Двоє співробітників ФСБ підірвалися на міні в Курській області, — ЗМІ

За інформацією журналістів, БТР із силовиками наїхав на міну в районі одного з пунктів пропуску.

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У російській Курській області на міні підірвалися двоє співробітників прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ). Про це повідомляє проєкт журналістських розслідувань ASTRA.

За інформацією журналістів, інцидент стався 27 грудня. БТР із силовиками наїхав на міну в районі пункту пропуску "Крупець". Вони отримали поранення та були доставлені до лікарні.

"Поранення отримали співробітники ПУ ФСБ по Курській області Костянтин Б. та Андрій Д. Обидва доставлені в ОБЗ "Рильська ЦРЛ"", — сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 20 грудня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що ЗС РФ замінували або підірвали усі мости та траси у регіоні. За його словами, ЗСУ важко йти у наступ в укріплених районах.

14 грудня губернатор Білгородської області показав, як у прикордонному з Україною регіоні продовжують будувати оборонну "засічну межу". У регіоні почали встановлювати протитанкові піраміди, відомі як зуби дракона. Вони повинні перешкоджати просуванню противника під час наступу.

Раніше, 13 жовтня, в соцмережах з'явилися кадри, як екіпаж російської бронетехніки наїхав на протитанкові міни, які було видно. Внаслідок чого техніка підірвалася, а один із членів екіпажу вижив і вийшов із машини.