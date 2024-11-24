6 критических угроз для смартфона: как защититься от них и продлить гаджету "жизнь"

Как обезопасить личные данные от кражи, а смартфоны от вредоносных программ и вирусов.

Смартфоны постоянно находятся под угрозой, потому что хакеры и мошенники ежедневно придумывают новые способы кражи личных данных. Однако от их злонамеренных методов можно защититься, пишет Android Police.

Вредоносные программы и вирусы

Вредоносные программы и вирусы — это вредоносное программное обеспечение, которое проникает в телефон на Android. Они могут украсть данные, шпионить за действиями пользователей, взломать устройство и потребовать выкуп или вывести телефон из строя.

Эта цифровая зараза часто распространяется через загрузку с подозрительных веб-сайтов или нажатие зараженных ссылок в электронных письмах или текстовых сообщениях.

Крайне важна избирательность в отношении источников приложений. По возможности нужно придерживаться Google Play Store, поскольку Google принимает меры по отсеиванию вредоносных приложений.

Перед загрузкой важно проверить отзывы и рейтинги приложения, обратить внимание на разрешения, запрашиваемые приложением. Например, базовому калькулятору не нужен доступ к контактам и местоположению. Несмотря на то, что это может раздражать, надежное антивирусное программное обеспечение обеспечивает дополнительный уровень защиты.

Фишинговые мошенничества

Технологии могут сделать лишь ограниченное количество, поскольку фишинговые мошенничества основаны на психологии человека. Всегда внимательно проверяйте адрес отправителя в электронных письмах и будьте осторожны с подозрительными ссылками или вложениями.

Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, или заставляет действовать срочно, следует насторожиться. Недавно AP сообщило, что Google усиливает борьбу с этими мошенничествами с помощью расширенных функций безопасности в телефонах Pixel и Google Play Protect.

Незащищенный Wi-Fi

Бесплатный Wi-Fi в кофейне может показаться выгодным предложением, но он может вам дорого обойтись. Незащищенные публичные сети Wi-Fi — это отрада для хакеров. Без шифрования киберпреступники могут перехватывать ваши данные, включая пароли, данные кредитных карт и историю просмотров. Их коварная тактика включает атаки "человек посередине", располагаясь пользователем и сайтами, на которые он заходит, чтобы украсть информацию.

При использовании общедоступного Wi-Fi VPN просто необходим. VPN шифрует интернет-трафик, скрывая его от киберпреступников. Это нужно чтобы данные нельзя было увидеть и украсть. Важной явдяется возможность активации Always-on VPN в настройках Android для автоматической защиты, когда нет доверенной сети. По возможности можно использовать известные и безопасные сети Wi-Fi. При использовании общедоступных сетей, стоит регулярно сканировать телефон с помощью мобильного антивирусного ПО.

Травма от удара тупым предметом

Гравитация может быть жестокой. Даже короткое падение на твердую поверхность может привести к растрескиванию экрана, повреждению внутренних компонентов или вызвать неприглядный косметический ущерб. Ремонт может быть дорогим, а поврежденный телефон более уязвим к другим угрозам, таким как повреждение водой. Профилактика — это ключ.

Может помочь чехол для телефона, который обеспечивает хорошую амортизацию. Хотя прочность стекла телефона улучшилась, нанесение защитного покрытия на экран по-прежнему необходимо. Ручки и кольца для телефона улучшают хват и снижают вероятность неудач. Осознанность также имеет большое значение. Стоит избегать использования телефона в ситуациях, когда он может выскользнуть или упасть.

Повреждение водой

Смартфоны — это вездесущие помощники. Могут случиться плохие вещи. От проливания напитка на новый телефон до ужасов падения его в бассейн, вода может быть угрозой. Даже кратковременное соприкосновение с жидкостью может вызвать коррозию, короткое замыкание и необратимое повреждение деликатных внутренних компонентов вашего телефона. Стоимость ремонта может превысить стоимость телефона, если повреждено несколько компонентов.

Кража телефона

Украденный телефон — это не только дорогостоящее неудобство. Это серьезное нарушение безопасности. Воры могут получить доступ к личной информации, финансовым счетам и личности. Они могут украсть конфиденциальные данные, увеличить расходы по счетам, взять кредиты или использовать устройство во вредоносных целях.

Нельзя облегчать им задачу. Всегда используйте надежную блокировку экрана с помощью PIN-кода, пароля или биометрической аутентификации. Включите функцию "Найти мое устройство" в настройках Android, чтобы удаленно отслеживать, блокировать или стирать данные с телефона в случае его пропажи. Будьте внимательны к своему окружению, особенно в многолюдных общественных местах. Не оставляйте телефон без присмотра и будьте осторожны с подозрительными людьми, у которых могут быть липкие пальцы.

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