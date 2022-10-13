Лежали посреди дороги: российские военные подорвались на мине (видео)

Несмотря на то, что мины никак не были замаскированы, экипаж бронетехники все равно выехал прямо на них.

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Экипаж российской бронетехники совершил странный поступок — наехал на противотанковые мины, которые были четко видны невооруженным глазом. Об этом сообщается в телеграм-канале "Supernova+".

На видео видно как, вероятно, МТ-ЛБ заезжает на противотанковую мину. Примечательно, что на дороге как минимум две полосы противотанковых мин. Они лежали прямо на дороге и никак не были замаскированы. Экипаж должен был заметить их еще как только выходили на трассу. На асфальтированную дорогу МТ-ЛБ заезжали с грунтовки.

О принадлежности МТ-ЛБ к российской армии говорит символ оккупационной армии "Z" на борту техники. После подрыва один из членов экипажа выжил и вышел из машины. Судя по видео, он не получил существенных ранений.

Напомним, в конце августа группа российских солдат подорвалась на собственном минном поле после розыгрыша бойцов ВСУ. Также в середине августа на оккупированном Донбассе погибла российская пропагандистка Земфира Сулейманова. Она подорвалась на мине вместе с водителем.