функция привлечения инвестиций, а не реформирование отрасли.

По подсчетам "Лиги антитраста", Украина переплачивает за ремонт и строительство 1 км дороги 20–40% от его стоимости из-за дискриминационных практик Укравтодора

"Это хорошее нововведение, но есть много "но", — продолжает Игорь Ясько, управляющий партнер ЮК Winner. — Ведь инвесторы анализируют не только условия, которые создаются для них, а состояние страны в целом". В числе факторов, отпугивающих инвесторов, Ясько называет экономическую и законодательную нестабильность, бюрократию, коррупцию, геополитические риски — угрозу войны с Россией, о которой часто пишут иностранные СМИ.

Еще одна амбициозная инициатива президента — создание в Харькове "Кремниевой долины". Как отмечает Игорь Ясько, сегодня около 15% всех IT-специалистов страны базируются в Харькове, по­этому основной концепцией программы стало STEM-образование, создание научно-исследовательских центров на базе ключевых вузов и НИИ города, стартап-центры, экспериментальное производство на базе "Экополис ХТЗ" (бизнес-парк реализуется по инициативе бизнесмена Александра Ярославского), а также разработка и создание новых продуктов мировых компаний на базе IT-кластера Харькова. Этот проект считается частью Стратегии развития Харькова до 2030 года.

Важно

Что получилось у Зеленского, а что нет: детенизация, дороги и мосты, сотрудничество с МВФ

Президент продолжает удивлять идеями, и в ноябре 2021 года объявил о запуске национального авиа­перевозчика, на уставный капитал которого из бюджета выделили 500 млн грн. Согласно утверждениям министра инфраструктуры Курбакова, UNA (так собираются назвать государственную авиакомпанию) станет прибыльной уже через пять лет. "Европейский опыт показывает, что государственные авиакомпании убыточны. Некоторые из них либо обанкротились, либо находятся на грани банкротства. Шанс на развитие может дать только значительная господдержка в виде десятков миллиардов бюджетных гривен", — комментирует инициативу Юлия Коробова, эксперт "Лиги антитраста". Появление новой госкомпании выглядит тем более странно в свете попыток правительства и Фонда госимущества избавиться от сотен государственных активов через приватизацию.

Новые проекты. Не только "Большая стройка"

В 2022-м власть намерена продолжить реализацию президентских программ, в первую очередь "Большой стройки". В госбюджете на следующий год одним из главных приоритетов заявлено развитие инфраструктуры, железной дороги, аэропортов и речного транспорта, на что заложили рекордные 141,8 млрд грн. В частности, средства пойдут на долгострои: Запорожский мост, левобережные съезды с Дарницкого моста в Киеве, капитальный ремонт трассы Киев — Одесса в Николаевской, Одесской, Кировоградской и Черкасской областях, покупку новых пассажирских вагонов для УЗ.

[ + – ] Итоги главных президентских программ Фото: Людмила Лысак (инфографика)

"Мы создаем возможность для населения страны быть мобильными и в зависимости от необходимости быстро передвигаться между городами Украины. Те средства, которые утверждены в госбюджете на 2022 год, являются ярким примером инвестиций государства в людей, в свою страну и наше будущее" — считает Александр Кава, замминистра финансов.

Однако затраты на "Большое строительство", о которых шла речь выше, омрачают светлое будущее.

"Учитывая почти полное безразличие правоохранительных органов, схемы [неэффективного использования средств] будут становиться крупнее и наглее, а ущерб — больше", — предупреждает Ахундов. Впрочем, Диана Слюсарчук, юрист АО "АС Легал", обращает внимание на то, что президент поддержал петицию, в которой требовали доносить информацию о том, за чей счет и насколько эффективно реализуется крупнейший инфраструктурный проект.

Важно

Слишком дорогой PR. Почему Большое строительство Зеленского обернулось большими долгами

Госпрограммы кредитования также будут набирать обороты. Фонд развития предпринимательства на 2022 год получит 3 млрд грн финансирования, что на 1 млрд грн больше, чем годом ранее. Евгений Дубогрыз считает, что для экономики и банковского сектора было бы полезно направить действие программы "Доступные кредиты 5-7-9%" только на инвестиционные кредиты, для чего этот механизм и создавался. При этом такие инструменты, как рефинансирование задолженности, финансирование оборотных средств под 0%, эксперт рекомендует включать только в случае обострения кризиса.

"Правительство, скорее всего, расширит действие программы "5-7-9%", поскольку она считается одной из первоочередных в Офисе президента, а правительство заинтересовано показывать положительную динамику. Поэтому программа все больше превращается из экономического вопроса в политический", — говорит Дубогрыз.