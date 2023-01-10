Голод не грозит? Что будет с урожаем в Украине в 2023 году и как изменится агрорынок

Посевные площади в 2023 году будут переориентированы, в основном, на масличные культуры, чтобы увеличить доход с гектара земли после сбора урожая.

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Урожайность в 2023 году в Украине снизится примерно на 10-15%. Производители переходят на масличные культуры, дающие больший доход с гектара, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Так, по словам первого заместителя министра аграрной политики и продовольствия Тараса Высоцкого, под словом "урожайность" имеется в виду величина, которая собирается с гектара. Он также отметил, что посевные площади будут переориентированы, в основном, на масличные культуры.

"Приоритетными у аграриев становятся масличные культуры. Это уже заметно на примере озимого рапса, его площадь посева по сравнению с предыдущим годом не уменьшилась. Также ожидаем увеличения площадей подсолнечника и сои. Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сбор в гектар, но стоимость их значительно выше, чем зерновых — в 2-2,5 раза", — рассказал Тарас Высоцкий.

При этом физический сбор урожая, по мнению Высоцкого, снизится на 10-15% в этом году.

"Если мы говорим о физическом сборе урожая, то прогнозируем, что уменьшение будет на уровне 10-15%. Такова наша оценка сейчас", — подчеркнул он.

Почему урожай в 2023 году будет меньше, чем в 2022-ом

Выводы о большом сокращении агропроизводства в 2023 году делать рано. Как объясняла Фокусу в октябре 2022 года аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин:

"Культуры, которые сеют осенью, имеют как озимую, так и яровую формы, и в случае улучшения ценовой ситуации на украинском рынке и хотя бы сохранения существующего объема экспорта, посевные площади под этими культурами весной можно будет увеличить", — рассказала она.

В любом случае дефицит продовольствия Украине не грозит. Учитывая, что в стране традиционно выращивали в несколько раз больше пшеницы, чем внутренние потребности, которые составляют около 8 млн тонн, даже 12-15 млн тонн хватит, чтобы накормить страну и отправить продукцию за границу.

Напомним, в 2022 году украинские фермеры не смогли собрать треть урожая кукурузы из-за отключений света и дождей. Но несмотря на то, что экспорт был ограничен вторжением России, Украина остается четвертым по величине грузоотправителем кукурузы в мире и оказывает значительное влияние на мировое предложение.

Также Фокус рассказывал, что в 2022 году пшеницы собрали в два раза больше объемов годового внутреннего потребления (19,2 млн тонн).