Під загрозою 8 млн смартфонів: названо 15 небезпечних додатків, які варто видалити

За даними дослідників, потенційно небезпечні програми SpyLoan можна було встановити через офіційний магазин Play Store.

Дослідницька група McAfee Mobile нещодавно виявила значне глобальне збільшення SpyLoan, також відомих як хижі кредитні додатки, на Android. Список програм, які варто видалити зі свого смартфона, опубліковано на сайті McAfee.

Як зазначають дослідники, SpyLoan — це нав'язливі фінансові додатки, які заманюють користувачів обіцянками швидких і гнучких кредитів, часто з низькими ставками і мінімальними вимогами.

Фахівці McAfee виявили 15 програм SpyLoan із загальним числом установок понад 8 мільйонів. Ці програми використовують загальну внутрішню структуру для управління встановленими додатками, а потім витягують дані з пристроїв.

Список небезпечних додатків SpyLoan Фото: McAfee

На відміну від багатьох подібних атак, які використовують опцію бічного завантаження Android, ці додатки були в офіційному магазині Play Store. Деякі з них просуваються за допомогою обманної реклами в соціальних мережах.

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Ці програми використовують різні прийоми, такі як обмежені в часі пропозиції та зворотні відліки, створюючи помилкове відчуття терміновості, щоб змусити користувачів приймати поспішні рішення. Зрештою, замість того, щоб надавати справжню фінансову допомогу, ці додатки можуть привести користувачів до циклу боргів і порушень конфіденційності.

Приклади додатків SpyLoan, нещодавно поширених у Google Play Фото: McAfee

"Загроза додатків Android, таких, як SpyLoan, є глобальною проблемою, що експлуатує довіру користувачів та їхній фінансовий відчай", — наголосили в McAfee.

Нагадаємо, телефони на базі Android опинилися в центрі нової шкідливої атаки, внаслідок якої хакери отримують "практично повний контроль" над пристроями користувачів.

Також повідомлялося, що смартфони на ОС Android прослуховують своїх господарів за замовчуванням, створюючи навантаження на систему і погіршуючи продуктивність телефону, але з цим можна боротися.