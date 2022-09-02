За 8 місяців воєнного 2022 року дефіцит держбюджету сягнув 417 млрд грн, — Мінфін

У Міністерстві фінансів заявили, що лише за серпень дефіцит бюджету становив понад 5 млрд гривень. За період січень-серпень держава запозичила із загального фонду держбюджету 716,2 млрд гривень.

За оперативними даними Державної казначейської служби, у серпні 2022 року до загального фонду державного бюджету надійшло 204,6 млрд гривень. Про це сказано на сайті Міністерства фінансів України.

Повідомляється, що основні надходження отримані завдяки:

податку на додану вартість із вироблених в Україні товарів — 16,4 млрд грн (зібрано 25,9 млрд, відшкодовано — 9,5 млрд грн)

податку на додану вартість з товарів, які ввозять на митну територію України, — 26,2 млрд грн

податку на доходи фізичних осіб та військового збору — 12,7 млрд грн

акцизному податку — 7,8 млрд грн.

податку на прибуток підприємств — 17,4 млрд грн.

рентній платі за користування надрами — 8,2 млрд грн.

ввізному та вивізному миті — 2,5 млрд гривень

Крім того, як повідомляється, у серпні до держбюджету надійшло 109,7 млрд гривень міжнародної допомоги. А от надходження ЄСВ до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування у серпні 2022 року становили 37,1 млрд гривень.

Також у повідомленні йдеться, що після початку повномасштабної війни з Росією державний бюджет переорієнтували на військові цілі. Тому насамперед фінансують галузі, які підвищують обороноздатність країни та соціальну підтримку населення.

Ще сказано, що за період із січня по серпень 2022 року витрати держбюджету становили 1449,4 млрд грн, зокрема загального фонду — 1360,1 млрд грн. Це 81,7% від розпису звітного періоду.

"За січень-серпень 2022 року державний бюджет виконано з дефіцитом у сумі 416,9 млрд грн, зокрема загальний фонд — у сумі 418,1 млрд грн проти запланованого розписом загального фонду на січень-серпень 2022 року дефіциту в сумі 864, 2 млрд гривень", — сказано в повідомленні.

Також йдеться, що у серпні фактичний дефіцит державного бюджету становив 5,4 млрд гривень, у тому числі загального фонду — 6,4 млрд гривень. Так, фактичні державні запозичення до загального фонду державного бюджету за січень-серпень 2022 року склали 716,2 млрд грн або 106,5% від запланованих на цей період.

Раніше Фокус повідомляв, що економіка України розпочне динамічне зростання з 2023 року. Повернення українців з-за кордону, створення робочих місць, відновлення підприємств, підтримка макрофінансової стабільності — ключові чинники зростання для економіки України, вважає перший віцепрем'єр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Ще нагадаємо, що економіка Росії відкотилася на чотири роки за три місяці війни. Валовий внутрішній продукт РФ впав майже на 5% і це лише початок. Європа в серпні скоротить імпорт енергоресурсів і до середини 2023 року очікується нижня точка, впевнені економісти.