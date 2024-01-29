Карточное гетто. Будут ли в Украине ужесточать нормы оплаты наличными за товары и услуги

В Украине действует ограничение на оплату наличными в торговых точках на уровне 50 тысяч гривен. Тогда как в Евросоюзе сейчас обсуждают лимит на наличную оплату в сумме 10 тысяч евро, в Украине такое ограничение не дотягивает до 1200 евро. Фокус выяснил, как могут изменить этот лимит и стоит ли ожидать ужесточения норм расчета наличными.

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В Украине недавно правительством была принята Национальная стратегия доходов до 2030 года, где говорится о возможных векторах детенизации, в частности, относительно малого бизнеса с его традиционными для Украины наличными расчетами.

"Возможности занижения налоговых обязательств в сочетании с практическим отсутствием учета движения товаров, высоким уровнем наличных расчетов при неприменении РРО и необязательностью документального подтверждения их происхождения товаров, реализуемых через упрощенцев, являются сильными стимулами для различных типов налогоплательщиков скрывать объемы оборотов или определенные виды деятельности под контурами этой системы с целью реализации нелегально ввезенных или произведенных товаров, а также реальные объемы наличных расчетов с конечными потребителями таких товаров", — пишут авторы стратегии, то есть специалисты Министерства финансов.

Фокус исследовал тему наличных расчетов, чтобы выяснить, могут ли в Украине в рамках усиления контроля над платежами бизнеса и физлиц изменить действующий ныне лимит на наличную оплату в сумме 50 тыс грн.

Лимит действует, но не для всех: как в Украине регулируется вопрос оплаты за товары и услуги наличными

Вопрос об ограничении расчетов наличными между физическими лицами и ФЛП с субъектами хозяйствования регулируются Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, утвержденным постановлением Правления Национального банка Украины от 29 декабря 2017 года №148 (Положение №148). В соответствии с пунктом 6 раздела ІI Положения №148, субъекты хозяйствования имеют право осуществлять расчеты наличными в течение одного дня по одному или нескольким платежным документам:

между собой — в размере до 10000 (десяти тысяч) гривен включительно;

с физическими лицами — в размере до 50000 (пятидесяти тысяч) гривен включительно.

"Платежи на сумму, превышающую 50 тысяч гривен, проводятся через поставщиков платежных услуг путем перевода средств со счета на счет или внесения средств в кассы поставщиков платежных услуг для дальнейшего их перевода на счета", — отмечает Владимир Мисечко, адвокат, управляющий партнер АО "Мисечко и Партнеры".

Все платежи на сумму свыше 50 тыс. грн. должны идти через безналичную оплату Фото: Pexels

По его словам, за превышение предельного размера наличного расчета к должностным лицам предприятий и организаций (руководителю и главному бухгалтеру), а также к ФЛП общей и упрощенной систем налогообложения, в соответствии со ст. 163-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, предусмотрена административная ответственность:

превышение предельных сумм расчетов наличными влечет за собой наложение штрафа на ФЛП, должностных лиц юридического лица от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 3400 грн).

если лицо в течение года превысило предельный размер наличного расчета, за который оно было подвергнуто административному взысканию, и снова совершило такое же нарушение, то это приведет к наложению административного штрафа в размере от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8500 до 17000 грн).

Если при проверке налоговая найдет оплаты от клиентов наличными на сумму сверх лимита, то она применит к бизнесу штраф

Между тем, гражданину, который, например, совершил в магазине наличными покупку товара на 90 тыс грн, тогда как лимит 50 тысяч, никакие штрафы не грозят.

"Указанные выше санкции применяются только к субъектам хозяйствования/ их должностным лицам, то есть к продавцам или поставщикам услуг. Если потребитель (покупатель/заказчик) не является субъектом хозяйствования, то оплата наличными для него никаких рисков не несет", — говорит Владимир Мисечко.

При условии первого за год нарушения по принятию наличной оплаты штраф составляет от 1700 до 3400 грн. Фото: УНИАН

В целом, довольно часто в Украине на лимит по наличным платежам продавцы не обращают внимание.

"Я как-то покупал оборудование для своего агробизнеса, там сумма была немалая, где-то 500 тысяч, на предприятии приняли оплату наличными и совсем не удивились", — рассказал Фокусу предприниматель Андрей. Однако в большинстве случаев торговые предприятия все же или просят часть завести на счет, или же разбивают чек на 4-5 и более траншей.

