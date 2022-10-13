Лежали посеред дороги: російські військові підірвалися на міні (відео)

Незважаючи на те, що міни ніяк не замаскували, екіпаж бронетехніки все одно виїхав прямо на них.

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Екіпаж російської бронетехніки зробив дивний вчинок — наїхав на протитанкові міни, які було чітко видно неозброєним оком. Про це повідомляється у телеграм-каналі "Supernova+".

На відео видно, як ймовірно МТ-ЛБ заїжджає на протитанкову міну. Примітно, що на дорозі щонайменше дві смуги протитанкових мін. Вони лежали просто на дорозі і ніяк не були замасковані. Екіпаж мав помітити їх ще коли тільки-но виходив на трасу. На асфальтовану дорогу МТ-ЛБ заїжджав із ґрунтовки.

Про приналежність МТ-ЛБ до російської армії говорить символ окупаційної армії "Z" на борту техніки. Після підриву один із членів екіпажу вижив і вийшов із машини. Судячи з відео, він не отримав суттєвих поранень.

Нагадаємо, наприкінці серпня група російських солдатів підірвалася на власному мінному полі після розіграшу бійців ЗСУ. Також у середині серпня на окупованому Донбасі загинула російська пропагандистка Земфіра Сулейманова. Вона підірвалася на міні разом із водієм.