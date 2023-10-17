Продав солодощі у Фейсбук – отримав штраф: як податкова карає за бізнес без реєстрації

У ДПС кажуть, що продавці нехтують оформленням суб’єкту господарювання, отримуючи кошти за товари на картку фізособи, що прямо заборонено діючим законодавством. Які штрафи передбачені за ведення діяльності без реєстрації як ФОП?

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До фізичної особи, яка здійснювала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, як ФОП, за порушення встановленого порядку взяття на облік (реєстрації) у контролюючих органах застосовується штраф у розмірі 340 гривень (п. 117.1 ст. 117 ПКУ). Додатково також штраф 340 гривень застосовується за кожне неподання або несвоєчасне подання податкової звітності за періоди здійснення такої діяльності (п. 120.1 ст. 120 ПКУ). Про це пише Фокус у статті "Полювання в Інстаграм. Чому податкова шукає продавців товарів у соцмережах і чим це їм загрожує".

"За результатами проведення перевірки осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, застосовується штраф в розмірі 340 грн., крім того застосовується штраф 340 грн. за кожну не подану звітність за період, в якому було зафіксовано ведення підприємницької діяльності. Проте найцікавіше, коли податкові органи ще і до цього застосовують статті 123.1 та 123.2 Податково кодексу, які передбачають накладення штрафу в розмірі 25% від суми визначеного податкового зобов’язання", — розповів Фокусу Григорій Павленко, адвокат, керуючий партнер Pavlenko Legal Group.

Адвокат юридичної фірми "Ілляшев та Партнери" Дмитро Лазебний каже, що діяльність без реєстрації ФОП завжди є ризикованою, без прив’язки до платформ. І чим більше діяльності, тим більше ризиків. "Якщо контролюючі органи якимось чином порахують ваші доходи від "такої підприємницької діяльності" і вони (доходи) будуть, з точки зору контролюючих органів, варті уваги, то до вас обов’язково завітають. На мій погляд діяльність на міжнародних майданчиках є більш небезпечною, бо там можна відносно більше заробити, ніж на національному рівні. Тому небезпека присутня. Усіх, мабуть, податківці не промоніторять, кожну особу не знайдуть, ресурсів не вистачить, проте найпомітніших промоніторять обов’язково", — каже Дмитро Лазебний.

За його словами, на особу, яка здійснює продажі товарів через соцмережі, може бути складений протокол за ч. 1 або 2 ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

ДПС слідкує за продавцями у соцмережах, проте оштрафувати усіх, звісно, задача, що не під силу податківцям

"Відповідно до цієї статті, провадження господарської діяльності без державної реєстрації, як суб'єкта господарювання, або без подання повідомлення про початок здійснення господарської діяльності, тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі (17 тис. грн) до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої", — повідомив Дмитро Лазебний.

На думку адвоката, керуючого партнера Адвокатського об’єднання "Евріка" Андрія Шабельнікова, підприємницькою діяльністю може вважатися така діяльність, що проводиться безпосередньо самостійно, систематично (не менше ніж три рази протягом одного календарного року) і на власний ризик. "Тобто якщо діяльність є систематичною – ви маєте офіційно її зареєструвати, в іншому випадку можна отримати штраф", — каже адвокат.

Раніше Фокус писав, в Україні можуть запровадити польську модель оподаткування ФОПів, за правилами якої підприємцям встановлюють різні ставки податків залежно від виду бізнесу.

Нагадаємо, в 2024 році в Україні підвищать мінімальну зарплату. Разом із заробітною платою в наступному році зміняться розміри деяких податків, зокрема єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що сплачують усі групи фізичних осіб-підприємців.