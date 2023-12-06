Ревізори повертаються: Володимир Зеленський підписав законопроєкт про податкові перевірки з грудня
Раніше ВР під час голосування за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо.
Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений місяць тому закон про скасування мораторію на податкові перевірки, про що йдеться у відповідному законопроєкті на сайті парламенту.
Від дня після публікації закону він набуде чинності. Мораторій на податкові перевірки ризикових підприємств буде, ймовірно, скасовано з 1 грудня 2023 року. Відтоді податківці розпочнуть плановий моніторинг.
Зазначимо, що Фокус повідомляв про голосування Верховною Радою за відновлення перевірок вже від 1 грудня.
Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.
У вересні Кабмін схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.Важливо
План проведення документальних планових перевірок 2023-2024 — хто увійде
- виробники й продавці підакцизної продукції;
- гральний бізнес;
- компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;
- нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.
Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:
- рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% у галузі;
- рівень сплати ПДВ менший ніж 50% у галузі;
- виплата зарплати менше середньої у галузі;
- дебіторська заборгованість удвічі більша, ніж кредиторська;
- річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат — понад 75% суми річного доходу.
Раніше Фокус писав, як податкова карає за бізнес без реєстрації та перераховував штрафи, що передбачені за ведення діяльності без реєстрації як ФОП.
Також повідомлялося, що в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів, за правилами якої підприємцям встановлюють різні ставки податків залежно від виду бізнесу.