В Украине налоговики готовятся "закрутить гайки" всем, кто получает доходы на личные карты. Чтобы избежать возможных проблем, можно оформить ФОП и официально платить единый налог. Фокус узнал, как это сделать и какие суммы придется ежемесячно отдавать государству.

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Сектор теневых доходов в Украине ежегодно составляет сотни миллиардов гривен. Это, в частности, зарплаты, из которых работодатели не платят в бюджет ЕСВ и налог на доходы физлиц. Как отмечал ранее глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, государство ежегодно недополучает более 100 млрд грн налогов от заработных плат, которые выплачивают неофициально. До войны бывший министр экономики Алексей Любченко в 2021 году был категоричен в своих оценках – по его словам, теневой фонд оплаты труда в Украине составляет не менее половины триллиона гривен в год. Кроме зарплат, в тени находятся и продажи в Сети Интернет, где многие граждане регулярно продают товары (например, канцелярские товары, автозапчасти, детали для генераторов и другой техники), однако не являются зарегистрированными предпринимателями, а значит, также, как в случае с зарплатами, не платят налоги.

"Меня на прежней работе сократили сразу после начала войны. Сначала думал отправиться на собеседования, но друг подсказал, как организовать продажи в интернете. Закупил через товарища в Польше несколько ящиков с запчастями для бытовой техники, а позже в Китае начал заказывать небольшими партиями. ФОП пока не оформлял", — рассказал Фокусу житель Винницкой области Игорь.

Оформить ФОП. Насколько сложно стать частным предпринимателем в Украине

Стать официально предпринимателем в Украине сегодня достаточно просто. Опрошенные Фокусом эксперты говорят, что в стране, благодаря цифровизации, есть возможность онлайн-регистрации через сервис "Дія".

"Зарегистрироваться можно в личном кабинете с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Кабинет можно создать в удаленном режиме в некоторых банках, например, в ПриватБанке. Если вся информация указана корректно, то через некоторое время можно получить ответное сообщение о регистрации ФОПа. В личном кабинете будет доступна выписка из Единого госреестра (ЕГР). Для регистрации в ЦНАП нужно заполнить заявление на регистрацию ФОП и записаться на прием в ЦНАП или к государственному регистратору", — отметила Наталия Бута, главный бухгалтер Юридической компании GLS.

Дистанционная подача отчетности для предпринимателей тоже доступна через сервис "Дія". Как сообщил советник Stron Legal Services Юрий Тишковский, процесс представления налоговой отчетности для ФОПов — плательщиков единого налога — достаточно прост.

"Налоговое законодательство предусматривает возможность предоставления отчета как в бумажном, так и электронном виде. Если говорить об электронном представлении, то это можно сделать через электронный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой или через "Дію", — отметил Тишковский.

ФОПы временно освобождены от ответственности за несвоевременное исполнение налоговых обязательств, в том числе, за несвоевременную подачу отчетности

Впрочем, в периоды отключений электроэнергии всегда есть риск подачи отчетности не вовремя. Но эксперты говорят, что штрафов предпринимателям за подачу данных позже срока удастся избежать. "Сегодня действуют Переходные положения Налогового кодекса Украины по освобождению от ответственности субъектов хозяйствования за несвоевременное исполнение налоговых обязательств, в том числе, за несвоевременную подачу отчетности. Поэтому ответственность в виде штрафной санкции за просрочку представления отчета не должна применяться или, в случае ее применения, ее можно обжаловать. Напомним, что сроки представления отчетности — 40-60 дней с даты завершения налогового периода, поэтому отчетность не следует подавать в последний день, а делать это раньше времени", — объяснила налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская.

[ + – ] Закон позволяет регистрацию ФОП и подачу отчетности онлайн, но если в регионе регулярные отключения, можно подать в ГНС и бумажный вариант отчета Фото: Pexels

Как отметил Иван Марынюк, юрист юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", для минимизации риска начисления штрафа за непредставление отчетности и затрат времени на его обжалование предпринимателю следует завести правило "не рассчитывать на последний день представления отчетности".

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"В период угроз сбоя в работе электронных сервисов ГНС налоговую отчетность следует начинать готовить сразу после завершения отчетного периода. Нормы налогового законодательства позволяют это сделать в удобные сроки. В случае невозможности подать в электронном виде, это можно сделать в бумажном виде. Если налоговая выписала штраф, его можно попытаться обжаловать. Для этого необходимо будет собрать доказательства, доказывающие невозможность представления отчетности из-за сбоев функционирования электронных сервисов ГНС. Соответствующая информация может размещаться на официальной странице ГНС Украины", — говорит юрист Иван Марынюк.

Выбрать группу. Какую сумму единого налога нужно платить ФОПам в 2023 году

Готовясь оформить ФОП, важно понимать, какую группу плательщика единого налога стоит выбрать. Как подчеркнула Наталия Бута, предприниматели, которые заняты торговлей в Интернете, не могут быть плательщиком единого налога первой группы, поскольку плательщики первой группы могут вести розничную торговлю исключительно с торговых мест на рынках. В то же время, такой предприниматель имеет право выбрать как вторую, так и третью группу единого налога.

"Учитывая, что налоговая нагрузка на ФОП — плательщика единого налога второй группы — намного меньше, наиболее привлекательным вариантом является именно она. В 2022 году действовала льготная система налогообложения, согласно которой бизнес-плательщикам единого налога второй группы разрешалось платить налог в размере 2% от дохода, но ее планируют отменить в 2023 году", — объяснила Наталия Бута.

