В Україні податківці готуються "закрутити гайки" всім, хто отримує прибутки на особисті карти. Щоб уникнути можливих проблем, можна оформити ФОП та офіційно сплачувати єдиний податок. Фокус дізнався, як це зробити та які суми доведеться щомісяця віддавати державі.

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Сектор тіньових доходів в Україні щороку складає сотні мільярдів гривень. Це, зокрема, зарплати, з яких роботодавці не сплачують до бюджету ЄСВ та податку на доходи фізосіб. Як зазначав раніше голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, держава щороку недоотримує понад 100 млрд грн податків від заробітних плат, які виплачують неофіційно. До війни колишній міністр економіки Олексій Любченко у 2021 році був категоричним у своїх оцінках – за його словами, тіньовий фонд оплати праці в Україні становить не менше від половини трильйона гривень на рік. Крім зарплат, у тіні знаходяться і продажі в мережі інтернет, де багато громадян регулярно продають товари (наприклад, канцелярські товари, автозапчастини, деталі для генераторів та іншої техніки), проте не є зареєстрованими підприємцями, а отже, так само, як у випадку із зарплатами, не сплачують податки.

"Мене на колишній роботі скоротили відразу після початку війни. Спочатку думав вирушити на співбесіди, але друг підказав, як організувати продажі в інтернеті. Закупив через товариша в Польщі кілька ящиків із запчастинами для побутової техніки, а згодом у Китаї почав замовляти невеликими партіями. ФОП поки не оформлював", — розповів Фокусу мешканець Вінницької області Ігор.

Оформити ФОП. Наскільки складно стати приватним підприємцем в Україні

Стати офіційно підприємцем в Україні сьогодні є досить просто. Опитані Фокусом експерти кажуть, що в країні завдяки цифровізації є можливість онлайн-реєстрації через сервіс "Дія".

"Зареєструватися можна в особистому кабінеті за допомогою електронного цифрового підпису (ЕЦП). Кабінет можна створити у віддаленому режимі в деяких банках, наприклад, у ПриватБанку. Якщо вся інформація вказана коректно, то через деякий час можна отримати повідомлення про реєстрацію ФОПа. В кабінеті буде доступна виписка з Єдиного держреєстру (ЄДР). Для реєстрації в ЦНАП потрібно заповнити заяву на реєстрацію ФОП та записатися на прийом у ЦНАП або до державного реєстратора", — зазначила Наталія Бута, головна бухгалтерка Юридичної компанії GLS.

Дистанційне подання звітності для підприємців теж доступне через сервіс "Дія". Як повідомив радник Stron Legal Services Юрій Тишківський, процес подання податкової звітності для ФОПів — платників єдиного податку досить простий.

"Податкове законодавство передбачає можливість надання звіту як у паперовому, так і в електронному вигляді. Якщо говорити про електронне подання, то це можна зробити через електронний кабінет платника податків на сайті податкової або через "Дію", — зазначив Тишківський.

ФОПів тимчасово звільнено від відповідальності за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань, зокрема за несвоєчасне подання звітності

Втім, у періоди відключень електроенергії завжди є ризик подання звітності невчасно. Але експерти кажуть, що штрафів підприємцям за подання даних пізніше за строк вдасться уникнути. Сьогодні діють Перехідні положення Податкового кодексу України щодо звільнення від відповідальності суб'єктів господарювання за несвоєчасне виконання податкових зобов'язань, зокрема за несвоєчасне подання звітності. Тому відповідальність у вигляді штрафної санкції за прострочення подання звіту не повинна застосовуватися або, у разі її застосування, її можна оскаржити. Нагадаємо, що терміни подання звітності — 40-60 днів від дати завершення податкового періоду, тому звітність не слід подавати в останній день, а робити це раніше", — пояснила податкова консультантка Київського центру підтримки та розвитку бізнесу Олександра Томашевська.