В Украине давно научились обходить запрет принимать наличными оплату в сумме более 50 тысяч гривен

"Для продавцов, принявших оплату наличными в сумме более 50 тыс. грн., предусмотрена штрафная санкция в виде штрафа от 1 700 до 17 тыс. грн. Обратите внимание, штраф налагается именно на продавца, ФЛП или компанию, а не на гражданина, который осуществил расчет наличными. Что в этом случае делают продавцы? По возможности, конечно, принимают оплату картой или разбивают покупки на несколько чеков, чтобы каждый из чеков в сумме не превышал 50 тыс. грн.", — отмечает Александра Томашевская, налоговый консультант.

Проверка и штрафы: кого не привлекут к ответственности за нарушение лимита наличных расчетов

Вообще налоговая имеет право проверять предприятия, в том числе, и относительно соблюдения норм по наличным расчетам.

"Такая проверка осуществляется контролирующим органом по соблюдению норм законодательства по вопросам регулирования обращения наличности, порядка осуществления налогоплательщиками расчетных операций, ведения кассовых операций, наличия лицензий, свидетельств и др. По решению соответствующих контролирующих органов применяются финансовые санкции в размерах, предусмотренных статьей 17 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг", — объясняет Андрей Шабельников, управляющий партнер АО EVRIKA.

В прифронтовых районах и на оккупированных территориях штрафы за нарушение наличных расчетов не применяются

Интересно, что ответственность за такие нарушения бизнеса была отменена, если они были совершены в период с 1 января 2022 года до 1 октября 2023 года, кроме ответственности за нарушение порядка осуществления расчетных операций при продаже подакцизных товаров, осуществления деятельности по покупке/продаже иностранной валюты, деятельности в сфере организации и проведения азартных игр. Но, отмечает Шабельников, с 1 октября 2023 года при продаже товаров (кроме подакцизных) освобождаются от ответственности за нарушение требований закона только те субъекты хозяйствования, которые предоставляют услуги на территориях активных или возможных боевых действий и временно оккупированных РФ территориях Украины, — по дату прекращения таких действий или завершения временной оккупации соответствующих территорий.

Европа и Украина: какие лимиты на наличные в разных странах

Действующий сегодня в Украине лимит в сумме 50 тыс грн. был введен еще в далеком 2017 году, когда курс находился на отметке 26-27 грн за доллар, и такая сумма в валютном эквиваленте была на уровне около 2 тыс долларов. Сегодня же после значительной девальвации действительный лимит превратился в 1,3 тыс долл. Между тем, в странах ЕС сейчас действуют различные лимиты, а в некоторых странах лимита на расчет наличными нет вообще.

В некоторых странах Европы нет никаких лимитов на оплату за товары наличными, но и уровень теневого сектора там мизерный по сравнению с Украиной

"Сейчас в ЕС нет единого лимита для расчетов наличными. Однако 18 января 2024 года состоялось совещание представителей стран-членов ЕС по этому вопросу. Участники совещания предварительно договорились о продвижении плана введения лимита наличных платежей в размере 10 тысяч евро. Кроме того, планируется ввести идентификацию лица в случае осуществления им платежа наличными от 3 тыс. до 10 тыс. евро. Эта инициатива должна пройти Европарламент и получить одобрение отдельных государств-членов", — рассказал адвокат Владимир Мисечко.

Отсутствуют лимиты на оплату наличными в Великобритании. Также нет лимитов в Германии и Финляндии

Владимир Мисечко также привел примеры некоторых стран и их законодательно урегулированных моментов по расчету наличными:

Германия. Лимит для расчетов наличными отсутствует. Но если кто-то желает рассчитаться наличными в сумме более 10 000 евро, то должен предъявить удостоверение личности. Продавцу следует собрать и сохранить об этом лице следующую информацию: фамилия и имя, место и дата рождения, гражданство, адрес.

Лимит для расчетов наличными отсутствует. Но если кто-то желает рассчитаться наличными в сумме более 10 000 евро, то должен предъявить удостоверение личности. Продавцу следует собрать и сохранить об этом лице следующую информацию: фамилия и имя, место и дата рождения, гражданство, адрес. Польша. Для расчетов наличными между физическими лицами лимитов не установлено. Для расчетов между субъектами хозяйствования лимит наличных расчетов составляет 15 000 злотых (примерно 3300 евро). С января 2024 года планировались изменения относительно лимитов наличных расчетов, но их отменили.

Для расчетов наличными между физическими лицами лимитов не установлено. Для расчетов между субъектами хозяйствования лимит наличных расчетов составляет 15 000 злотых (примерно 3300 евро). С января 2024 года планировались изменения относительно лимитов наличных расчетов, но их отменили. Франция. Для физических лиц, являющихся налоговыми резидентами Франции, лимит расчетов наличными составляет всего лишь 1000 евро. Для нерезидентов лимит увеличивается до 15 000 евро.

