Не снижать налоги, отменить мораторий на проверки бизнеса: что Украина пообещала МВФ

Пока нет четкого обещания МВФ предоставить Украине в 2023 году кредитные транши, однако Украина уже взяла на себя определенные обязательства, чтобы подписать с Фондом соглашение о получении нового финансирования.

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Украинская власть должна выполнить ряд структурных маяков, которые обозначены в программе МВФ, а наибольший акцент сделан на бюджетно-налоговой политике, для которой определены 3 из 5 структурных маяков в мониторинговой программе Фонда. Об этом в авторской колонке для Фокуса рассказал народный депутат, глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

По его словам, основными структурными маяками программы с МВФ являются следующие:

Разработать план по предотвращению и погашению бюджетной задолженности в 2023 году.

Для увеличения налоговых поступлений подать в Верховную Раду три законопроекта, которые вступят в силу со второй половины 2023 г. по (i) отмене моратория на проведение налоговых проверок, (ii) отмене льготы в 2% единого налога для крупных плательщиков и возобновлению довоенного режима для таких плательщиков; (iii) обеспечению полноценного применения РРО в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение таких требований.

с возобновлением ответственности за нарушение таких требований. Подготовить предложения по реформированию системы социальной защиты для обеспечения адресной социальной помощи населению с учетом потребностей новых уязвимых групп (ветераны, ВПЛ и т.п.), сохраняя при этом фискальную устойчивость.

Данил Гетманцев сообщил, что украинские власти также четко задекларировали следующие намерения с целью укрепления фискальной устойчивости:

Воздерживаться от принятия решений, которые уменьшали налоговые поступления, размывали налогооблагаемую базу или подрывали доверие к государственным финансам ;

; Обеспечивать полное отражение дивидендов государственных предприятий;

Осуществлять контроль за просроченными налоговыми обязательствами, в т.ч. со стороны государственных предприятий, а также по возмещению НДС;

Усиливать меры контроля и администрирования с целью увеличения прозрачности и ограничения возможности уклонения от налогообложения, в т.ч. через минимизацию размывания базы НДФЛ через упрощенную систему 3 группы, дальнейшее внедрение автоматического обмена информации для целей налогообложения и т.п.

Обеспечить надлежащее управление и прозрачность (аудит) средств специального фонда по ликвидации последствий российской агрессии.

"Если внимательно перечитать Меморандум об экономической и финансовой политике в части бюджета и налогов, то в нем нет даже намека на возможную реформу под условным названием "10-10-10", которую время от времени извлекают из ящика отдельные деятели ради хайпа и политических баллов. Напомню, что Меморандум – это общая позиция украинской власти, подтверждаемая подписями президента, премьер-министра, главы Минфина и НБУ. И эта ответственная позиция состоит в том, что мы не можем себе позволить непросчитанные эксперименты, в условиях беспрецедентного фискального разрыва, достигающего 30% ВВП в 2022 г. и 22% ВВП в следующем году, и когда обеспечение расходов на безопасность/оборону и социальные выплаты является условием выживания в прямом смысле этого слова", — отметил Данил Гетманцев.

Украина пообещала МВФ усиливать меры контроля и администрирования с целью увеличения прозрачности и ограничения возможностей уклонения от налогообложения

По его словам, в программе с МВФ украинские власти взяли на себя также обязательство отказаться от эмиссионного финансирования дефицита бюджета в 2023 году (эмиссия может рассматриваться только в исключительных случаях), продолжать действующую валютную политику для поддержания стабильности гривны и адекватного уровня золотовалютных резервов, подготовить базу для проведения диагностического обследования банков.

"Отмечу, что пока в графе "Плановые поступления от МВФ в 2023 году" стоит ноль. В то же время, мы понимаем, что, учитывая фискальный разрыв, экономические риски и общую неопределенность, обойтись без финансирования Фонда в следующем году будет очень трудно. Поэтому выполнение 4-месячной программы, которая откроет путь к полноценной кредитной программе, является топ-приоритетом", — подчеркнул глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Ранее Фокус писал, что в Верховной раде появился законопроект, который предусматривает передачу банкам функции налоговых агентов предпринимателей-физлиц третьей группы.

В октябре Гетманцев в интервью Фокусу рассказывал, что все военные расходы Украина в 2023 году будет покрывать за счет собственных налоговых поступлений, тогда как социальные статьи госбюджета будут покрываться средствами от поступления кредитов и грантов.