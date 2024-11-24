6 критичних загроз для смартфона: як захиститися від них і продовжити гаджету "життя"

Як убезпечити особисті дані від крадіжки, а смартфони від шкідливих програм і вірусів.

Смартфони постійно перебувають під загрозою, бо хакери та шахраї щодня вигадують нові способи крадіжки особистих даних. Однак від їхніх зловмисних методів можна захиститися, пише Android Police.

Шкідливі програми та віруси

Шкідливі програми та віруси — це шкідливе програмне забезпечення, яке проникає в телефон на Android. Вони можуть вкрасти дані, шпигувати за діями користувачів, зламати пристрій і вимагати викуп або вивести телефон з ладу.

Ця цифрова зараза часто поширюється через завантаження з підозрілих веб-сайтів або натискання заражених посилань в електронних листах чи текстових повідомленнях.

Вкрай важлива вибірковість щодо джерел додатків. За можливості потрібно дотримуватися Google Play Store, оскільки Google вживає заходів щодо відсіювання шкідливих додатків.

Перед завантаженням важливо перевірити відгуки та рейтинги програми, звернути увагу на дозволи, які запитує програма. Наприклад, базовому калькулятору не потрібен доступ до контактів і місця розташування. Незважаючи на те, що це може дратувати, надійне антивірусне програмне забезпечення забезпечує додатковий рівень захисту.

Фішингові шахрайства

Технології можуть зробити лише обмежену кількість, оскільки фішингові шахрайства засновані на психології людини. Завжди уважно перевіряйте адресу відправника в електронних листах і будьте обережні з підозрілими посиланнями або вкладеннями.

Якщо пропозиція здається надто гарною, щоб бути правдою, або змушує діяти терміново, слід насторожитися. Нещодавно AP повідомило, що Google посилює боротьбу з цими шахрайствами за допомогою розширених функцій безпеки в телефонах Pixel і Google Play Protect.

Незахищений Wi-Fi

Безкоштовний Wi-Fi у кав'ярні може здатися вигідною пропозицією, але він може вам дорого обійтися. Незахищені публічні мережі Wi-Fi — це відрада для хакерів. Без шифрування кіберзлочинці можуть перехоплювати ваші дані, включно з паролями, даними кредитних карт та історією переглядів. Їхня підступна тактика включає атаки "людина посередині", розташовуючись користувачем і сайтами, на які він заходить, щоб вкрасти інформацію.

Під час використання загальнодоступного Wi-Fi VPN просто необхідний. VPN шифрує інтернет-трафік, приховуючи його від кіберзлочинців. Це потрібно, щоб дані не можна було побачити і вкрасти. Важливою є можливість активації Always-on VPN у налаштуваннях Android для автоматичного захисту, коли немає довіреної мережі. За можливості можна використовувати відомі та безпечні мережі Wi-Fi. При використанні загальнодоступних мереж, варто регулярно сканувати телефон за допомогою мобільного антивірусного ПЗ.

Травма від удару тупим предметом

Гравітація може бути жорстокою. Навіть коротке падіння на тверду поверхню може призвести до розтріскування екрана, пошкодження внутрішніх компонентів або спричинити непривабливий косметичний збиток. Ремонт може бути дорогим, а пошкоджений телефон більш вразливий до інших загроз, таких як пошкодження водою. Профілактика — це ключ.

Може допомогти чохол для телефону, який забезпечує хорошу амортизацію. Хоча міцність скла телефону покращилася, нанесення захисного покриття на екран, як і раніше, необхідне. Ручки і кільця для телефону покращують хват і знижують ймовірність невдач. Усвідомленість також має велике значення. Варто уникати використання телефону в ситуаціях, коли він може вислизнути або впасти.

Пошкодження водою

Смартфони — це всюдисущі помічники. Можуть трапитися погані речі. Від проливання напою на новий телефон до жахів падіння його в басейн, вода може бути загрозою. Навіть короткочасне зіткнення з рідиною може спричинити корозію, коротке замикання та незворотне пошкодження делікатних внутрішніх компонентів вашого телефона. Вартість ремонту може перевищити вартість телефона, якщо пошкоджено кілька компонентів.

Крадіжка телефону

Вкрадений телефон — це не тільки дорога незручність. Це серйозне порушення безпеки. Злодії можуть отримати доступ до особистої інформації, фінансових рахунків та особистості. Вони можуть вкрасти конфіденційні дані, збільшити витрати за рахунками, взяти кредити або використовувати пристрій у шкідливих цілях.

Не можна полегшувати їм завдання. Завжди використовуйте надійне блокування екрана за допомогою PIN-коду, пароля або біометричної аутентифікації. Увімкніть функцію "Знайти мій пристрій" у налаштуваннях Android, щоб віддалено відстежувати, блокувати або стирати дані з телефону в разі його зникнення. Будьте уважні до свого оточення, особливо в багатолюдних громадських місцях. Не залишайте телефон без нагляду і будьте обережні з підозрілими людьми, у яких можуть бути липкі пальці.

Раніше ми писали про найкращі смартфони з акумулятором 4000 мАг. Смартфони з батареями ємністю 4000 мАг забезпечують баланс потужності та продуктивності для використання протягом усього дня. Відповідні варіанти можна знайти в Apple, Motorola, OnePlus.