Удар по металлу: как Россия разрушает ведущий сектор экономики Украины

Какие металлургические предприятия потеряла Украина из-за российской агрессии и как сократилось металлургическое производство в стране во время войны?

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В 2022 году украинская экономика сократилась почти на треть, на что, в частности, повлиял обвал показателей металлургического производства. Как пишет Фокус в своем новом обзоре "Не только "Азовсталь". Сколько металлургических заводов потеряла Украина во время войны", украинская металлургия не первый год несет большие потери из-за российской агрессии. Директор аналитического департамента инвесткомпании Eavex Capital Дмитрий Чурин напоминает, что еще в 2014-2015 годах в результате оккупации части территории Донецкой и Луганской областей Украина утратила контроль над следующими металлургическими предприятиями:

Алчевский металлургический комбинат;

Енакиевский метзавод;

Донецксталь;

Харцызский трубный завод.

Потери отразились на потенциале отрасли. Накануне 2013 года Украина занимала десятое место в рейтинге основных мировых производителей стали, выплавив 32,824 млн тонн. В 2021 году объем производства сократился до 20,6 млн тонн, что соответствовало 11-му месту в глобальном рейтинге.

Полномасштабное российское вторжение в 2022 году нанесло новый, еще больший удар по металлургическому сектору.

"Металлургия потеряла треть активов. Разрушены оба металлургических завода в Мариуполе – "ММК им. Ильича" и "Азовсталь". Это второе и третье по величине предприятия отрасли, на которые приходилось около 40% производства в стране", — продолжает Дмитрий Горюнов, старший экономист Центра экономической стратегии.

Более того, те предприятия отрасли, которые продолжают работать даже в условиях войны, заметно снизили объемы производства. По словам Александра Каленкова, президента объединения предприятий "Укрметаллургпром", в 2022 году по сравнению с довоенным периодом загруженность металлургических заводов в среднем упала на 85%.

Дмитрий Горюнов называет следующие предприятия отрасли, которые продолжают работать:

АрселорМиттал Кривой Рог;

Запорожсталь;

Каметсталь;

ДМЗ (прокат на давальческом сырье).

В частности, в группе "Метинвест" сообщают, что за 9 месяцев 2022 года производство стали по сравнению с аналогичным периода прошлого года сократилось на 62%. Остановку мариупольских металлургических комбинатов группе частично удалось компенсировать благодаря предприятию "Каметсталь".

А в компании "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщили, что из-за уменьшения экспортных возможностей и ограничения энергоснабжения предприятие в 2022 году было загружено не более чем на 20-25%, а уровень производства упал в пять раз. То есть стали выплавили только 1,2 млн тонн вместо запланированных 5,1 млн тонн.

[ + – ] Как сократилось производство на предприятии "АрселорМиттал Кривой Рог" в 2022 году

В целом по рынку речь также идет о сокращении производства стали в несколько раз. В ОП "Укрметаллургпром" уточняют, что за 2022 год в Украине произвели 6,3 млн тонн стали, что составляет всего 30% от показателя 2021 года. По отношению к результатам отрасли до оккупации Донбасса по состоянию на 2013 год это всего 19,2%.

Объем производства стали в Украине из-за российской агрессии за последние восемь лет сократился более чем в пять раз

"Потери действительно существенные, однако причина заключается не только в повреждении производственных мощностей предприятий. Ведь металлургия очень энергоемкая отрасль, которая также зависит от логистики сырья и готовой продукции, а с этим сейчас большие проблемы", — заключает Виктор Шулик, директор департамента управления проектами РА "ІВІ-рейтинг".

То есть, энергетический терроризм и блокировка морских портов для металлургического экспорта, фактически, добивают отрасль, которая исторически вносила весомый вклад в ВВП страны. Тем временем, госбюджет недополучает значительный объем налоговых поступлений.

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