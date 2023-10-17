Полювання в Інстаграм. Чому податкова шукає продавців товарів у соцмережах і чим це їм загрожує

Представники ДПС моніторять соціальні мережі, щоб встановити, чи не здійснюють громадяни продаж товарів або надання послуг без реєстрації суб’єкту господарювання. Фокус дослідив, що відбувається та яке покарання передбачене законом за підприємницьку діяльність із отриманням доходу на картку фізособи.

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В Україні ведення підприємницької діяльності без реєстрації особи як суб’єкта господарювання заборонене на законодавчому рівні. Проте нерідко в соціальних мережах можна зустріти продавців товарів, кондитерів, виробників прикрас, майстринь манікюру чи косметологів, які пропонують товари чи послуги, але не зареєстровані як ФОП. Тобто, далеко не всі підприємці реєструють бізнес, але ведуть таку діяльність нібито "підпільно". У податковій про це знають, і нещодавно повідомили, що здійснюють перевірки соцмереж саме з метою знайти таких підприємців.

"Окремі продавці нехтують обов’язком реєстрації підприємницької діяльності, ухиляються від сплати податків, а розрахунки проводять через банківські картки фізичних осіб, що заборонено законодавством. ДПС постійно отримує інформацію про факти здійснення системної господарської діяльності без державної реєстрації. Всі випадки досліджуються та перевіряються працівниками податкових органів, а у випадку підтвердження наданої інформації вживаються відповідні заходи реагування, зокрема податкові перевірки. Крім того, на сьогодні соціальні мережі Facebook, Instagram та інші інтернет-майданчики стали бізнес-платформами з потужними маркетинговими інструментами, якими користуються громадяни для дистанційного продажу товарів або надання послуг", — йдеться у повідомленні ДПС.

Адвокат, один із партнерів Pavlenko Legal Group Григорій Павленко вважає, що кількість мікробізнесів значно більша, ніж можливості ДПС перевіряти кожного підприємця. Тобто, врешті відповідати за тіньову підприємницьку діяльність буде не кожен. Проте кожен вирішує для себе сам, чи хоче він брати участь в такій лотереї. "Знаю випадок, коли ДПС робила запит на "Нову Пошту" щодо обсягів отриманих особою коштів за рік через систему накладених платежів. Тобто особа відправляла товари та отримувала у відділеннях "НП" гроші, а свій бізнес ніяк не реєструвала. За рік набігло кілька мільйонів, які виявила податкова та застосувала відповідний штраф", — повідомив Фокусу Григорій Павленко. Фокус дізнався, чим загрожує громадянам пошук податківцями порушників в інтернеті.

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Юристи нагадують: вести підприємницьку діяльність без реєстрації та, відповідно, без сплати податків законодавчо заборонено в Україні. "Займатися підприємницькою діяльністю без офіційного оформлення не можна. Здійснення продажів чи надання послуг без реєстрації ФОП може загрожувати штрафом у розмірі 340 грн, що передбачено ч.117.1, ст. 117 Податкового кодексу України. Якщо до того ж не подавати податкову звітність, передбачену законодавством, то за кожне таке неподання чи несвоєчасне подання можна теж отримати штраф у розмірі 340 грн. Тож, якщо ви отримуєте прибуток, продаючи щось чи надаючи будь-які послуги, — ваша діяльність має бути обов’язково офіційно оформленою", — каже Андрій Шабельніков, адвокат, один із партнерів АО "Евріка".

Проте сума штрафу може бути і значно більша за 340 гривень, адже у ДПС кажуть — за провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачено штраф до 85 тисяч гривень з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення.

Податківці можуть відстежити інтернет-торговця та врешті змусити сплатити штраф, якщо немає реєстрації ФОП Фото: pexels.com

Опитані Фокусом юристи теж повідомили, що, дійсно, податкова може оштрафувати особу за ведення бізнесу без реєстрації на десятки тисяч гривень.

