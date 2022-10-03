Не лише податки: звідки Кабмін братиме гроші на соціальні виплати та пенсії

Уряд не має багато резервів для здійснення всіх необхідних виплат, однак, за словами голови комітету ВРУ з податків Данила Гетманцева, є кілька способів знайти необхідні гроші.

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Усі військові витрати Україна у 2023 році покриватиме за рахунок власних податкових надходжень, тоді як соціальні статті держбюджету покриватимуться коштами від надходження кредитів і грантів. Про це в інтерв'ю Фокусу повідомив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"88% наших доходів йдуть на війну. Війну ми покриватимемо за свій рахунок, і ми не скорочуватимемо витрати на війну за жодних умов. Якщо подивитися інші статті, то сьогодні вони покриваються за рахунок грантів, пільгових кредитів та іншого фінансування, зокрема, монетизації дефіциту НБУ. Наразі, у проєкті держбюджету-2023 більша частина такого фінансування — це зовнішні пільгові позики на суму майже 38 млрд дол., грантів — майже немає. Частину з цих 38 млрд дол. — орієнтовно половину — ми плануємо отримати у вигляді грантів”, — зазначив в інтерв'ю Данило Гетманцев.

За його словами, у 2023 році всі соціальні статті бюджету покриватимуться за рахунок коштів партнерів України. Проте також не заперечується й емісія гривні. "І в нас є ще один резерв — емісія Нацбанку, цього року це 400 млрд грн, а в 2023 році вона скоротиться до 200 млрд. Це має позначитися на стримуванні інфляційних процесів", — повідомив Данило Гетманцев.

Він також повідомив, що головний резерв для перевиконання плану збору податків — це детінізація.

"Резерв один — детінізація. З грудня минулого року припинено скручування з ПДВ. Конвертатори, діяльність яких припинено, зараз доплачують за попередні періоди — те, що вкрали в 2021 році. Основний резерв — це ПДВ. Також перевиконання відбувається і з акцизного податку. Податковий вдалося припинити діяльність спиртзаводів за другою формою, і приріст становить 20-30% рік на рік. По тютюну також є ріст", — зазначає голова комітету ВРУ з податків.

Говорячи про вказані в держбюджеті макропоказники, Данило Гетманцев сказав, що оцінює їх як реальні.

"Сьогодні план зростання ВВП 4,6% — це абсолютно реальний показник зростання від того рівня, на який економіка впаде в 2022 році (а це приблизно 30%). Середньорічний курс 42,2 теж відповідає економічним і соціальним реаліям, та й інфляція теж... Це — військовий бюджет, під час підготовки якого відмовилися від ілюзій, і навіть особливих дискусій щодо нього не буде", — упевнений народний депутат.

Нагадаємо, за січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 418,1 млрд грн.

Раніше Фокус писав, що у проєкті бюджету на 2023 рік заплановано рекордні витрати — 2,5 трлн грн, а понад половина видатків держави буде спрямована на оборону, МВС та соціальні статті.