Україна не змогла зібрати третину врожаю кукурудзи через відключення світла та дощі, — Bloomberg

У 2022 році фермери зіткнулися з низкою труднощів: дощі призвели до забруднення полів, через війну прибуток упав, а обстріли критичної інфраструктури призвели до відключення світла, яке потрібне для сушіння зернових.

Related video

Українські фермери не змогли зібрати третину врожаю кукурудзи, вирощеної цьогоріч. Основні причини — сильні дощі та відключення електрики через російські удари по енергетичній інфраструктурі країни. Про це повідомляє американське видання Bloomberg.

Журналісти пишуть, що сільгоспвиробники зіткнулися з низкою труднощів: рекордна кількість осінніх дощів призвела до забруднення полів. Війна знизила ціну товар, тому прибуток фермерів упав. А обстріли РФ об'єктів енергетичної інфраструктури обмежили подавання електроенергії, яка потрібна для сушіння зерна.

Незважаючи на те, що експорт був обмежений вторгненням Росії, Україна залишається четвертим за величиною відправником кукурудзи у світі та чинить значний вплив на світову пропозицію. Зерно ще можна збирати до весни, проте перспективи його якості та кількості викликають сумніви.

"У мене зараз на полі знаходиться, напевно, 90% усієї кукурудзи, а сніг уже лежить. Весь вересень та дві третини жовтня я не міг зібрати врожай через погоду", — розповів генеральний директор агропромислової компанії Agricom Group Петро Мельник.

Тим часом Міністерство сільського господарства США знизило прогноз урожаю кукурудзи в Україні до 27 мільйонів тонн, що на 4,5 млн тонн менше за попередній і є п'ятирічним мінімумом. ООН прогнозує ще нижчий показник — 24 млн тонн.

Українська зернова асоціація закликала уряд приділити першочергову увагу електропостачанню елеваторів, щоб запобігти псуванню зерна та допомогти фермерам із фінансами. За даними компанії "АПК-Інформ", проблеми зі збиранням зернових посилюються воєнними небезпеками та нестачею робочої сили.

Крім того, зниження врожаю підриває ключове джерело доходу для фермерської галузі України, яка через вторгнення РФ втратила $4 млрд. Кукурудза є найбільшою культурою, яку країна вирощує і продає.

Однак внутрішні ціни на зерно низькі через високі логістичні витрати, а фермери зазнають значних збитків. Тривале збирання врожаю також означає, що фермери не можуть підготувати ґрунт до весни, як завжди. Очікується, що в 2023 році посіви кукурудзи скоротяться, тоді як посіви олійних культур збільшаться.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що Україна виділила 420 млн гривень з резервного фонду на закупівлю зерна для африканських країн. Завдяки українській гуманітарній ініціативі країни Африки зможуть уникнути голоду. Крім того, вдалося знизити ціни на зерно.

17 листопада зернову угоду продовжили ще на 4 місяці. Українська сторона пропонує збільшити обсяг експорту агропродукції за рахунок додавання до "зернового коридору" порту в Миколаєві.