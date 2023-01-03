У Херсонській області авто підірвалося на вибухівці, що залишили ЗС РФ: двоє загиблих, — ОВА

Голова військової адміністрації Ярослав Янушевич попередив громадян, що в регіоні ще багато замінованих територій, а кількість ворожих мін та нерозірваних снарядів дуже велика.

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У Бериславському районі Херсонської області двоє людей на смерть підірвалися на вибухівці, яку залишили російські війська. Про це розповів голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"На виїзді з Малої Олександрівки автомобіль з цивільними наткнувся на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків", — зазначив він.

Янушевич укотре закликав місцеве населення бути обережними.

"Якщо ви помітили підозрілий предмет, відійдіть на безпечну відстань та повідомте про знахідку поліції", — додав глава ОВА.

Нагадаємо, 28 грудня ЗМІ повідомили, що двоє співробітників ФСБ підірвалися на міні в Курській області. За інформацією журналістів, БТР із силовиками наїхав на міну в районі пункту пропуску "Крупець". Вони отримали поранення та були доставлені до лікарні.

Раніше, 20 жовтня, голова Харківської ОВА Олег Синегубов розповів, що під Ізюмом автомобіль ДСНС підірвався на міні, внаслідок чого загинули рятувальники. Тоді він попереджав, що рівень мінної небезпеки у звільненій частині Харківської області залишається найвищим.