[ + – ] Закон дозволяє реєстрацію ФОП та подання звітності онлайн, але якщо в регіоні регулярні відключення, можна подати до ДПС та паперовий варіант звіту Фото: Pexels

Як зазначив Іван Маринюк, юрист юридичної фірми "Ілляшев та Партнери", для мінімізації ризику нарахування штрафу за неподання звітності та витрат часу на його оскарження підприємцю слід завести правило "не розраховувати на останній день подання звітності".

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"У період загроз збою в роботі електронних сервісів ДПС податкову звітність слід починати готувати одразу після завершення звітного періоду. Норми податкового законодавства дозволяють це зробити у зручні терміни. У разі неможливості подати в електронному вигляді, це можна зробити у паперовому вигляді. Якщо податкова виписала штраф, його можна спробувати оскаржити. Для цього необхідно буде зібрати докази, що доводять неможливість подання звітності через збої функціонування електронних сервісів ДПС. Відповідна інформація може розміщуватися на офіційній сторінці ДПС України", — каже юрист Іван Маринюк.

Вибрати групу. Яку суму єдиного податку потрібно сплачувати ФОП у 2023 році

Готуючись оформити ФОП, важливо розуміти, яку групу платника єдиного податку варто вибрати. Як наголосила Наталія Бута, підприємці, які займаються торгівлею в інтернеті, не можуть бути платником єдиного податку першої групи, оскільки платники першої групи можуть вести роздрібну торгівлю лише з торгових місць на ринках. Водночас такий підприємець має право обрати як другу, так і третю групу єдиного податку.

"З огляду на те, що податкове навантаження на ФОП — платника єдиного податку другої групи — набагато менше, найпривабливішим варіантом є саме воно. У 2022 році діяла пільгова система оподаткування, згідно з якою бізнес-платникам єдиного податку другої групи дозволялося сплачувати податок у розмірі 2% від доходу, але її планують скасувати у 2023 році”, — пояснила Наталія Бута.

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Іван Маринюк уточнив: вибір групи платників єдиного податку залежить від сфери діяльності ФОПа, обсягу доходів, кола споживачів товарів та послуг підприємця (фізичні чи юридичні особи).

За його словами, платник єдиного податку другої групи – це особа, яка здійснює продаж товарів чи послуг лише фізичним особам чи платникам єдиного податку; має найманих працівників до 10 осіб; має річний прибуток до 5 587 800 грн. Водночас, для ФОПів третьої групи допускається продаж товарів без обмежень за статусом контрагентів, робота без обмеження за кількістю найманих працівників, а максимальний річний дохід у межах сплати податку ФОП третьої групи – 7 818 900 грн.

[ + – ] ФОПи другої групи можуть торгувати через інтернет, відправляючи товари через відділення поштових операторів. Головне – вказати правильні КВЕДи Фото: УНІАН

Які податки сплачують ФОПи у 2023 році

ФОП 2 групи: єдиний податок – 1340 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не сплачувати), мінімальний ЄСВ – 1474 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не платити);

ФОП 3 групи: єдиний податок – 5% або 3% від доходу + ПДВ (на період дії воєнного стану єдиний податок може сплачуватись за ставкою 2%), мінімальний ЄСВ –1474 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не сплачувати).

Тобто, якщо підприємець зайнятий у продажу через інтернет, він може вибрати як другу, так і третю групу єдиного податку. Однак для невеликого бізнесу фінансово вигідніша друга група, де, наприклад, якщо в бізнесі задіяний сам підприємець та двоє працівників, то загальна сума податків до сплати становитиме 5762 грн.

