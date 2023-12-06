Ревізори повертаються: Володимир Зеленський підписав законопроєкт про податкові перевірки з грудня

Раніше ВР під час голосування за скасування єдиного податку 2%, частково зняла мораторій на податкові перевірки, але цього виявилося недостатньо.

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Президент Володимир Зеленський 6 грудня підписав ухвалений місяць тому закон про скасування мораторію на податкові перевірки, про що йдеться у відповідному законопроєкті на сайті парламенту.

Від дня після публікації закону він набуде чинності. Мораторій на податкові перевірки ризикових підприємств буде, ймовірно, скасовано з 1 грудня 2023 року. Відтоді податківці розпочнуть плановий моніторинг.

Зазначимо, що Фокус повідомляв про голосування Верховною Радою за відновлення перевірок вже від 1 грудня.

Відновлення перевірок бізнесу — одна з двох ключових вимог Міжнародного валютного фонду для отримання Україною третього траншу кредитної допомоги наприкінці 2023 року.

У вересні Кабмін схвалив законопроєкт про повне скасування мораторію, але потім з МВФ вдалося домовитись, що він залишиться частковим, але буде розширеним.

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виробники й продавці підакцизної продукції;

гральний бізнес;

компанії, які надають фінансові та платіжні послуги;

нерезиденти, які працюють через відокремлені підрозділи.

Перевірки інших платників податків можуть відбуватися, якщо ті відповідають хоча б одному з критеріїв:

рівень сплати податку на прибуток менший ніж 50% у галузі;

рівень сплати ПДВ менший ніж 50% у галузі;

виплата зарплати менше середньої у галузі;

дебіторська заборгованість удвічі більша, ніж кредиторська;

річний дохід становить понад 10 млн грн, а загальна сума витрат — понад 75% суми річного доходу.

Раніше Фокус писав, як податкова карає за бізнес без реєстрації та перераховував штрафи, що передбачені за ведення діяльності без реєстрації як ФОП.

Також повідомлялося, що в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів, за правилами якої підприємцям встановлюють різні ставки податків залежно від виду бізнесу.