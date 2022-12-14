Украина не смогла собрать треть урожая кукурузы из-за отключений света и дождей, — Bloomberg

В 2022 году фермеры столкнулись с рядом трудностей: дожди привели к загрязнению полей, из-за войны прибыль упала, а обстрелы критической инфраструктуры привели к отключению света, который нужен для сушки зерновых.

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Украинские фермеры не смогли собрать треть урожая кукурузы, выращенной в этом году. Основные причины — сильные дожди и отключения электричества из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре страны. Об этом сообщает американское издание Bloomberg.

Журналисты пишут, что сельхозпроизводители столкнулись с рядом трудностей: рекордное количество осенних дождей привело к загрязнению полей. Война снизила цену на товар, поэтому прибыль фермеров упала. А обстрелы РФ объектов энергетической инфраструктуры ограничили подачу электроэнергии, которая необходима для сушки зерна.

Несмотря на то, что экспорт был ограничен вторжением России, Украина остается четвертым по величине грузоотправителем кукурузы в мире и оказывает значительное влияние на мировое предложение. Зерно еще можно собирать до весны, однако перспективы его качества и количества вызывают сомнения.

"У меня сейчас на поле находится, наверное, 90% всей кукурузы, а снег уже лежит. Весь сентябрь и две трети октября я не мог собрать урожай из-за погоды", — рассказал генеральный директор агропромышленной компании Agricom Group Петр Мельник.

Тем временем Министерство сельского хозяйства США снизило прогноз урожая кукурузы в Украине до 27 миллионов тонн, что на 4,5 млн тонн меньше предыдущего и является пятилетним минимумом. ООН прогнозирует еще более низкий показатель — 24 млн тонн.

Украинская зерновая ассоциация призвала правительство уделить первоочередное внимание электроснабжению элеваторов, чтобы предотвратить порчу зерна и помочь фермерам с финансами. По данным компании "АПК-Информ", проблемы со сбором зерновых усугубляются военными опасностями и нехваткой рабочей силы.

Кроме того, снижение урожая подрывает ключевой источник дохода для фермерской отрасли Украины, которая из-за вторжения РФ потеряла $4 млрд. Кукуруза является самой крупной культурой, которую страна выращивает и продает.

Однако внутренние цены на зерно низкие из-за высоких логистических расходов, а фермеры несут значительные убытки. Продолжительная уборка урожая также означает, что фермеры не могут подготовить почву к весне, как обычно. Ожидается, что в 2023 году посевы кукурузы сократятся, в то время как посевы масличных культур увеличатся.

Напомним, 18 ноября сообщалось, что Украина выделила 420 млн гривен из резервного фонда на закупку зерна для африканских стран. Благодаря украинской гуманитарной инициативе страны Африки смогут избежать голода. Кроме того, удалось снизить цены на зерно.

17 ноября зерновое соглашение продлили еще на 4 месяца. Украинская сторона предлагает увеличить объем экспорта агропродукции за счет включения в "зерновой коридор" порта в Николаеве.