"Найцікавіше, коли податкові органи ще і до цього застосовують статті 123.1 та 123.2 Податкового кодексу, які передбачають накладення штрафу в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання. Сума визначеного податкового зобов’язання визначається податковими органами згідно виявленої ними інформації і кінцева сума штрафу може бути неприємною. Всі рішення податкових органів оформлюються у вигляді податкових повідомлень-рішень, які надсилаються особі. Далі платник податків може виконати це рішення або оскаржити його в адміністративному та/або судовому порядку", — розповів Григорій Павленко.

Бізнес без реєстрації, відповідно до Кодексу України про адмінправопорушення, тягне за собою накладення штрафу від 17 тис. грн до 34 тис. грн з конфіскацією товарів та отриманих грошей

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний пояснює: базова відповідальність за здійснення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП закріплена в частині 1 та 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У найкращому випадку за роботу без реєстрації підприємцю "світить" штраф у розмірі 340 гривень Фото: Pexels

"Коли податкова знаходить порушника, то спочатку працівник правоохоронного органу складає протокол про притягнення особи до адміністративної відповідальності, потім відповідний протокол передається до суду за місцем реєстрації особи, і вже суд ухвалює рішення про наявність в діях особи складу адміністративного правопорушення.

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"Протокол буде складено, найімовірніше, за ч. 1 або 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідно до цієї статті, провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб'єкта господарювання або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, або без отримання ліцензії на провадження виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до закону, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі (17 тис. грн) до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої", — розповів Дмитро Лазебний.

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Єдиним перевіреним методом уникнути можливих претензій від податкової експерти називають офіційну реєстрацію бізнесу.

"Я можу лише рекомендувати зареєструвати свій бізнес. Якщо говорти про ФОП, то я прямо агітую це робити, бо наразі у нас досить комфортні податкові вимоги при ведені підприємницької діяльності ФОПами", — вважає Григорій Павленко.

На думку податкової консультантки Олександри Томашевської, тим, хто принципово не бажає реєструватися ФОП, можна порадити подавати річну декларацію про майновий стан та доходи і декларувати певну частину свого доходу та сплачувати з цієї суми ПДФО і військовий збір на загальних підставах.

"Якщо ви не є юристом чи фахівцем з питань податків, краще зареєструйте бізнес у будь-якій оптимальній для вас формі. Тому що не так важливо, як буде діяти податкова, як те, що ви будете працювати у страху, що за вами слідкують і до вас "прийдуть". Відчуття дуже некомфортне, і я не думаю, що економія на податках у сумі 50-100 доларів на місяць того варта", — каже Томашевська.

Експерти радять інтернет-продавцям оформити ФОП та працювати легально, щоб уникнути можливих проблем з податковою Фото: Pexels

Тим часом адвокат Дмитро Лазебний нагадує: під час вибору форми господарської діяльності та системи оподаткування слід дуже ретельно спланувати свою діяльність, адже існує дуже багато обмежень та нюансів.

"Наприклад, ФОП 1 групи може мати річний обсяг доходу не вище 1 118 900 грн (167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, станом на 2023 рік), а ФОП на 3 групі — 7 818 900 грн (1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, станом на 2023 рік). Водночас ФОП 1 групи може займатися виключно роздрібним продажем товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню, та не може мати найманих працівників, а ФОП на 3 групі може займатися будь-якою діяльністю, та може наймати будь-яку кількість працівників", — каже Дмитро Лазебний.

Під час вибору форми господарської діяльності та системи оподаткування підприємцеві слід дуже ретельно спланувати свою діяльність, адже існує дуже багато обмежень та нюансів

Потрібно також врахувати розмір податкових зобов’язань для ФОПів: ФОП 1 групи сплачує єдиний податок у межах до 10% розміру прожиткового мінімуму — 268, 40 грн у 2023 році, а ФОП на 3 групі — 3% або 5% від доходу. Якщо особа планує займатися продажем товарів в соцмережах, то оптимальним режимом може бути ФОП на 3 групі.

