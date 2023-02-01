Железный занавес. Как экономика выживает без "Азовстали" и морского экспорта

Из-за блокировки морских портов россиянами украинские металлурги не могут экспортировать свою продукцию морем. Какое влияние это оказывает на отрасль и экономику?

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Развязав полномасштабную войну против Украины, Россия также направляет усилия на подрыв украинского экономического потенциала. Одним из главных ударов врага по экономике стала блокировка украинских морских портов для экспорта. Это лишило украинских экспортеров значительной части валютной выручки, а страну — притока валюты, необходимой для поддержания стабильного курса гривны.

Напомним, в 2021 году объем экспорта товаров в денежном выражении увеличился на 38,4% и достиг $68,09 млрд. По объему экспортной выручки лидировали следующие категории:

черные металлы: $13,95 млрд (+81,4% по сравнению с 2020 годом);

зерновые: $12,34 млрд (+31,2%);

жиры и масла животного или растительного происхождения: $7,04 млрд (+22,5%).

В условиях войны экспорт товаров из Украины упал на 35% до $44,1 млрд. Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Не только "Азовсталь". Сколько металлургических заводов потеряла Украина во время войны" в 2022 году поступления от экспорта черных металлов сократились до $4,533 млрд (-67,5% по сравнению с 2021 годом), а доля этой категории в структуре экспорта товаров с 20,5% снизилась до 10,26%.

Как изменился экспорт отдельных видов металлургической продукции по сравнению с 2021 годом

Вид продукции Экспорт в натуральном выражении Экспорт в денежном выражении железорудное сырье (ЖРС) 23,98 млн тонн (-56%) $2,91 млрд (-57,8%) металлические полуфабрикаты 1,9 млн тонн (-72%) $1,2 млрд (-70,9%) плоский металопрокат 1,63 млн тонн (-73%) $1,35 млрд (-73,5%) чугун 1,32 млн тонн (-59%) $639 млн (-61,1%)

Источник: ОП "Укрметаллургпром"

То есть, в условиях войны экспорт металлов в целом и отдельных видов продукции в частности обвалился намного более ощутимо, чем весь товарный экспорт Украины. Причины следующие:

разрушение металлургических завода в Мариуполе — "ММК им. Ильича" и "Азовсталь", на которые приходилось около 40% металлургического производства;

блокировка морских портов Россией, что с начала войны сделало невозможным экспорт металлов морем.

Как отмечает в комментарии Фокусу Александр Каленков, президент объединения предприятий "Укрметаллургпром", горно-металлургический комплекс (ГМК) более других отраслей украинской экономики зависит от экспортных возможностей — около 80% металла Украина реализовывала на внешних рынках. Около 70% продукции металлургии экспортировали через морские порты.

Каленков добавляет, что при нынешней ценовой конъюнктуре из-за невозможности экспортировать продукцию ГМК через порты Украина недополучает более $630 млн валютной выручки в месяц (в годовом измерении — $8 млрд).

Ситуация с экспортом зерновых выглядит менее драматично. Ведь с 1 августа в рамках достигнутых международных договоренностей действует "зерновой коридор" благодаря которому из морских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" продолжается экспорт зерновых. За время действия коридора Украина экспортировала морем 18,4 млн тонн зерна.

[ + – ] Элеватор в порту "Одесса" Фото: Мария Бабенко

Тем временем, для украинских металлургов море остается закрытым с самого начала российского вторжения, что пагубно отражается на состоянии отрасли — даже на уцелевших в ходе войны предприятиях производственные мощности загружены не более чем на 25%.

Александр Каленков, президент ОП "Укрметаллургпром": "Макроэкономические показатели последних 20-25 лет свидетельствуют о прямой зависимости между падением и ростом ВВП Украины и развитием украинского ГМК".

Представители власти ставят вопрос об открытии морского коридора для металлургического экспорта. Так, первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко на Всемирном экономическом форуме в Давосе (Швейцария) заявила, что Украина хочет расширить экспорт стали в дополнение к важному соглашению об экспорте зерна.

Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии напоминает, что Украина уже неоднократно заявляла о необходимости расширения коридора как на другие порты (Николаев), так и товары (металл, руду). Но, с учетом того, что даже относительно аграрной продукции продление действия зернового коридора стало возможным только в старом формате на четыре месяца с тем же перечнем портов, шансы на включение в договоренности других товаров собеседник Фокуса оценивает как небольшие. То есть, РФ блокировала и в дальнейшем, по крайней мере, до конца войны, будет блокировать возможность украинских компаний перевозить металлургическую продукцию по морю.

Ранее Фокус оценивал перспективы развития украинской экономики в 2023 году.

Как сообщалось, объем производства стали в Украине из-за российской агрессии за последние восемь лет сократился более чем в пять раз.