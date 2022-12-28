Двое сотрудников ФСБ подорвались на мине в Курской области, — СМИ

По информации журналистов, БТР с силовиками наехал на мину в районе одного из пунктов пропуска.

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В российской Курской области на мине подорвались двое сотрудников пограничного управления Федеральной службы безопасности (ФСБ). Об этом сообщает проект журналистских расследований ASTRA.

По информации журналистов, инцидент произошел 27 декабря. БТР с силовиками наехал на мину в районе пункта пропуска "Крупец". Они получили ранения и были доставлены в больницу.

"Ранения получили сотрудники ПУ ФСБ по Курской области Константин Б. и Андрей Д. Оба доставлены в ОБУЗ Рыльская ЦРБ", — сказано в сообщении.

Напомним, 20 декабря глава Луганской ОВА Сегргей Гайдай рассказал, что ВС РФ заминировали или подорвали все мосты и трассы в регионе. По его словам, ВСУ тяжело идти в наступление в укрепленных районах.

14 декабря губернатор Белгородской области показал, как в приграничном с Украиной регионе продолжают строить оборонительную "засечную черту". В регионе начали устанавливать противотанковые пирамиды, известные как "зубы дракона". Они должны препятствовать продвижению противника при наступлении.

Ранее, 13 октября, в соцсетях появились кадры, как экипаж российской бронетехники наехал на противотанковые мины, которые были видны. В результате чего техника подорвалась, а один из членов экипажа выжил и вышел из машины.