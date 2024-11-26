Под угрозой 8 млн смартфонов: названы 15 опасных приложений, которые стоит удалить

По данным исследователей, потенциально опасные программы SpyLoan можно было установить через официальный магазин Play Store.

Исследовательская группа McAfee Mobile недавно обнаружила значительное глобальное увеличение SpyLoan, также известных как хищные кредитные приложения, на Android. Список программ, которые стоит удалить со своего смартфона, опубликован на сайте McAfee.

Как отмечают исследователи, SpyLoan — это навязчивые финансовые приложения, которые заманивают пользователей обещаниями быстрых и гибких кредитов, часто с низкими ставками и минимальными требованиями.

Специалисты McAfee выявили 15 программ SpyLoan с общим числом установок более 8 миллионов. Эти приложения используют общую внутреннюю структуру для управления установленными приложениями, а затем извлекают данные с устройств.

Список опасных приложений SpyLoan Фото: McAfee

В отличие от многих подобных атак, которые используют опцию боковой загрузки Android, эти приложения были в официальном магазине Play Store. Некоторые из них продвигаются с помощью обманной рекламы в социальных сетях.

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Эти программы используют разные приемы, такие как ограниченные по времени предложения и обратные отсчеты, создавая ложное чувство срочности, чтобы заставить пользователей принимать поспешные решения. В конечном счете, вместо того, чтобы предоставлять настоящую финансовую помощь, эти приложения могут привести пользователей к циклу долгов и нарушений конфиденциальности.

Примеры приложений SpyLoan, недавно распространенных в Google Play Фото: McAfee

"Угроза приложений Android, таких, как SpyLoan, является глобальной проблемой, которая эксплуатирует доверие пользователей и их финансовое отчаяние", — подчеркнули в McAfee.

Напомним, телефоны на базе Android оказались в центре новой вредоносной атаки, в результате которой хакеры получают "практически полный контроль" над устройствами пользователей.

Также сообщалось, что смартфоны на ОС Android прослушивают своих хозяев по умолчанию, создавая нагрузку на систему и ухудшая производительность телефона, но с этим можно бороться.