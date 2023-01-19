Единый налог: какие суммы в бюджет нужно платить ФОПам второй и третьей группы в 2023 году

В Украине в 2023 году украинские ФОПы, как и прежде, платят в бюджет сумму единого налога плюс сумму единого социального взноса. Сколько придется платить?

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Предприниматели, которые заняты торговлей в интернете, не могут быть плательщиками единого налога первой группы, поскольку плательщики первой группы могут осуществлять розничную торговлю исключительно с торговых мест на рынках. Но предприниматель имеет право выбрать как вторую, так и третью группу единого налога. Платежи в бюджет для плательщиков единого налога второй группы меньше, поэтому часто торговля через интернет ведется именно ФОПами второй группы. Об этом пишет Фокус в статье "Время компромисса. Нужно ли оформлять ФОП для активных продаж в интернете".

Какие налоги платят ФОПы в 2023 году:

ФОП 2 группы: единый налог – 1340 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить), минимальный ЕСВ – 1 474 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить);

ФОП 3 группы: единый налог – 5% или 3% от дохода + НДС (на период действия военного положения единый налог может уплачиваться по ставке 2%), минимальный ЕСВ –1 474 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить).

Юрист ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Иван Марынюк уточнил: выбор группы плательщиков единого налога зависит от сферы деятельности ФОПа, объема доходов, круга потребителей товаров и услуг предпринимателя (физические или юридические лица).

Марынюк уточнил: плательщик единого налога второй группы – это лицо, которое осуществляет продажу товаров или услуг только физическим лицам или плательщикам единого налога; имеет наемных работников до 10 человек; имеет годовой доход до 5 587 800 грн. В то же время, для третьей группы допускается продажа товаров без ограничений по статусу контрагентов, без ограничения по количеству работников, а максимальный годовой доход в рамках уплаты налога ФОПом третьей группы – 7 818 900 грн.

Если ФОП занят в продажах через Интернет, он может выбрать как вторую, так и третью группу единого налога. Однако для небольшого бизнеса финансово выгоднее вторая группа, где, например, если в бизнесе задействован сам предприниматель и двое работников, то общая сумма налогов к уплате составит 5 762 грн. Впрочем, оплатить налоги можно и с отсрочкой, ведь на период действия военного положения в Украине допускается неуплата единого налога и ЕСВ — это отмечено в весенних изменениях в Налоговый кодекс Украины.

Ранее Фокус сообщал, что законопроект №8226 меняет процедуры уплаты налогов ФОПами третьей группы на едином налоге. Новые изменения вводят институт налоговых агентов для ФОПов 3 группы в качестве банков.

Напомним, по словам народного депутата Данила Гетманцева, в Украине с помощью упрощенной системы налогообложения большой бизнес мимикрирует под малый.