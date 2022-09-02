За 8 месяцев военного 2022 года дефицит госбюджета достиг 417 млрд. грн. — Минфин

В Министерстве финансов заявили, что только за август дефицит бюджета составил более 5 млрд гривен. За период январь-август государство заимствовало из общего фонда госбюджета 716,2 млрд гривен.

По оперативным данным Государственной казначейской службы, в августе 2022 года в общий фонд государственного бюджета поступило 204,6 млрд гривен. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.

Сообщается, что основные поступления были получены за счет:

налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров – 16,4 млрд грн (собрано 25,9 млрд, возмещено – 9,5 млрд грн)

налога на добавленную стоимость с ввозимых на таможенную территорию Украины товаров – 26,2 млрд грн

налога на доходы физических лиц и военного сбора – 12,7 млрд грн

акцизного налога – 7,8 млрд грн

налога на прибыль предприятий – 17,4 млрд грн

рентной платы за пользование недрами – 8,2 млрд грн

ввозная и вывозная пошлина – 2,5 млрд гривен

Кроме того, как сообщается, в августе в госбюджет поступили 109,7 млрд гривен международной помощи. А вот поступления ЕСВ в Пенсионный фонд и фонды социального страхования в августе 2022 года составили 37,1 млрд гривен.

Также в сообщении говорится, что после начала полномасштабной войны с Россией государственный бюджет переориентировали на военные цели. Поэтому в первую очередь финансируются отрасли, которые повышают обороноспособность страны и социальную поддержку населения.

Еще сказано, что за период с января по август 2022 года расходы госбюджета составили 1449,4 млрд грн, в том числе общего фонда – 1360,1 млрд грн. Это 81,7% от росписи отчетного периода.

"За январь-август 2022 года государственный бюджет исполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн, против запланированного росписью общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд гривен", — сказано в сообщении.

Также говорится, что в августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд гривен, в том числе общего фонда – 6,4 млрд гривен. Так, фактические государственные заимствования в общий фонд государственного бюджета за январь-август 2022 составили 716,2 млрд грн или 106,5% от запланированных на этот период.

Ранее Фокус сообщал, что экономика Украины начнет динамичный рост с 2023 года. Возвращение украинцев из-за рубежа, создание рабочих мест, восстановление предприятий, поддержание макрофинансовой стабильности – ключевые факторы роста для экономики Украины, считает первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко.

Еще напомним, что экономика России откатилась на четыре года за три месяца войны. Валовой внутренний продукт РФ упал почти на 5% и это — лишь начало. Европа в августе сократит импорт энергоресурсов и к середине 2023 года можно ожидать нижней точки, уверены экономисты.