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Втім, сплатити податки можна і з відстрочкою, адже, як було зазначено вище, на період дії воєнного стану в Україні допускається несплата єдиного податку та ЄСВ. Хоча щоб уникнути непорозуміння з боку ДПС, єдиний податок все ж таки краще платити своєчасно. Адже у ЗМІ неодноразово повідомлялося, що місцеві податкові департаменти регулярно повідомляють підприємцям, що не сплачувати єдиний податок можуть лише ті, хто не веде під час дії воєнного стану діяльності, а інші мають сплачувати. Хоча в законі про це прямо і не сказано – ухвалені до Податкового кодексу зміни (підпункт 9.2 пункту 9 підрозділу 8 розділу ХХ Податкового кодексу України) вказують на можливість з 1 квітня 2022 року на час воєнного стану не сплачувати єдиного податку.

[ + – ] Внесені до Податкового кодексу зміни дозволяють тимчасово не сплачувати єдиний податок, але департаменти податкової у своїх рекомендаціях просять все ж таки регулярно сплачувати податок Фото: Pexels

"У разі торгівлі товарами в мережі інтернет підприємцю можна вибрати 2 групу єдиного податку та сплачувати єдиний податок за фіксованою ставкою у розмірі 20% від мінімальної заробітної плати на початок року. У 2023 році це сума 1340 грн. Обов'язок сплати ЄСВ підприємцями цієї групи припинено на період дії воєнного стану на території України", — каже Олександра Томашевська.

З ПДВ чи без нього. Які КВЕД потрібні ФОПу і чи доведеться платити ПДВ

Крім групи, підприємцю також потрібно вибрати правильні КВЕДи, щоб у податкової не виникло претензій, що підприємець займається чужими видами діяльності. "При реєстрації ФОП для продажу товарів через інтернет необхідно правильно вибрати КВЕД. Основний КВЕД для продажу товарів в інтернеті 47.91 – це роздрібна торгівля, яку здійснюють фірми поштового замовлення або через мережу інтернет", — підказує Юрій Тишківський.

[ + – ] Платником ПДВ можуть реєструватися ФОП на третій групі єдиного податку — якщо вони мають таке бажання Фото: Pexels

Важливе питання для будь-якого підприємця – чи ставати платником ПДВ. Для ФОПів другої групи питання відпадає автоматично – такі підприємці не оформлюються платниками ПДВ.

"Під час вибору спрощеної системи оподаткування підприємці не зобов'язані реєструватися платниками ПДВ, оскільки спрощена система є спеціальною нормою податкового законодавства, що дозволяє сплачувати тільки єдиний податок і не сплачувати ні ПДВ, ні податок на доходи громадян. Однак у разі перевищення граничних об'ємів доходів, що дають право знаходитися на спрощеній системі оподаткування, настає обов'язок перейти на сплату інших податків і зборів, зокрема зареєструватися платником ПДВ. Платники ПДВ ведуть облік операцій у розрізі кожного документа, складають щомісячну розгорнуту звітність, і у них з'являється обов'язок реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Взагалі, суб'єкту платнику ПДВ необхідний бухгалтер, який вестиме облік і складатиме необхідну звітність, людям без професійної підготовки це буде складно робити", — пояснила Олександра Томашевська.

Платники ПДВ одразу потрапляють у поле пильної уваги податківців, що загрожує ФОПу частими перевірками

За словами Наталії Бути, ФОПи на третю групу реєструються платниками ПДВ за бажанням. Але також виникає необхідність реєстрації платником ПДВ у разі перевищення річного доходу ФОПа (тобто, якщо протягом року ФОП отримав дохід, що перевищує 5 587 800 грн – для другої групи, і понад 7 818 900 грн – для третьої). Стати платником ПДВ – це не лише отримати додаткові складності у вигляді податкових накладних та звітності, а й отримати ризик потрапити до поля пильної уваги податківців.

"Звичайно, платники ПДВ з більшою ймовірністю можуть набути ознак ризиковості, і, відповідно, потрапити до планів-графіки перевірок ДПС. Крім того, щомісячно податкова служба проводитиме моніторинг розрахунків ФОП з контрагентами", — наголосила Наталія Бута.

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