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"Законодательство в Украине по лимиту по уплате наличными схоже с европейским. Все платежи сверх лимита должны проводиться с помощью безналичного расчета. В свою очередь, есть и отличия. В частности, это касается суммы установленных лимитов наличных расчетов за товары и услуги. Для расчетов наличными в ЕС недавно предложили установить максимальный лимит в 10 тысяч евро, что усложнит нарушителям осуществлять несанкционированные операции. К тому же странам-членам, согласно предложенным изменениям, предоставляется возможность устанавливать низшую и максимальную границу таких лимитов. Пример запрета наличных платежей между предпринимателями на сумму более 5000 евро имеет Словакия, а лимит для платежей между физическими лицами не может превышать 15000 евро", — отметил Андрей Шабельников.

В ЕС действуют гораздо более высокие лимиты, чем в Украине, но эксперты сомневаются, что Нацбанк изменит ограничения в ближайшее время

Он считает, что поскольку Украина держит курс на евроинтеграцию, то отечественные нормативные акты постепенно будут приводить в соответствие с требованиями законодательства Европейского союза. "Об этом также свидетельствуют сведения, опубликованные Национальным банком Украины в своем отчете о финансовой стабильности за декабрь 2023 года. Но получит ли официальное одобрение Европарламентом и странами Евросоюза недавно принятое предварительное соглашение об увеличении максимальных лимитов по уплате наличными и распространится ли эта норма на законодательство Украины, пока неизвестно", — говорит эксперт.

Усиленный контроль, финмониторинг и лимит на наличные: чего ждать в Украине

Эксперты говорят: урегулирование вопроса о наличных платежах связано не только с контролем бизнеса и его возможностей уклоняться от уплаты налогов из-за работы "в наличной зоне". Речь идет также и о вопросах "отмывания" грязных денег покупателями, которые не могут закинуть на собственный счет большие суммы наличных, ведь их будет ждать строгий допрос со стороны финмониторинга относительно источников происхождения средств.

"При продаже недвижимости, автомобилей, дорогих украшений или других потенциальных с точки зрения отмывания денег товаров, действительно, контроль является жестким, и средства покупателя, оперирующего значительной суммой наличных, могут быть заблокированы до выяснения легальности их происхождения", — говорит Александра Томашевская. И добавляет: идея "прикрутить" суммы наличных, которые обращаются у граждан, заключается в том, чтобы сделать невозможным "вброс" в банковскую систему средств неизвестного (читайте преступного) происхождения.

На ситуацию с наличной оплатой влияет такой фактор, как коррупция, ведь чаще всего коррупционеры получают оплату именно наличными Фото: Из открытых источников

А по мнению финансового аналитика Андрея Шевчишина, в наличных лимитах есть прямое взаимодействие с финмониторингом.

"Главная цель ограничений — детенизация экономики, это должно достигаться путем улучшения платежной дисциплины, вывода расчетов из тени и получения налогов. Через наличные уклоняются от налогов. При низком качестве финмониторинга до войны очень легко обходили эти ограничения, были и карманные банки, где проводились расчеты, где не проверяли источник происхождения средств. Сейчас ситуация изменилась, и сейчас Нацбанк это контролирует, и такие сделки провести уже труднее. Главное для таких ограничений — чтобы крупные суммы шли через банки, где финмониторинг проверяет, что это за деньги, какой источник", — отмечает эксперт.

В ближайшее время в Украине будут ужесточать контроль за операциями физлиц с наличными — зачислением их на счет, говорят эксперты Фото: Pexels

Что касается перспектив изменения лимита на наличные расчеты, то эксперты не ожидают, что Нацбанк в ближайшее время не будет смягчать условия, поэтому, вероятно, лимит в 2024 году будет оставаться на том же уровне 50 тыс грн. И точно не стоит ожидать, что Украина в ближайшие 2-3 года пойдет вслед за ЕС, где лимит на наличный расчет планируют установить на уровне 10 тыс. евро.

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"Даже если НБУ и будет пересматривать этот лимит, то изменения не будут существенными. Поскольку ЕС планирует ввести максимум для наличных расчетов на уровне 10 000 евро, мы еще очень далеки до него. Я прогнозирую ужесточение политики Национального Банка Украины относительно подтверждения происхождения средств физических лиц при проведении расчетов", — отметил Владимир Мисечко. О жестком контроле за операциями физических лиц, связанных с наличными, говорит и Александра Томашевская, которая уверена: надо ожидать усиления контроля за операциями по внесению на счет в банке или снятия средств со счета в наличной форме.