Єдиний податок: які суми до бюджету потрібно сплачувати ФОПам другої та третьої групи у 2023 році

В Україні в 2023 році українські ФОП, як і раніше, сплачують до бюджету суму єдиного податку плюс суму єдиного соціального внеску. Скільки доведеться платити?

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Підприємці, які займаються торгівлею в інтернеті, не можуть бути платниками єдиного податку першої групи, оскільки платники першої групи можуть здійснювати роздрібну торгівлю виключно з торгових місць на ринках. Але підприємець має право обрати як другу, і третю групу єдиного податку. Платежі до бюджету для платників єдиного податку другої групи є меншими, тому часто торгівля через інтернет ведеться саме ФОПами другої групи. Про це пише Фокус у статті "Час компромісу. Чи потрібно оформлювати ФОП для активного продажу в інтернеті".

Які податки сплачують ФОПи у 2023 році:

ФОП 2 групи: єдиний податок — 1 340 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не сплачувати), мінімальний ЄСВ — 1 474 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не платити);

ФОП 3 групи: єдиний податок — 5% або 3% від доходу + ПДВ (на період дії воєнного стану єдиний податок може сплачуватись за ставкою 2%), мінімальний ЄСВ — 1 474 грн/міс (на період дії воєнного стану мають право не сплачувати).

Юрист ЮФ "Ілляшев та Партнери" Іван Маринюк уточнив: вибір групи платників єдиного податку залежить від сфери діяльності ФОПа, обсягу доходів, кола споживачів товарів та послуг підприємця (фізичні чи юридичні особи).

Маринюк уточнив: платник єдиного податку другої групи — це особа, яка здійснює продаж товарів чи послуг лише фізичним особам чи платникам єдиного податку; має найманих працівників до 10 осіб; має річний дохід до 5 587 800 грн. Водночас, для третьої групи допускається продаж товарів без обмежень за статусом контрагентів, робота без обмеження за кількістю найманих працівників, а максимальний річний дохід у межах сплати податку ФОП третьої групи — 7 818 900 грн.

Якщо ФОП зайнятий продажах через інтернет, він може вибрати як другу, так і третю групу єдиного податку. Однак для невеликого бізнесу фінансово вигідніша друга група, де, наприклад, якщо в бізнесі задіяний сам підприємець та двоє працівників, то загальна сума податків до сплати становитиме 5 762 грн. Втім, сплатити податки можна і з відстрочкою, адже на період дії воєнного стану в Україні допускається несплата єдиного податку та ЄСВ — це зазначено у весняних змінах до Податкового кодексу України.

Раніше Фокус повідомляв, що законопроєкт №8226 змінює процедури сплати податків ФОП третьої групи на єдиному податку. Нові зміни вводять інститут податкових агентів для ФОПів 3 групи як банки.

Нагадаємо, за словами народного депутата Данила Гетманцева, в Україні за допомогою спрощеної системи оподаткування великий бізнес мімікрує під малий.