Перевірка, рішення, штраф. Чи дійсно податківці готові масово штрафувати українців за торгівлю в Інстаграм

Опитані Фокусом експерти впевнені, що, хоча ДПС і дійсно може перевіряти соцмережі в пошуках порушників, але ресурсів податкової не вистачить відстежити усіх фізичних осіб, які щось продають через Інстаграм або Фейсбук. "На мій погляд, такі заяви ДПС мають, імовірніше, мотиваційний характер, щоб мікропідприємці не вважали, що їхній бізнес знаходиться виключно в соціальних мережах, а тому його можна не реєструвати", — впевнений Григорій Павленко.

Або податки, як для ФОП на 3 групі, або ж річна декларація та сплата ПДФО 18% і військового збору 1,5% — такі варіанти легалізації називають опитані Фокусом експерти Фото: Сьогодні

На думку Андрія Шабельнікова, зважаючи на останні повідомлення ДПС, не виключено, що всі українські онлайн-платформи з продажу постійно моніторяться для виявлення не зареєстрованих ФОПів. "Враховуючи складність та ресурсозатратність процесу, відслідкувати кожну особу, що пропонує товари та послуги з оплатою на власний картрахунок, а не на рахунок ФОП, буде складно", — каже адвокат.

Експерти кажуть, що усіх продавців в соцмережах податкова перевірити не зможе, проте ризики отримати штраф все ж існують

Інше важливе питання: навіть за умови, що податківці відслідкували продавця, їм потрібен час, щоб зібрати докази, а витрачати ресурси на це варто лише за умови наявної підозри про отримання фізособою мільйонів гривень, що, звісно, не стосується більшості онлайн-продавців у соцмережах.

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"Річ у тім, що "намагатися продавати в Інстаграм" і "здійснювати торгівлю без реєстрації" — різні речі. Тим більше, якщо зазвичай такі магазини у соцмережах — це просто людина, яка сидить у себе вдома і обробляє замовлення онлайн, а постачальник товару може бути інший, наприклад, на умовах дропшипінгу. Тобто уся активність податкових органів у цьому напрямку зараз — в інформаційному полі, щоб громадяни боялися працювати без реєстрації. Податкові органи підкреслюють, що наслідки можуть бути серйозні: і доплата усіх податків за високою ставкою, і навіть конфіскація знарядь праці. На практиці стежити за усіма просто нереально", — розповідає Фокусу Олександра Томашевська, податкова консультантка.

Експерти кажуть, що найбільше податківці цікавляться такими підприємцями без реєстрації, які підозрюються в отриманні дуже великих сум доходу без сплати податків Фото: pexels.com

Вона впевнена: щоб відстежити усіх продавців без реєстрації, у ДПС немає ресурсів. Тим більше, що після відстеження потрібні ще й докази порушень. "Для притягнення до відповідальності за щось спочатку потрібно встановити факт порушення, наприклад, регулярне, на постійній основі здійснення підприємницької діяльності без сплати податків. Такі факти слід встановити через податкову інформацію, тобто повинні бути 100% достовірні відомості. До того ж, у податкових органів є свої критерії ефективності: фіскальний ефект. Якщо група фахівців відділу фактичних перевірок встановить порушення і стягне у бюджет 2000 грн, їх звільнять з роботи, бо на отримання фіскального ефекту на 2000 грн група людей працювала за зарплату в 40 000 грн. Тому податкові цікавлять також обсяги доходів суб’єкту", — вважає Олександра Томашевська.

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Проте експерти все ж радять не ігнорувати сигнали, що йдуть від податкової. "Оскільки бюджет нашої держави пустий, то ризики бути притягнутим до відповідальності за ведення господарської діяльності, скажімо так, доволі високі. Гроші в бюджет збирати потрібно, реформи економіки не проводяться, а гроші потрібні, тому податківці йдуть "у поля" шукати "фінансового щастя" там, де раніше контролю фіскальних органів майже не було", — каже Дмитро Лазебний. Тобто краще зареєструвати ФОП та легалізувати бізнес-діяльність, ніж перебувати у постійному стресі від можливих претензій з боку податківців.