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Иван Марынюк уточнил: выбор группы плательщиков единого налога зависит от сферы деятельности ФОПа, объема доходов, круга потребителей товаров и услуг предпринимателя (физические или юридические лица).

По его словам, плательщик единого налога второй группы – это лицо, которое осуществляет продажу товаров или услуг только физическим лицам или плательщикам единого налога; имеет наемных работников до 10 человек; имеет годовой доход до 5587800 грн. В то же время, для ФОПов третьей группы допускается продажа товаров без ограничений по статусу контрагентов, работа без ограничения по количеству наемных работников, а максимальный годовой доход в рамках уплаты налога ФОПом третьей группы – 7818900 грн.

[ + – ] ФОПы второй группы могут вести торговлю через Интернет, отправляя товары через отделения почтовых операторов. Главное - указать верные КВЭДы Фото: УНИАН

Какие налоги платят ФОПы в 2023 году

ФОП 2 группы: единый налог – 1340 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить), минимальный ЕСВ – 1474 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить);

ФОП 3 группы: единый налог – 5% или 3% от дохода + НДС (на период действия военного положения единый налог может уплачиваться по ставке 2%), минимальный ЕСВ –1474 грн/мес (на период действия военного положения имеют право не платить).

То есть, если предприниматель занят в продажах через Интернет, он может выбрать как вторую, так и третью группу единого налога. Однако для небольшого бизнеса финансово выгоднее вторая группа, где, например, если в бизнесе задействован сам предприниматель и двое работников, то общая сумма налогов к уплате составит 5762 грн.

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Впрочем, оплатить налоги можно и с отсрочкой, ведь, как было отмечено выше, на период действия военного положения в Украине допускается неуплата единого налога и ЕСВ. Хотя во избежание недопонимания со стороны ГНС единый налог все же лучше платить своевременно. Ведь в СМИ не раз сообщалось, что местные налоговые департаменты регулярно сообщают предпринимателям, что не платить единый налог могут лишь те, кто не ведет во время действия военного положения деятельности, а остальные должны платить. Хотя в законе об этом напрямую и не сказано – принятые в Налоговый кодекс изменения (подпункт 9.2 пункта 9 подраздела 8 раздела ХХ Налогового кодекса Украины) указывают на возможность с 1 апреля 2022 года на время военного положения не платить единый налог.

[ + – ] Внесенные в Налоговый кодекс изменения позволяют временно не платить единый налог, но департаменты налоговой в своих рекомендациях просят все же регулярно оплачивать налог Фото: Pexels

"При торговле товарами в сети Интернет предпринимателю можно выбрать 2 группу единого налога и уплачивать единый налог по фиксированной ставке в размере 20% от минимальной заработной платы на начало года. В 2023 году это сумма 1340 грн. в месяц при предельном годовом доходе 5587800 грн. Обязанность уплаты ЕСВ предпринимателями этой группы приостановлена на период действия военного положения на территории Украины", — говорит Александра Томашевская.

С НДС или без него. Какие КВЭДы нужны ФОПу и придется ли платить ли НДС

Кроме группы, предпринимателю также нужно выбрать верные КВЭДы, чтобы у налоговой не возникло претензий, что предприниматель занимается чуждыми ему видами деятельности. "При регистрации ФОП для продажи товаров через интернет необходимо правильно выбрать КВЭД. Основной КВЭД для продажи товаров в интернете 47.91 – это розничная торговля, осуществляемая фирмами почтового заказа или через сеть Интернет", — подсказывает Юрий Тишковский.

[ + – ] Плательщиком НДС могут регистрироваться ФОПы на третьей группе единого налога - если у них есть такое желание Фото: Pexels

Важный вопрос для любого предпринимателя – становиться ли плательщиком НДС. Для ФОПов второй группы вопрос отпадает автоматически – такие предприниматели не оформляются плательщиками НДС.

"При выборе упрощенной системы налогообложения предприниматели не обязаны регистрироваться плательщиками НДС, поскольку упрощенная система является специальной нормой налогового законодательства, позволяющей уплачивать только единый налог и не платить ни НДС, ни налог на доходы граждан. Но при превышении предельных объемов доходов, дающих право находиться на упрощенной системе налогообложения, наступает обязанность перейти на уплату других налогов и сборов, в том числе, зарегистрироваться плательщиком НДС. Плательщики НДС ведут учет операций в разрезе каждого документа, составляют ежемесячную развернутую отчетность, и у них появляется обязанность регистрации налоговых накладных в едином реестре налоговых накладных. Вообще, субъекту плательщику НДС необходим бухгалтер, который будет и вести учет и составлять необходимую отчетность, людям без профессиональной подготовки это будет сложно делать", — объяснила Александра Томашевская.

Плательщики НДС сразу попадают в поле пристального внимания налоговиков, что грозит ФОПу частыми проверками

По словам Наталии Буты, ФОПы на третьей группы регистрируются плательщиками НДС по желанию. Но также возникает необходимость регистрации плательщиком НДС при превышении годового дохода ФОПа (то есть, если в течение года ФОП получил доход выше 5587800 грн – для второй группы, и более 7818900 грн. – для третьей). Стать плательщиком НДС – это не только получить дополнительные сложности в виде налоговых накладных и отчетности, но и получить риск попасть в поле пристального внимания налоговиков.

"Конечно, плательщики НДС с большей вероятностью могут приобрести признаки рисковости, и, соответственно, попасть в планы-графики проверок ГНС. Кроме того, ежемесячно налоговая служба будет проводить мониторинг расчетов ФОП с контрагентами", — подчеркнула Наталия Бута.

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