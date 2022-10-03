Не только налоги: откуда Кабмин будет брать деньги на социальные выплаты и пенсии

У правительства не так много резервов для осуществления всех необходимых выплат, однако, по словам главы комитета ВРУ по налогам Данила Гетманцева, есть несколько способов найти необходимые деньги.

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Все военные расходы Украина в 2023 году будет покрывать за счет собственных налоговых поступлений, тогда как социальные статьи госбюджета будут покрываться средствами от поступления кредитов и грантов. Об этом в интервью Фокусу сообщил глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

"88% наших доходов идут на войну. Войну мы будем покрывать за свой счет, и мы не будем сокращать расходы на войну ни при каких условиях. Если посмотреть остальные статьи, то сегодня они покрываются за счет грантов, льготных кредитов и другого финансирования, в том числе, монетизации дефицита НБУ. На данный момент, в проекте госбюджета-2023 большая часть такого финансирования – это внешние льготные займы на сумму почти 38 млрд. дол., грантов — почти нет. Часть из этих 38 млрд. дол. – ориентировочно половину – мы планируем получить в виде грантов", — отметил в интервью Данил Гетманцев.

По его словам, в 2023 году все социальные статьи бюджета будут покрываться за счет средств партнеров Украины. Однако также не исключается и эмиссия гривны. "И у нас есть еще один резерв – эмиссия Нацбанка, в этом году это 400 млрд. грн., а в 2023 году она сократится до 200 млрд. Это должно отразиться на сдерживании инфляционных процессов", — сообщил Данил Гетманцев.

Он также сообщил, что главный резерв для перевыполнения плана по сбору налогов – это детенизация.

"Резерв один – детенизация. С декабря прошлого года прекращены скрутки с НДС. Конвертаторы, деятельность которых пресечена, сейчас доплачивают за предыдущие периоды – то, что украли в 2021 году. Основной резерв – это НДС. Также перевыполнение происходит и по акцизному налогу. Налоговой удалось пресечь деятельность спиртзаводов по второй форме, и прирост составляет 20-30% год к году. По табаку также есть рост", — отмечает глава комитета ВРУ по налогам.

Говоря об указанных в госбюджете макропоказателях, Данил Гетманцев сказал, что оценивает их, как реальные.

"Сегодня план по росту ВВП 4,6% — это абсолютно реальный показатель роста от того уровня, на который экономика упадет в 2022 году (а это около 30%). Среднегодовой курс 42,2 тоже соответствует экономическим и социальным реалиям, и инфляция тоже. Это — военный бюджет, при подготовке которого отказались от иллюзий, и даже дискуссий особых по нему не будет", — уверен народный депутат.

Напомним, за январь-август 2022 года государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе, общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн.

Ранее Фокус писал, что что в проекте бюджета на 2023 год запланированы рекордные расходы – 2,5 трлн грн, а более половины расходов государства будут направлены на оборону, МВД и социальные статьи.